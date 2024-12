Netflix tiene nuevos lanzamientos el día de hoy como la esperada serie Cien años de soledad, además de dos documentales en distintos formatos. Consulta los nuevos contenidos, prepara tu espacio y tiempo para ver cualquiera de las siguientes opciones.

Cien años de soledad

Es una serie de drama colombiana que a partir de hoy puede verse en Netflix. La historia de Gabriel García Márquez cobra vida en la plataforma de streaming. Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad. Con Marco Antonio González, Diego Vásquez, Susana Morales, Marleyda Soto, Moreno Borja, entre otros.

La voz de Makayla: Una carta para el mundo. ESPECIAL/NETFLIX.

La voz de Makayla: Una carta para el mundo

Es una película documental que hoy se estrena en Netflix. La trama se centra en la adolescente Makayla, quien ha pasado toda su vida lidiando con un extraño tipo de autismo que le quitó, en esencia, la capacidad de hablar. Sin embargo, sus padres, cien por ciento seguros del potencial de su hija, decidieron embarcarse en un viaje transformador para descubrir la verdadera profundidad del mundo interior de Makayla.

Los reyes de Tupelo: Una saga criminal en Misisipi. ESPECIAL/NETFLIX.

Los reyes de Tupelo: Una saga criminal en Misisipi

Es una serie documental que desde hoy está disponible en Netflix. Dirigida por Chapman Way y Maclain Way, bajo la producción de Juliana Lembi, la trama aborda una disputa pueblerina, una conspiración en Internet, un imitador de Elvis, tráfico ilegal de órganos y un intento de magnicidio. Misisipi es el marco de una historia increíble que escala de drama local a escándalo nacional. Abróchate el cinturón: esto no es ficción, es Tupelo.

XM