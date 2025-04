Netflix estrena este 16 de abril de 2025 la esperada serie "Yo no soy Mendoza", una producción que no sólo marca un regreso al melodrama con tintes de comedia , sino que también representa el legado póstumo del célebre guionista colombiano Fernando Gaitán, creador de fenómenos televisivos como "Yo soy Betty, la fea" y "Café con aroma de mujer", joyas colombianas cuyo éxito han puesto en alto los dramas de América Latina en el mundo.

La historia gira en torno a Julián García, interpretado por el mexicano Vadhir Derbez, un cobrador de deudas de buen corazón y sin mayores aspiraciones que llevar una vida tranquila. Sin embargo, su destino cambia radicalmente cuando, por error, es secuestrado por una banda criminal que lo confunde con Esteban Mendoza, un poderoso pero corrupto empresario dueño de un casino en quiebra. Obligado a asumir la identidad de Mendoza para salvar su vida, Julián se ve atrapado en una red de engaños, negocios ilícitos, enemigos poderosos y una inminente boda con Laura Santander, la prometida del verdadero Mendoza, interpretada por Laura Londoño.

En entrevista con EL INFORMADOR, la actriz Alexia Alexander dio a conocer la gran experiencia que le implicó ser parte del elenco de "Yo no soy Mendoza" , del trabajo que logró con el protagonista, Vadhir Derbez, y de haber participado en un guion del gran Fernando Gaitán, uno de los escritores más notables de Colombia, cuyos guiones trascendieron a fama internacional.

La obra póstuma del creador de "Yo soy Betty, la fea"

Fernando Gaitán fue, sin duda, uno de los narradores más influyentes de la televisión latinoamericana. Su estilo se caracteriza por crear historias aparentemente ligeras, pero con una profundidad emocional y social que conecta directamente con el público. En "Yo no soy Mendoza", ese sello está más presente que nunca. El guion está lleno de ironías, juegos de palabras, situaciones absurdas con trasfondo realista y personajes que evolucionan de forma orgánica a lo largo de la trama.

"Me gustó mucho poder participar en una historia de Fernando Gaitán", dice Alexia Alexander. "Es muy divertida, es una comedia llena de enredos, mi personaje me encanta y me divirtió mucho hacerla". Fue un privilegio, en un principio no dimensioné lo importante que es esto en mi carrera. Gaitán ha tenido niveles internacionales. El cómo combina la crítica a clases sociales, la comedia, el drama. Fue un gran regalo este personaje".

"Yo no soy Mendoza" cuenta con un reparto diverso. Vadhir Derbez, en uno de los roles más exigentes de su carrera, interpreta un doble papel que le permite explorar tanto el drama como la comedia con maestría . Laura Londoño, actriz colombiana que brilló en el remake de "Café con aroma de mujer", encarna a Laura Santander, un personaje fuerte, vulnerable y profundamente humano. Alexia Alexander interpreta a "Tati Alarcón", la mejor amiga de "Mendoza". Al respecto, la actriz habló de lo divertido que fue dar vida a este papel, y de la relación que formó con Vadhir Derbez.

"Es muy divertida, es muy buena amiga, va a dejar cosas que ella tenía que hacer para ayudar a "Julián", lo cual me conmovió mucho, me dio gusto ver a este personaje dispuesto a ayudar. Me divirtió mucho interpretarla, ella es muy enamoradiza, yo también. En el elenco Vadhir y yo nos hicimos grandes amigos. Cada uno tiene su personalidad muy fuerte, entonces fue muy interesante cómo mezclar esas personalidades, la verdad yo me divertí mucho con él, y es lo que más me llevé de la serie".

"Yo no soy Mendoza", una serie con todo el estilo de Fernando Gaitán

El conflicto principal no solo se centra en el riesgo de ser descubierto, sino en cómo Julián, con una moral completamente distinta a la del hombre que finge ser, comienza a cambiar el rumbo de la vida del empresario y a enamorarse genuinamente de Laura. Todo esto se desarrolla en medio de situaciones hilarantes, momentos de alta tensión y constantes revelaciones que mantienen al espectador enganchado.

La serie también cuenta con la participación de Elyfer Torres, protagonista de "Betty en NY", quien aporta una presencia magnética a la historia, y Lucho Velasco, reconocido por su trayectoria en producciones de alto impacto, en el rol de uno de los antagonistas. La química entre los actores es uno de los pilares que hace que esta serie funcione tan bien, generando empatía inmediata con la audiencia.

Esta superproducción de Sony Pictures Television, grabada en la Ciudad de México, consta de 40 episodios de 45 minutos cada uno, lo que le permite desarrollar con detalle una historia rica en subtramas y matices. La serie mezcla géneros como el thriller, la comedia romántica, el drama familiar y el melodrama empresarial, haciendo que cada episodio sea una montaña rusa de emociones.

La actriz también dio a conocer que existe la posibilidad de que "Yo no soy Mendoza" llegue a una segunda temporada.

"Hay planes, estamos esperando la recepción del público, pero sí hay planes", finalizó.

"Yo no soy Mendoza" se estrena hoy, exclusivamente en Netflix.

