La plataforma de streaming Netflix, organizó el pasado jueves en la Ciudad de México, una experiencia inmersiva para los medios de comunicación donde EL INFORMADOR estuvo presente, dicha aventura llevó por nombre #UnboxingNetflix, la cual acercó a la prensa a experimentar mediante activaciones interactivas los próximos estrenos y las nuevas temporadas que están por llegar.

“Me enorgullece y emociona la extraordinaria oferta de series y películas que tendremos en Netflix, que incluye opciones de todos los géneros y para todos los gustos, con películas protagonizadas por las estrellas más grandes del mundo, emocionantes series de época, impactantes documentales, el mejor contenido coreano y, muy especialmente, la oferta de contenido mexicano más ambiciosa y diversa jamás producida. Siempre habrá algo nuevo por descubrir en Netflix”, dijo Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica en Netflix.

Estos son los favoritos que regresan:

“Sweet Tooth 2” (27 de abril de 2023)

A medida que se cierne una nueva ola del virus, Gus (Christian Convery) y sus compañeros híbridos caen en manos del general Abbot (Neil Sandilands) y los últimos hombres. Con el plan de hallar una cura para consolidar su poder, Abbot usa a los niños como conejillos de Indias para los experimentos del doctor Aditya Singh (Adeel Akhtar), que también está cautivo y tiene prisa por salvar a su esposa infectada Rani (Aliza Vellani).

Para proteger a sus amigos, Gus acepta ayudar al doctor Singh, iniciando un oscuro viaje a sus orígenes y al papel que desempeñó su madre Pajarita (Amy Seimetz) en los eventos que rodean el Gran Colapso. Fuera de la Reserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) y Aimee Eden (Dania Ramirez) hacen equipo para liberar a los híbridos, pero su asociación se pondrá a prueba cuando los secretos de Jepperd salen a la luz.

Con las revelaciones del pasado amenazando la posibilidad de redención en el presente, Gus y su nueva familia deben enfrentarse a Abbot y a las fuerzas malignas que quieren eliminarlos de una vez por todas.

“Misión de rescate 2” (Película. 16 de junio de 2023)

Chris Hemsworth vuelve a interpretar a Tyler Rake en Misión de rescate 2, la secuela de la exitosa película de acción de Netflix. Después de haber sobrevivido milagrosamente a los acontecimientos de la primera producción, el mercenario australiano de operaciones encubiertas vuelve con otra misión mortal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia. Hemsworth se reencuentra con el director Sam Hargrave, con producción de AGBO, de Joe y Anthony Russo, y guion de Joe Russo. Golshifteh Farahani también retoma su papel de la primera película.

La secuela cuenta además con Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt y Tinatin Dalakishvili como coprotagonistas.Esta es la secuela de la primera película basada en la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks, a partir de una historia de Ande Parks, Joe Russo y Anthony Russo e ilustrada por Fernando León González.

Misión de rescate 2 cuenta con la producción de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo‑Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall y Sam Hargrave, y la producción ejecutiva de Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus y Stephen McFeely.

“The Crown 6” (A finales del 2023)

CORTESÍA/ Netflix

Inspirada en hechos reales, The Crown es una dramatización ficticia de la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado.Cuando The Crown entra en una nueva década, el Príncipe William comienza en la Universidad de St Andrew's, decidido a llevar una vida lo más normal posible mientras pueda. También comenzando su vida como estudiante universitaria está Kate Middleton, de Berkshire.

Cuando la pareja se encuentra por primera vez en el campus, comienza un nuevo romance y un nuevo futuro para The Crown.Ed McVey (23) asume el papel del Príncipe William en los últimos episodios de esta sexta temporada. Este será el debut profesional de Ed en la pantalla después de haber aparecido en el escenario en The Old Vic y en Hammersmith Riverside Studios luego de su graduación del Drama Centre London, en 2021.La recién llegada Meg Bellamy (19) fue elegida como Kate Middleton después de enviar un video de audición luego de un casting en las redes sociales.

Ed y Meg filmaron la próxima serie en St Andrews, Escocia, a principios de este año, disfrutando de algunos de los lugares de la vida real que sus personajes frecuentaban hace veinte años. El detrás de escena muestra a Ed y Meg fuera de servicio posando afuera del North Point Cafe en St Andrews, que dice ser “donde Kate conoció a Wills”.

“The Witcher 3” (Vol 1: 29 de junio, Vol 2: 27 de julio)

CORTESÍA/ Netflix

Mientras monarcas, magos y bestias del Continente compiten por capturarla, Geralt se lleva a Ciri a un escondite, decidido a proteger a su recién reunida familia de aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los conduce a la protegida fortaleza de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; pero en lugar de eso, descubre que ha aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, ponerlo todo en juego... o arriesgarse a perderse los unos a otros para siempre.

“Heartstopper 2” (3 de agosto de 2023)

Nick y Charlie navegan en su nueva relación; Tara y Darcy enfrentan desafíos impredecibles, y Tao y Elle intentan resolver si pueden ser más que simplemente amigos. Con exámenes en el horizonte, un viaje escolar a París y los planes de la fiesta de graduación, el grupo tiene mucho en juego mientras viajan por las siguientes etapas de la vida, el amor y la amistad.

“Sex Education 4” (En 2023)

Tras el cierre de Moordale, Otis y Eric se enfrentan a una nueva frontera: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Otis está nervioso por la creación de su nueva clínica, mientras que Eric reza para que no vuelvan a ser de los perdedores. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale: pensaban que eran progresistas, pero este nuevo colegio es otro nivel.

Hay yoga todos los días en el jardín común, un fuerte ambiente de sostenibilidad y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿¡amables!? Viv se siente totalmente atraída por el enfoque no competitivo y dirigido por los estudiantes de la universidad, mientras que Jackson aún no ha superado lo de Cal. Aimee prueba algo nuevo y se matricula en Arte y Adam se pregunta si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del autor de culto Thomas Molloy. Otis suspira por ella, mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…

“Black Mirror 6” (En junio de 2023)

El esperado regreso de la oscura y satírica serie de antología de Charlie Brooker que se reinventa con cada nuevo episodio. La sexta temporada de Black Mirror es la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta el momento.

La sexta temporada de Black Mirror, de Charlie Brooker, regresará en junio de este año. Detalles adicionales y más información por anunciar. En el elenco destaca Salma Hayek, en el primer vistazo luce espectacular en un atuendo amarillo de estética distópica.

“Cobra Kai 6” (En 2023)

Netflix ha renovado Cobra Kai, la serie que continúa la icónica franquicia de películas The Karate Kid, por una sexta temporada y final.En una carta abierta a los fans, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg comparten algunas novedades sobre el final de la serie Cobra Kai, que ocurre 30 años después de los eventos del Campeonato de Karate de All Valley, de 1984, con la continuación del conflicto ineludible entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka).

