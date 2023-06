Netflix: Con este truco puedes evitar el pago por compartir cuentas

Netflix dio un revés en el momento en el que empezó a cobrar en México por los usuarios compartidos de una misma cuenta. Desde finales del pasado mes de mayo, cada usuario extra tiene un cobro adicional de $69 pesos mensuales.

La noticia generó una ola de críticas, de memes, y de tristeza, puesto que cambió la mecánica de miles de usuarios en nuestro país. Algunos más audaces, no obstante, encontraron el modo de seguir compartiendo las cuentas sin que esto genere un cargo adicional.

De este modo puedes hacerlo:

Cómo seguir compartiendo cuentas de Netflix sin pagar

Algunos usuarios se han percatado que, al conectarse desde algún televisor, les aparece el mensaje "tu televisor no forma parte del hogar Netflix de esta cuenta".

No obstante, desde los dispositivos móviles -celulares, tablets, etc-, este mensaje no se arroja. Esto puede deberse a que Netflix no puede monitorear cuando un usuario se encuentra de viaje o fuera de casa, por lo que debe de ser más accesible desde los dispositivos móviles.

Algunos usuarios también describen que al conectarse a Netflix desde cualquier navegador, tampoco reciben el mensaje del cargo adicional. De modo que, hasta el momento, es posible compartir las cuentas siempre y cuando se conecte a Netflix desde cualquier clase de dispositivo móvil, o desde navegadores web, no desde el televisor de tu hogar.

Es así como puedes evitar el cargo extra: conectándote a Netflix desde cualquier sitio, menos la pantalla de casa.

FS