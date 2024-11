Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 12 al 16 de noviembre

ARIES

Venus en tu área profesional trae consigo éxitos, honores, reconocimiento y abundancia económica , por lo que si estás en busca de un empleo mejor remunerado, este es el momento ideal para postularte a esa posición deseada. Si eres estudiante, destacas entre tus compañeros gracias a tu excelente desempeño académico.

Por otro lado, la influencia directa de Saturno te ayudará a superar desafíos.

TAURO

La Luna llena en tu signo esta semana intensifica tus emociones; supera la ansiedad y cualquier otro sentimiento que te limite. Dirige tu atención hacia lo que calma tu mente y llena tu corazón de alegría. Mantente lejos de personas negativas, no son necesarias en tu vida.

Además, Venus, tu regente, te brinda amor y mejores oportunidades de vida en un entorno diferente , rodeado de personas extranjeras.

GÉMINIS

Esta semana te sientes nostálgico al reflexionar sobre lo que pudo haber sucedido y no sucedió; no te arrepientas de nada, la felicidad está en ti, solo necesitas nutrirla.

Durante estos días trata de apreciar todo lo que has superado y lo que has logrado por tu cuenta, pues Venus potencia tu magnetismo personal y atrae dinero que te corresponde, mientras Saturno avanza directo.

CÁNCER

Esta semana, los nacidos bajo este signo se sienten inquietos en el amor, especialmente quienes viven una relación a distancia, ya sea física o emocional.

Saturno impulsa a tomar decisiones, mientras que Venus sugiere transformar el dolor en alegría y con la Luna llena, buscarán apoyo en sus amistades , buscando consejo para superar una situación complicada.

LEO

Durante esta semana Venus trae bendiciones en salud y trabajo para ti , gracias a tu fuerza interior, empoderamiento y al valor que demuestras en tus responsabilidades personales y profesionales.

Con Saturno directo, cierras asuntos del pasado, superas relaciones tóxicas , dejas atrás problemas económicos, y alivias malestares físicos y emocionales, logrando así el éxito.

VIRGO

Venus te trae romance y diversión esta semana ; disfruta y mantente abierto a conocer nuevas personas, aceptando invitaciones. Si tienes pareja, considera hacer algo especial y significativo para ella.

Con Saturno directo, es momento de cumplir, reparar, o resolver algún asunto pendiente en tu relación.

LIBRA

Durante esta semana tu hogar se colma de amor y prosperidad gracias a la influencia de Venus, lo que hace de este un momento ideal para mudarte o invertir en una nueva vivienda.

Con Saturno en movimiento directo, te sentirás motivado a prestar mayor atención a tu bienestar físico, cuidando tu salud en todos los aspectos, pues es importante que superes cualquier obstáculo que te impida realizar lo que deseas. Finalmente, la luna llena activa tu intuición, invitándote a seguir tus instintos.

ESCORPIO

En esta semana estás esperando que tus deseos se cumplan, pero es necesario que tomes acción pues gracias a Saturno directo, canalizas tu creatividad aprovechando lo aprendido de experiencias anteriores.

Por otro lado, Venus favorece la conexión con hermanos y personas cercanas que te respaldan en tus proyectos financieros y la Luna llena genera incomodidad en tu vida amorosa, haciéndote sentir inseguro frente a tu pareja o alguien especial.

SAGITARIO

Durante estos días, la estabilidad económica que esperabas finalmente llega en el momento oportuno gracias a que Venus impulsa la buena suerte, la abundancia y la prosperidad en todo lo relacionado con el dinero.

Saturno en su fase directa te guía hacia la estabilidad en temas familiares y del hogar , por lo que es un buen momento para establecerte en pareja, adquirir una vivienda o enfocarte más en la crianza y el bienestar de tus hijos, si los tienes.

CARPRICORNIO

Esta semana, Venus ilumina tu vida, destacando tu belleza y atractivos personales , pues te sientes lleno de prosperidad, viviendo con abundancia y confianza en que todo lo que emprendas será un éxito.

Saturno en movimiento directo te invita a reflexionar sobre las situaciones que tú mismo generaste en el pasado y que no han dado los resultados que esperabas y la Luna llena te anima a tomarte un descanso y a enfocarte en tu bienestar.

ACUARIO

En esta semana no dejes que la realidad que experimentas se vea distorsionada. Con Saturno directo, es crucial que protejas tus recursos y pertenencias.

Venus te recuerda que has ofrecido mucho en nombre del amor a quienes no lo han apreciado, recuerda que el amor no se compra, no se impone ni se ruega. Evita caer nuevamente en patrones destructivos.

La luna llena resalta tu faceta maternal y protectora.

PISCIS

Con Saturno directo en tu signo, estás experimentando un proceso de maduración , enfocándote en ti mismo de manera más seria, confiable y responsable.

La ley del karma te ha impartido lecciones poderosas, y ahora eres más consciente de las repercusiones de tus decisiones.

Venus te conecta con personas extraordinarias y exitosas , mientras que la luna llena te invita a valorar el amor que recibes de tus hermanos y otros familiares.



