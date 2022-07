El juicio de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro en 2006 y que provocó hostilidad diplomática entre México y Francia, llegará a un documental a la plataforma de stream, Netflix.

Dicho documental contará con, al menos, cuatro perspectivas determinantes en el caso Cassez-Vallarta.

En el tráiler del documental que fue publicado hoy por Netflix, la protagonista del caso, Florence Cassez, dio su testimonio a casi 10 años de haber sido liberada de la cárcel en donde permaneció recluida por siete años.

No obstante, no sólo el testimonio de Cassez forma parte de este documental, sino también el del ex presidente de México, Felipe Calderón, y el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quienes gobernaban en el 2013, año en que se le otorgó la libertad a Florence Cassez.

La incorporación de los testimonios de ambos políticos es para que compartan sus razones sobre las decisiones que tomaron en aquel momento.

Aquí te dejamos el tráiler:

¿Fue el Caso Cassez- Vallarta un montaje?

En el mismo documental se muestran los testimonios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, quienes intentan explicar cuáles fueron las razones que hubo detrás de la liberación de la Florence Cassez.

De la misma manera se incorpora los testimonios de los periodistas a quienes se les ha acusado de hacer un "montaje" del caso Cassez-Vallarta.

Cabe mencionar que en el tráiler compartido por Netflix a través de la plataforma de You Tube no aparece la voz de Israel Vallarta, quien fuera pareja de Cassez, pero sí de alguien que da una versión del por qué él sigue en prisión.