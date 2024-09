Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de septiembre

Aries

Sigue adelante cerrando ciclos y no te enredes en complicaciones innecesarias. Persigue tus sueños y objetivos sin preocuparte por las opiniones de los demás. Si estás en una relación, ten cuidado con las amistades de tu pareja, ya que podrían generar conflictos al influir negativamente en la relación.

Pronto comenzarás a planear un viaje y es probable que disfrutes de una cena o comida con amigos en el corto plazo. Has aprendido a valorarte más, y sin duda, las dificultades que has enfrentado han fortalecido tu corazón, protegiéndote de personas que podrían intentar dañarte.

Tauro

No es el mejor momento para realizar cambios bruscos en tu economía, ya que podrías enfrentarte a diversas dificultades. Sé más cuidadoso con tu dinero y evita gastar en cosas innecesarias. Tu estado de ánimo puede ser complicado, y sin darte cuenta podrías descargar tu frustración en personas queridas, lo que te llevaría a arrepentimientos posteriores.

Prepárate para posibles cambios en tu trabajo, así como para la compra o venta de ropa o artículos electrónicos. También se prevé una posible operación de un familiar o amigo.

Si estás atravesando una situación difícil y sientes que no avanzas, es importante que tomes el tiempo necesario para reflexionar y esperes a que la tormenta pase. Tu dolor actual ha afectado tus planes, y es crucial que te des tiempo para sanar y recuperar el equilibrio.

Géminis

Si estás en una relación, es posible que enfrentes discusiones, pero también hay oportunidades para la reconciliación. Alternativamente, podrías decidir terminar la relación si no estás dispuesto a trabajar en ella, pero en cualquier caso, es crucial que actúes de manera coherente. Evita los juegos de dejar y volver, ya que solo perjudican más la relación.

Ten cuidado con una persona del pasado que podría reaparecer y traer problemas al revivir temas antiguos que te afectaron anteriormente. Además, evita hacer cambios de última hora que puedan impactar negativamente en tu economía; mantén un control sobre tus gastos y evita invertir en cosas que no aportan valor a tu vida.

También hay posibilidades de que ganes peso si no cuidas tu salud. Es momento de enfocarte en tu bienestar físico e invertir tiempo, energía y dinero en mantenerte en forma.

Cáncer

Se avecinan días en los que muchas cosas empezarán a fluir positivamente en tu vida. Aprovecha todas las oportunidades que vayan surgiendo. No es momento de regresar al pasado ni de hacer despedidas con quienes te causaron daño; cierra esa etapa definitivamente y enfócate en el presente, que es lo único que tienes garantizado.

En los próximos días, podrías enfrentar un resfriado o una infección, así que es importante que tomes más agua y reduzcas el consumo de alimentos procesados, ya que estás reteniendo líquidos.

Además, recibirás un ingreso extra que será muy útil para algunos pagos. Ten en cuenta que el karma está siempre presente, y tarde o temprano, podría cobrarte la factura.

Leo

No permitas que las opiniones o comentarios de los demás te afecten; al final, cada persona habla desde su propio corazón. Se aproximan días de cambios, y es posible que sientas la necesidad de mudarte o de cambiar de vehículo. Mantén precaución con posibles accidentes en el trabajo o en la carretera, ya que podrían ocurrir con frecuencia.

Ten cuidado al compartir tus planes, ya que hacerlo podría impedir que los lleves a cabo, dado que la envidia de los demás puede ser un obstáculo. Además, una amistad te revelará una situación que te sorprenderá profundamente.

Virgo

No te dejes guiar solo por tus sentimientos. Si estás en una relación en la que la persona ya te ha dañado y fallado en más de una ocasión, es momento de reconsiderar si realmente es donde debes estar. Usa la razón y aléjate de lo que te causa daño y estrés.

No temas a lo que venga; levántate y enfrenta los desafíos, ya que has superado muchas dificultades y has salido victorioso en la mayoría de las ocasiones. No permitas que situaciones triviales te afecten, ya que has enfrentado retos mucho mayores. Evita involucrarte en chismes que puedan surgir en estos días; es mejor ignorar esos comentarios y seguir adelante con tu camino.

Libra

La próxima semana será intensa en términos laborales y también te brindará muchas oportunidades para la reflexión. Será crucial que evalúes lo positivo y lo negativo de cada situación que estás viviendo para tratar de mejorar o resolver lo que no te hace sentir feliz y pleno.

En el ámbito amoroso, se presentará una oportunidad en el futuro cercano, y podría ser con alguien que ya está en una relación. Recuerda que lo que hagas a los demás, eventualmente se te hará a ti. No actúes de una manera que no desearías que te traten. Si ya estás en una relación, evita que la monotonía afecte tu vínculo.

Es importante explorar nuevos lugares, realizar actividades diferentes y expresar el amor con acciones concretas, no solo con palabras.

Escorpión

Ten cuidado con los cambios de última hora en tu trabajo; evita tomar decisiones apresuradas que podrían perjudicarte a mediano plazo. También es importante estar atento a tu salud: ante el primer síntoma, acude de inmediato a realizarte estudios para prevenir complicaciones futuras. Además, vigila tu peso, ya que es probable que aumente en los próximos días.

Se acerca una fiesta que promete ser muy divertida, así que prepárate para disfrutar. En esta semana, podrías experimentar dolores musculares y de cabeza debido al estrés o a preocupaciones que, a estas alturas, no deberían quitarte el sueño.

No cabe duda de que eres una persona fuerte y decidida; quien te haga daño, lo enfrentará. Sigue adelante y mantén a distancia a las personas falsas.

Sagitario

Presta atención a lo que sucede dentro de tu familia, ya que podrías enfrentar una ola de declaraciones y chismes que podrían afectarte más de lo que imaginas. También debes ser cauteloso con cambios inesperados en tus finanzas, ya que podrían tener un impacto significativo en ti.

Si estás soltero o soltera y no has logrado avanzar en el amor, recuerda que a veces es necesario buscarlo activamente.

Estar en casa todo el tiempo no facilitará que encuentres una relación. Sal a divertirte con amigos y no dejes que el miedo o la preocupación te detengan. No desperdicies los mejores años de tu vida; estás a punto de conocer a alguien que transformará tu percepción del amor.

Capricornio

Esta semana te encontrarás reflexionando mucho, ya que tendrás que tomar decisiones importantes y no estarás seguro de cuál es el camino correcto. Confía en lo que te diga tu corazón y no te desvíes del rumbo que sientes que es el adecuado.

En el amor, es probable que conozcas a alguien nuevo en un futuro cercano, y te darás cuenta de todo lo que has perdido al enfocarte en quien no merece tus lágrimas ni tu atención. Si tienes pareja, se avecina una situación que fortalecerá aún más su relación.

Además, podrías recibir noticias de un embarazo en la familia, asistir a un evento social y tener reencuentros significativos. También se aproximan nuevas amistades que enriquecerán tu vida.

Acuario

Se avecinan muchas oportunidades en el ámbito financiero; asegúrate de aprovecharlas para realizar inversiones que puedan incrementar tus ganancias. Mantente alerta y no permitas que amistades interesadas te manipulen para sacar algún provecho.

Ten cuidado con posibles escándalos o malentendidos en las redes sociales, ya que podrías encontrarte en una situación complicada, y esto podría afectar incluso tu relación de pareja si la tienes. No dejes que las trivialidades te absorban; en lugar de eso, usa tu tiempo de manera productiva y disfrútalo al máximo.

Si estás soltero o soltera, dale rienda suelta a las oportunidades que se te presenten, ya que el tiempo no espera. Aprovecha el momento ahora que todavía puedes.

Piscis

En los próximos días, te encontrarás reflexionando y sintiendo melancolía al recordar a personas del pasado que fueron importantes para ti. Es el momento de soltar y dejar atrás esas memorias, y empezar a enfocarte en el presente, que es lo único que tienes asegurado en este momento.

Ten cuidado al compartir tus sentimientos y abrir tu corazón, ya que podrías exponerlo a personas que podrían jugar contigo nuevamente. Un familiar podría enfrentar un accidente o enfermedad, así que mantén la precaución y apóyalo en lo que necesite.

Además, podrías tener la oportunidad de reencontrarte con viejas amistades del colegio, lo que te permitirá recordar y revivir momentos agradables del pasado.

Con información de Nana Calistar.

EE