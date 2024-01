Netflix: Esta serie ganó todos los premios y nadie en México la está viendo

Ya pasamos por las entregas de los Globos de Oro, los Critics Choice y los Emmy y en materia de televisión hubieron tres grandes ganadores: "Succession", "The bear" y "Beef", cada una producida y disponible en tres plataformas distintas. Sin embargo, curiosamente, no se trata de las producciones más vistas.

En el caso de Netflix, la serie que se llevó toda la atención fue "Engaños". Esta historia parte de un asesinato. Maya ve, a través de la cámara con la que vigilan a su bebé, como le quitan la vida a su esposo. Sin embargo, la historia parte de la idea de que no todo lo que se ve es real, por lo que habrán de descifrarse una serie de misterios.

Una historia así suele ser muy popular, no habría sorpresa alguna en que "Beef" ganadorá de tres Globos de Oro, tres Critics Choice Awards y tres Emmys, no se posicionará en el número 1 del top de vistas. Suena extraño, pero no tan impactante. Al menos no tanto como lo siguiente: lo increíble es que "Beef" no se encuentra en el top 10 de las series vistas en las últimas semanas.

Este es el top 10 de series en Netflix México

Engaños El niñero Berlín Jeffrey Epstein Belleza verdadera Mi adorable demonio Forst Sonic Prime Los hermanos Sun Chico come universo

Hay que mencionar que este listado recoge las vistas contabilizadas del 8 al 14 de enero.

¿De qué trata "Beef"?

La coproducción de Netflix y A24 fue, en su concepción, una de las historias más peleadas por las plataformas de streaming. Antes de que fuese filmada, la creación de Lee Sung Jin era deseada por todas las productoras a disposición. Al final fue Netflix quien logró quedarse con la historia que terminaría ser su principal bandera en la temporada de premios 2023-2024.

"Bronca" es una mini serie basada en una premisa muy sencilla: dos personas sin control de la ira se encuentran en la calle. El suceso, naturalmente, provoca una descarga de tensión innecesaria que detona el mecanismo narrativo de la historia. Uno y otro se irán persiguiendo a lugares cada vez más inverosímiles en búsqueda de una venganza que sacie sus terribles humores.

La historia ha recibido críticas positivas debido a su dinamismo. Aunque también se ha reconocido la actuación de sus protagonistas: Danny Cho y Amy Lau, encarnados por Steven Yeun y Ali Wong.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB