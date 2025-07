'Chespirito: Sin querer queriendo': ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Este jueves 23 de julio, finalizó la primera temporada de Chespirito: Sin querer queriendo , bioserie que, a lo largo de 8 episodios, relata la historia detrás de los exitosos programas de Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, y que muestra más de su vida personal.

La serie original de HBO Max, realizada por los hijos de Chespirito, ha sido un rotundo éxito, especialmente en México y demás países de Latinoamérica. Por esta razón, muchos espectadores se preguntan si habrá una o más temporadas en el futuro. A continuación te contamos lo que se sabe.

¿Habrá segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

En una entrevista con Marco Antonio Regil, los actores que interpretan a Chespirito y Ramón Valdés, Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas respectivamente, revelaron que no tienen información sobre la realización de nuevas temporadas.

Sólo confesaron que, en un principio, se tenían contemplados 20 capítulos, y no solo 8 , por lo que evidentemente la historia quedó incompleta.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández, hijo del famoso comediante y uno de los productores de la serie (junto con su hermana, Paulina Gómez), afirmó que sí habrá una segunda temporada.

“Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, aseguró en una entrevista.

Además, en esa misma entrevista, Gómez Fernández reveló que viene en camino una serie animada:

“Hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho ahorita ya porque además ya subieron un adelantillo. Ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante; o sea, no es nada más la serie original traducida en animación, tiene ahí unos cambios importantes”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL