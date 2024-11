Nana Calistar: horóscopos de hoy martes 12 de noviembre

Por medio de una publicación en su blog, Nana Calistar compartió el horóscopo del día de hoy, 12 de noviembre del 2024, conformado por significativas predicciones para cada signo del zodiaco. A esto, la talentosa astróloga añadió una serie de recomendaciones, consejos y advertencias para disfrutar al máximo esta jornada.

Predicciones de Nana Calistar para 12 de noviembre del 2024

Aries:

Este día Aries podría sentirse atraído por una persona nueva, sin embargo, la astróloga recomendó no dejarse llevar por las apariencias porque es puede desembocar decepciones, por el contrario, este signo debe analizar a las personas con cuidado . Los amores del pasado que pueden reaparecer no tienen futuro, los próximos días serán para renovarse y cerrar ciclos. Hay que tener cuidado de los accidentes y de las envidias en amistades.

Tauro

A Tauro le esperan momentos de pasión con su pareja, sin embargo, debe mostrar un mayor esfuerzo por la relación. Por medio de los sueños pueden revelarse oportunidades para ganar dinero, hay que estar atento. También hay que cuidar el carácter para no lastimar a otros. Las predicciones señalan que puede haber un reencuentro con una vieja amistad.

Géminis

Comienza una etapa de muchas oportunidades en distintos ámbitos de la vida, como la educación y el trabajo, hay que aprovecharlas. Hay energías negativas y complicaciones que se avecinan, hay que tener cuidado con las envidias sin perder el sentido del humor.

Cáncer

Ten cuidado en el sector económico, no hagas gastos innecesarios y no asumas nuevos compromisos. En el sector laboral se vienen cambios que pueden generar envidias. Toma la oportunidad de conocer más personas, pero sé firme para evitar abusos.

Leo

Deja de resolverle la vida de los demás priorizando sus problemas sobre los tuyos, tú debes ocupar el primer lugar. Aprovecha esta fecha para soltar el pasado y tener la mira en el presente. La Nana sugiere que puedes tener suerte en los juegos de azar, pero hay que jugar con moderación.

Virgo

Puede que vengan nuevos conflicto laborales, pero también nuevas oportunidades financieras que no hay que desaprovechar. Concéntrate en ti mismo y no en las personas que no valoran tu esfuerzo. Goza de tus logros, si hay la oportunidad de un viaje familiar tómalo porque resultará positivo y no te metas en discusiones innecesarias.

Libra

En esta etapa puedes hacer cambios significativos que repercutirán enormemente en tu vida, por ejemplo, en el amor puedes encontrar a alguien para algo serio y, en el ámbito físico, cuida tu imagen y salud. A las personas que no te han mostrado lealtad déjalas en el pasado y concéntrate en tus sueños, pues pueden darte pistas.

Escorpio

Debes tomar una actitud prudente ante la familia para evitar conflictos y también en el ámbito del amor, donde se avecina una nueva oportunidad con una persona de lejos. Pon tu autoestima como prioridad y deja de lado todo lo que no te valora.

Sagitario

Disfruta de cada día, pues la felicidad puedes encontrarla desde hoy. Presta atención en las amistades que te rodean, pues hay algunos negritos en el arroz que deben ser descartados. Para reencontrar tu paz interior debes agradecer los momentos del pasado y soltarlos para que se queden donde pertenecen. Ya no esperes más de las personas que no te pueden ofrecer nada.

Capricornio

Puedes estar rodeado de envidias en tu hogar, ten cuidado. Las tensiones del trabajo se resolverán y habrá la oportunidad de formar un lazo amoroso con una amistad. El karma es poderoso, él se encargará de todas las personas que te hicieron daño.

Acuario

Controla el estrés si no quieres desembocar nuevos problemas de salud. Cuidado con los gastos excesivos, mejor ahorra. Toma este momento para reflexionar sobre las lecciones que te ha dado la vida y apoya a la amistad que está pasando por una ruptura amorosa.

Piscis

Acerca a tu vida las personas que te aportan y aleja de forma definitiva a las que no. La nostalgia podría aparecer por el reencuentro con una persona de tu pasado. Cuida tus finanzas para que cambios los cambios no esperados no te afecten.

