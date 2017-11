Napoleón, a la conquista de Guadalajara

“Gracias” y “por favor” son las palabras que siempre han acompañado al músico José María Napoleón. Dos sencillas palabras que le han abierto puertas y los corazones de su fiel público, uno que tiene razones de sobra para sentirse feliz, ya que el intérprete se prepara para reencontrarse con los jaliscienses el próximo 25 de noviembre, con una presentación en el Auditorio Telmex.

El llamado “Poeta de la canción” asegura muy a su estilo que la presentación que tiene en puerta es una de las que más le emociona, entre otras razones porque “será un día muy especial, lo son todos en la vida, pero estar en el Auditorio Telmex para mí es muy importante, aunque claro que todos los escenarios son dignos de respeto, todos, y la gente sobre todo que acompaña en cada concierto es la que más merece nuestra atención, agradecimiento, cariño y recuerdos. Yo siento ese agradecimiento al haber transitado tanto en la vida, así que estaré el 25 de noviembre, me dará mucho gusto compartir con las personas de esta ciudad”.

La presentación que llevará a cabo en el Coloso de Periférico Norte, adelanta el intérprete, estará compuesta especialmente por aquellas piezas que a lo largo de los años se convirtieron en éxitos y parte de la cultura pop de nuestro país. Adelanta que lleva “una lista de canciones que yo siempre interpreto en combinación con canciones desconocidas, pues éstas no están peleadas con los sentimientos de ninguna persona, así que canto una canción que se llama ‘Hijo mío’, otra que es ‘Quién eres tú’”.

“Eerá un día muy especial, lo son todos en la vida, pero estar en el Auditorio Telmex para mí es muy importante, aunque claro que todos los escenarios son dignos de respeto, todos."

A la par de su baraja de grandes éxitos, el cantante también presentará en vivo su más reciente sencillo “Atrévete”, y por supuesto, incluirá en su repertorio las canciones favoritas del público: “Conformaré el programa con las que nunca faltan, como ‘30 años’, ‘Sin tu amor’; mucho menos puede faltar ‘Vive’. Todas esas canciones que a lo largo de la vida me han hecho el favor de acompañarme, y bueno, no pueden faltar porque un concierto se conforma de eso, un artista no puede dejar sus éxitos fuera, o las que fueron regulares o medianamente conocidos. Yo creo que nos importa hacer un buen recuento a través de los años con todas estas canciones”, finaliza.

En compañía familiar

Otra razón para asistir a la cita que Napoleón tendrá con los tapatíos es que compartirá escenario con José María, su hijo, con quien ya ha grabado duetos y lo ha acompañado en diferentes partes de la República Mexicana durante su gira. “José María le pone el toque diferente, porque cantará sus cosas, las que está haciendo en este momento. Grabó hace tiempo la canción de ‘Hombre’ conmigo, para esta ocasión él abrirá el concierto. Después yo seguiré con la parte que me corresponde, y luego haremos un dueto él y yo con la canción de ‘Hombre’, la compartiré con él como lo hemos hecho en toda la gira desde el año pasado”.

Napoleón confiesa que estar compartiendo escenario con su hijo es algo que le resulta grato, y más que la audiencia pueda acompañarlos. “Para mí será un gran gusto sobre todo compartir con las personas que nos acompañan la vivencia de esa esperanza que se llama José María, y este otro José María que ya ha pasado por mucho, que es un hombre que se encamina hacia una etapa final en su existencia, en la vida, como cantante y como ser humano… no lo sé, pero lo que Dios depare lo aceptaré con la consciencia de lo que he vivido. Espero que las cosas sigan sucediendo de la mejor manera”.

¡ASISTE!

Napoleón

25 de noviembre

Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747)

21:00 horas

PROMOCIÓN

Participa y gana

Tenemos 10 pases dobles para que asistas al concierto de Napoleón, en el Auditorio Telmex; consulta las bases en las redes sociales de EL INFORMADOR.