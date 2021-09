Natalia Jiménez regresa a su voz tricolor con “México de mi corazón”

La pasión que la española Natalia Jiménez tiene por México es infinita y más cuando su voz recorrer el legado musical que el país del tequila y el mariachi ha forjado por años, es por ello que la es líder vocal de La Quinta Estación, sigue sumando a su trayectoria solista más canciones emblemáticas de la tradición vernácula de México.

Con el lanzamiento de su segunda producción con mariachi, “México de mi corazón”, y su primer sencillo “Mi ego”, junto al cantautor Joss Favela, Natalia Jiménez charló sobre la conexión que ha tenido con México desde que decidió migrar desde su natal Madrid con 21 años de edad, no solo para emprender nuevos caminos en su faceta musical, sino también para adentrarse a una cultura que desde pequeña la cautivado a través de grandes exponentes como Juan Gabriel, de quien retoma algunos de sus clásicos para reinterpretarlos a su estilo.

“Él fue quien me dijo que yo tenía que ponerme a cantar regional, cuando estábamos grabando el dueto de ‘Si quieres’, que fue de las últimas veces que lo vi, me dijo ‘Natalia, ¿por qué no cantas mariachi, por qué no te dedicas al regional? Y yo de le decía no sé, porque yo hago pop y mi público está acostumbrado a esto, él me decía ‘lo tienes todo, por qué no lo haces, hazlo’, casi me regañó, no se me va a olvidar nunca”.

Natalia Jiménez, quien para esta nueva producción presentará videos musicales que fueron filmados en Guanajuato, indicó que si bien su primer disco dedicado al mariachi le permitió rendir tributo a sus canciones vernáculas favoritas, en esta nueva entrega reafirmó que cantar ranchero no es nada sencillo, al resaltar el peso emocional que un cantante requiere para interpretar con la gallardía y potencial vocal que caracteriza a este género musical.

“Yo me encontrado con gratas sorpresas, porque al final, cuando uno está cantando pop siento que ahorita especialmente en esta época más moderna del pop que estamos viviendo, es casi un problema interpretar, como darle intención a la cosas”, expresó Natalia respecto al proceso personal y artístico que determinó para añadir su propio estilo vocal al mariachi, al considerar que actualmente existe mucha presión por apegarse a las tendencias comerciales de la industria musical.

“Quieren que tú suenes como aquella, quien que todo esté encajonadito en la misma fórmula que todo suena exactamente igual. Yo con la voz que tengo, no me he sentido nunca cómoda con esas cosas, no me siento cómoda con las limitaciones, me gusta que me dejen cantar”, puntualizó al destacar que a través del regional mexicano ha tenido un acercamiento especial con su voz.

“Gracias al regional he sentido que he podido redescubrir mi voz, la verdad, he podido redescubrir maneras de interpretar, de decir las cosas, de darle un sentido a las canciones y también poder descubrir que cuando hago un concierto completo de mariachi me canso muchísimo menos que haciendo un concierto completo de pop, porque lo disfruto tanto, que mentalmente para mí es muchísimo menos cansado poder un concierto en el que naturalmente la interpretación me sale sola, no tengo que estar pensando en aguantarme, puedo dejarme ir, eso me relaja”.

El reto del sentimiento vernáculo

Entre las canciones que Natalia Jiménez considera representaron un desafío especial al momento de grabarlas en el estudio está “La muerte del palomo”, de Juan Gabriel, así como “Me nace del corazón”, temas que en su momento también fueron interpretadas por su compatriota Rocío Dúrcal.

“De las canciones más difíciles que he tenido que grabar creo que ha sido la de ‘La muerte del palomo’, que es dificilísima, es una pesadilla, pero es divina cuando ya la cantas ya te sale, queda tan bonita que da igual el sufrimiento. Otra que es muy difícil es la de ‘Me nace del corazón’, que parece que es una canción muy divertidilla, rapidilla y contenta, pero ponte a cantarla y cántala bien, no está nada fácil”, compartió Natalia Jiménez a los medios de comunicación durante la promoción de “México de mi corazón”.

Respecto a su complicidad con Joss Favela, Natalia Jiménez resaltó la buena química artística con el creador de “Cuando fuimos nada”, por lo que agradeció la oportunidad de emprender un tema juntos para dar como resultado “Mi ego”.

“Es un artista encantador y aparte tiene un talento que se lo ves en el escenario en cuanto se para, siento es de esos pocos artistas que lo ves en el escenario y lo llena, él llena el escenario solito, es un artistazo de los pies a la cabeza. Lo admiro mucho, porque aparte de ser un excelente compositor, tiene una voz muy suya, tiene muchísimo carácter cantando”, señaló al recordar que si bien ya había cantado junto a Favela,

“Mi ego” es la primera vez que comparten el estudio de grabación.

Admiración por Vicente Fernández

Natalia Jiménez compartió la admiración que también tiene hacia el legado del cantante jalisciense Vicente Fernández, quien actualmente se mantiene hospitalizado, desde hace un mes, en Guadalajara.

“Creo que Vicente Fernández ha sido uno de los intérpretes más carismáticos, más queridos, más conocidos de la música regional mexicana. Yo ahorita he tenido la oportunidad de estar en Colombia por tres meses con los niños de La Voz Kids y me sorprende la cantidad de niños que vienen cantando canciones de Chente, y de que en Colombia la admiración por Chente es absoluta, es un ícono”.

Resaltó que además de las rancheras, el toque de Vicente Fernández en el mariachi ha sido único: “es sorprenden, porque al final mucha gente que no había conocido el mariachi lo ha conocido a través de Vicente Fernández y muchas veces la primera vez que oyes una canción de mariachi, y eres extranjero, es una canción de Vicente Fernández, por ejemplo, con ‘El rey’, son de esos clásicos de la música mexicana que no pueden faltar en ninguna fiesta y en ninguna celebración. Ha dejado un legado incomparable, va a ser muy difícil que alguien lo supere”.



