El miércoles 21 de agosto se estrenó en Netflix la miniserie dramática de 10 episodios, “Accidente”, la cual es protagonizada por Alberto Guerra, Sebastián Martínez, Erik Hayser, Macarena García, Ana Claudia Talancón, Eréndira Ibarra, Erick Elías y Regina Blandón, entre otros. Se trata de un elenco coral que sostiene una historia con tintes de thriller policíaco y psicológico.

La trama aborda un trágico accidente donde se ven involucrados varios niños, hecho que transformará la vida de cuatro familias para siempre. Mientras que lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con los actores Erik Hayser, Macarena García y Shaní Lozano, quienes interpretan a personajes llenos de claroscuros, que van alimentando la trama luego de este impacto suceso, pues eso detona muerte, corrupción, infidelidad y otras cuestiones que el público irá descubriendo a lo largo de los 10 episodios.

Shaní interpreta a “Yola”, una mujer que no está contenta con la vida que lleva, y cuando se culpa a su esposo del accidente de los infantes, ella ve una oportunidad para salir de las limitaciones en las que se encuentra.

“Como personaje, ‘Yola’ fue todo un reto, muy doloroso, pero como actriz esto fue muy disfrutable , a mí me encanta cuando me dan este tipo de personajes que tienen mucha carnita, de donde yo también puedo proponer cosas”, reconoce. Además, que el elenco está muy completo. “Nos admiramos entre todos porque somos personas muy entregadas, así que eso hacía que las grabaciones fueran muy amenas, porque si bien la situación (de la historia) es muy densa, nosotros también sabíamos llevarlo por un lugar muy luminoso”.

ESPECIAL / NETFLIX

Por otro lado, Macarena es “Lucía”, quien pertenece a una de las familias afectadas por el suceso, la joven consume drogas y luego del accidente, su adicción comienza a hacerse evidente. “Esta situación del accidente, pone a todos los personajes en un momento súper complicado y una postura muy vulnerable, si a eso le sumamos la edad de ‘Lucía’ que también es muy vulnerable, esto se vuelve una bomba de tiempo . Lo que me gusta mucho de la serie es que a partir de cómo están escritos los roles y el trabajo que hacen mis compañeros, se pueden ver personajes honestos, no están contados desde una superficie plana donde tengan que ser malos, simplemente toman decisiones muy equivocadas para convertirse en personajes que luego odiamos. Y a mí lo que me pasa con ‘Lucía’ es que te hace atravesar por esas emociones, como por sentirte muy desesperado, pero a la vez te da la posibilidad de poder empatizar con la situación que está pasando”.

Y finalmente está “David”, el personaje que hace Erik, el cual es ambicioso y maquiavélico, pues al enterarse de la verdad del accidente, hace lo imposible para que no salga a la luz, y así no se vengan abajo sus planes de vivir de manera opulenta. “El rol que me tocó jugar, es el de ese ser humano que es capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quiere y no está dispuesto a soltarlo . Para mí fue muy interesante ponerme en los zapatos de un hombre oscuro, que poco a poco parece ser un buen amigo y un aparente buen esposo, pero nos damos cuenta de que nada de lo que dice es verdad. Y hay muchas personas así en nuestra realidad, así que para mí fue muy interesante explorarlo y darle vida”.

ESPECIAL / NETFLIX

Aquí te compartimos el tráiler:

 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL