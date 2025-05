Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de mayo de 2025

Aries

Procura ser más comprensivo con los demás; si reaccionas con dureza, podrías terminar enfrentando situaciones incómodas o tener que disculparte innecesariamente. Hay un proyecto que llevas tiempo considerando pero que aún no se concreta. Estás atravesando una etapa exigente, pero si te enfocas y trabajas con disciplina, podrías obtener excelentes resultados. Da ese paso que estás dudando en dar; si no funciona, al menos ya no perderás más tiempo. Mantente firme frente a quienes buscan aprovecharse de ti. Conserva siempre tu actitud fuerte y segura: nadie ha logrado manipularte ni hacerte sentir menos. Esa fortaleza es tu mayor ventaja.

Tauro

Tu actitud positiva será clave para alcanzar eso que tanto deseas. A partir de ahora, no te pongas límites y aprende a valorar cada experiencia que la vida te ofrece. Tu valentía y determinación te guiarán hacia un camino de crecimiento, en el que poco a poco aprenderás a controlar tus emociones. Ya no será fácil que alguien te engañe, porque has aprendido mucho de los errores, caídas y traiciones que viviste en el pasado. Todo ese aprendizaje te ha hecho más fuerte y más sabio, y ahora sabes reconocer quién merece tu confianza y quién no. Vas por buen camino.

Géminis

Deja de cargar con culpas que no te pertenecen; no ganás nada con seguir martirizándote. Se aproxima un cambio importante que te ayudará a reconocer y valorar más a las personas que tienes cerca. Ten precaución con tus finanzas, especialmente al invertir en cosas que no conoces bien o que podrían no dejarte beneficios. Pronto, una amistad se acercará a ti, ya sea para pedirte un consejo o para compartirte algún chisme. Mantén la calma, escucha y actúa con inteligencia; tu experiencia será útil para ti y para quienes te rodean.

Cáncer

Asume la responsabilidad de tus hábitos: si has subido de peso, es momento de tomar acción. Cuida tu alimentación y pronto verás resultados positivos. Se presenta una buena oportunidad de negocio y también una salida con amistades para divertirte, pero controla el consumo de alcohol para no exponerte a situaciones incómodas con personas que apenas conoces. En el plano sentimental, podrías sentirte atraído por dos personas a la vez, lo que te generará cierta confusión. Tómate el tiempo necesario para entender tus emociones antes de decidir hacia dónde dirigir tu corazón.

Leo

Aquello que te costaba aceptar sobre alguien muy importante para ti terminará siendo verdad. No te angusties, la vida se encargará de poner a cada quien en su lugar y darle lo que merece. Evita complicarte más de lo necesario; antes de sacar conclusiones, escucha todas las versiones y analiza con calma. Recuerda que las oportunidades no siempre se repiten, así que actúa con decisión y enfócate en tus metas. Si te esfuerzas con constancia, lograrás lo que te propones. Mantén la cabeza fría y el corazón firme: el tiempo revelará todo con claridad.

Virgo

Si estás en una relación y las cosas se han vuelto complicadas, lo mejor es tomar un respiro antes de decidir. Evita actuar con enojo, ya que podrías cometer errores difíciles de corregir. Es un buen momento para comenzar de nuevo, pero ten precaución con cualquier trámite o papeleo importante, ya que no es el momento ideal para realizarlos. Además, una amistad llegará con un chisme que te sorprenderá bastante, así que mantente alerta y toma todo con la debida calma y perspectiva.

Libra

Es el momento de enfocarte en la meta que has visualizado estos meses. Ten cuidado, porque algunas amistades podrían intentar robarte tus ideas. Libérate de todo lo que te estorba y no te deja avanzar; no sigas anclado al pasado ni a lo que no salió como esperabas. A veces te centras demasiado en cosas que no merecen tanta importancia, lo que te hace perder tiempo valioso. Aprovecha ese tiempo para hacer algo que realmente te beneficie, ya sea en tu desarrollo personal o en proyectos que te acerquen a tus metas.

Escorpión

Se vienen cambios significativos en tu vida, entre ellos, la llegada de alguien que te ayudará a corregir varios de tus defectos . Este es el momento para que la vida te sorprenda, y estás listo para ser feliz. Da una oportunidad a esa amistad que empezará a mostrar interés por ti; no tienes nada que perder y con el tiempo podrías ganar mucho. No te enfoques en aquellos que se alejan sin explicación, mejor concédele atención a las personas que tienes cerca y que quizás no estás tratando como merecen. El enfoque está en lo que realmente importa.

Sagitario

El viaje que tenías planeado se cancela por falta de presupuesto y de interés de otras personas. Ten cuidado con trámites o pagos, ya que podrías afectar tu buró de crédito. Si enfrentas problemas en el trabajo, enfócate en tus tareas; tu esfuerzo será reconocido por tu superior. Se acerca una fiesta, y es importante que te concentres en tu dieta, ya que podrías ganar peso en estos días. No tengas miedo de enfrentar el presente con la mejor actitud; esto te traerá muchas satisfacciones que te impulsarán a seguir creciendo en lo que más desees.

Capricornio

Te cuesta dejar ir a las personas, lo que a veces te lleva a sufrir innecesariamente. Recuerda que nada es eterno y que todo ciclo tiene un final; lo mejor es disfrutar de lo que dure. Ten precaución con nuevos proyectos en los que estés involucrado con otras personas, ya que podrían traicionarte. Es importante ser cauteloso y no confiar plenamente sin conocer bien las intenciones de los demás. Aprende a valorar lo que tienes en el presente, sin aferrarte al pasado o a lo que ya no tiene cabida en tu vida.

Acuario

Una amistad pasará por una enfermedad. Se aproxima una separación o pérdida de alguien importante en tu vida. No dejes que nada ni nadie te detenga, ve tras tus sueños y metas con determinación. Una amistad te hará una visita próximamente. Te enterarás de que hubo una fiesta en la que no fuiste incluido, lo cual podría hacerte sentir excluido. Existe la posibilidad de un viaje en el futuro cercano. Si tienes pareja, algunas cuestiones del pasado podrían influir negativamente en la relación. Es importante que cambies tu forma de pensar y actuar, ya que podrías cometer errores con la persona que te interesa.

Piscis

Tus sueños te brindarán revelaciones importantes, así que no te compliques demasiado y disfruta de cada momento. A veces te enfocas en cosas que no te aportan nada y das tu tiempo a quienes no te valoran. Reflexiona bien sobre las decisiones que estás por tomar, ya que podrías cometer errores que afecten tu futuro. Se acercan cambios en tu hogar o una limpieza profunda, y durante este proceso encontrarás objetos que pensabas que habías perdido. Aprovecha para reorganizar y liberar espacio tanto físico como mentalmente.

Con información de Nana Calistar.

EE