Este viernes 8 de marzo se estrena de forma global en Netflix la película Damsel, protagonizada por la famosa actriz Millie Bobby Brown, bajo la dirección de Juan Carlos Fresnillo.

Damsel. ESPECIAL/NETFLIX.

Con un guióon de Dan Mazeau la trama se centra en Elodie, una damisela obediente que tras acceder a casarse con un príncipe muy guapo, descubre que la familia real solo la quiere como sacrificio para saldar una antigua deuda.

Damsel. ESPECIAL/NETFLIX.

Arrojada a la cueva de un dragón escupefuego, la joven debe recurrir a toda su astucia y voluntad para sobrevivir.

Damsel. ESPECIAL/NETFLIX.

Sobre la película comenta Millie Bobby Brown “Es una damisela que no necesita que la rescaten. Ella se rescata sola de muchas maneras. Cambia las expectativas: Esperas que llegue el príncipe a salvarla, pero... no. No esperes al príncipe”.

Para completar el elenco de Damsel cuenta con las actuaciones de Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Basset y Robin Wright.

