Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de julio de 2025

Aries

Vas a vivir una oleada de emociones intensas, y con lo impulsivo que eres, podrías terminar metido en conflictos por decir más de la cuenta. Se aproxima un problema relacionado con una expareja, y como tú no sueles quedarte callado, lo mejor será que pienses antes de hablar. No te tomes todo a pecho, no necesitas caerle bien a todo el mundo ni explicar quién eres.

Tauro

Tu terquedad puede ser una fuerza o un freno. En esta etapa, necesitas bajarle al orgullo y ponerte en movimiento si realmente quieres avanzar. Las quejas no te van a llevar a ningún lado, y seguir esperando a que todo se resuelva solo es perder el tiempo. Tienes la capacidad, pero necesitas accionar ya.

Géminis

Se abren caminos en el trabajo o proyectos personales, pero también sale a la luz una verdad que te va a doler sobre alguien que considerabas cercano. No idealices a quien no lo merece. Es momento de dejar atrás a las personas que no te aportan, aunque cueste reconocerlo.

Cáncer

Este periodo te invita a vivir con más ligereza. Deja de querer controlarlo todo y anímate a salir, probar cosas nuevas, cambiar la rutina. Si fallas, también se vale. Lo importante es que no te quedes con las ganas. Vivir con intensidad es mejor que arrepentirse por no haberlo intentado.

Leo

Te vienen días de introspección. Es buen momento para preguntarte hacia dónde vas y si ese camino realmente es el que deseas. Aparecen oportunidades en varios aspectos, pero depende de ti tomar la iniciativa. Si no vas por lo que sueñas, nadie más lo hará por ti.

Virgo

Prepárate para cambios emocionales fuertes. Podrías romper lazos con alguien cercano, no porque lo busques, sino porque la vida acomoda lo que ya no encaja. Deja de postergar lo importante y enfócate en lo que realmente vale tu energía, lo demás es ruido.

Libra

Las cosas por fin empiezan a mejorar y llegan sorpresas que no esperabas. Una persona mayor aparecerá en tu vida con una conexión especial y enseñanzas importantes, tanto emocionales como personales. Abre la puerta sin idealizar, que lo real suele ser más valioso que lo perfecto.

Escorpión

Tu energía empieza a subir después de una etapa difícil. La vida te pondrá en el camino oportunidades para salir adelante, así que no desperdicies lo que viene por mirar atrás. Hay buena racha para temas económicos o juegos de azar, pero siempre con medida.

Sagitario

Es tiempo de empezar de nuevo con más enfoque. Aunque te guste moverte y cambiar de rumbo, ahora toca centrarte en lo que realmente vale la pena. Se avecinan buenas oportunidades laborales, pero también envidias. Mantén tu rumbo y no te detengas por lo que otros opinen.

Capricornio

Las tensiones familiares empiezan a calmarse, y eso te dará espacio para enfocarte en nuevas oportunidades laborales. Pero cuidado: cuando el amor toca la puerta, pierdes el equilibrio. Mantén la cabeza fría y recuerda que el corazón también necesita guía.

Acuario

Estás en un punto emocional donde te sientes bloqueado y frustrado. Has dado mucho y recibido poco, pero ya es hora de volver a ser tú sin miedo ni reservas. Recupera tu fuerza interior y no te conformes con relaciones a medias. Eres más fuerte de lo que crees.

Piscis

Todo lo que hagas tendrá consecuencias claras, así que pon atención. Últimamente has estado algo impulsivo con tus palabras y reacciones, y eso puede traerte líos. Si estás en una relación y las cosas se han enfriado, habla con claridad. Si no hay intención de reconstruir, tal vez sea momento de soltar.

Con información de Nana Calistar.

