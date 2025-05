Mauro Conforti trae su ‘Esplendor’ a México

El músico, compositor y productor argentino Mauro Conforti regresa a México con una gira que consolida su vínculo con el país, donde presentará su más reciente disco, "Esplendor", una obra conceptual inspirada en las cuatro estaciones del año que también retrata, en clave emocional, los efectos del mundo post pandémico.

A más de 15 años de haber iniciado su proyecto como solista, Conforti reconoce que el camino ha sido tan enriquecedor como inesperado. "El viaje ha sido muy lindo. Empezó en 2009 con el primer disco que se llama "La vida marciana" y después ese nombre me lo tomé para la banda que me acompaña. Hoy ya es también el nombre de toda la comunidad que me sigue y trabaja conmigo", cuenta. A lo largo de estos años, ha lanzado discos como "Los anteojos" (2013), "La bestia de la energía" (2018) y ahora "Esplendor".

Este 2025 arrancó con fuerza ya que en enero, Conforti abrió el concierto de Fito Páez en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, como parte de la gira por los 30 años de "El amor después del amor". También participó en la presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara. "Fue una gira hermosa. Tuvimos la suerte de tocar con la banda completa y ahora regreso con algo distinto, un concierto acústico el 10 de mayo en Cuatro Rudos, en Guadalajara, después de haber estado en enero", adelanta.

La gira también incluye una participación el 7 de mayo en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el 14 de mayo en el Foro del Tejedor (CDMX) y el 16 en el Foro Museba de Puebla.

El lazo entre Argentina y México es, para él, profundamente musical. "Creo que si se tienen que juntar los gobiernos para ponerse de acuerdo, se tienen que sentar a escuchar música, porque es donde más nos une", afirma. Y agrega. "El gusto de los mexicanos por el rock argentino —una mezcla del rock inglés, algo del americano y raíces argentinas como el tango y el folclore— toca una fibra muy especial. Desde los 80, con la llegada de bandas como Soda Stereo o Los Enanitos Verdes, México se convirtió en una plaza muy importante. Además, el público mexicano tiene un oído muy afinado, entiende el trabajo del artista".

Sobre "Esplendor", su más reciente disco, explica que surgió de un momento de crisis creativa transformada en impulso. "Compuse casi todas las canciones en marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Me agarró como un aluvión creativo que era lo único que podía hacer para subsistir. Después me calzaba el traje de astronauta para salir a la calle", relata. El resultado fueron más de 20 canciones, que decidió lanzar en cuatro EPs correspondientes a cada estación del año: primavera, verano, otoño e invierno.

La obra, lanzada entre 2021 y 2024, no solo evolucionó musicalmente, sino que reflejó los cambios sociales y tecnológicos del periodo. "En el volumen uno, la inteligencia artificial ni siquiera estaba presente como ahora; en el volumen cuatro ya está muy marcada", reflexiona. Al escucharlo completo en vinilo —formato en el que fue editado por primera vez en su carrera—, Conforti logró darle una nueva lectura. "La primavera representa el miedo, es un disco colectivo; el verano es una especie de sueño encerrado; el otoño es la caída de la realidad; y el invierno son las secuelas, lo que vino después".

Además de su profundidad emocional, "Esplendor" es también una obra visual. "Tiene mucho contenido visual, muy personal. Algunos videos los hice con cintas Super 8 del archivo familiar. Parecen caros, pero son caseros" comenta entre risas. De las 20 canciones, al menos 15 tienen videoclip. México también quedó registrado visualmente pues el video de Trópico, del volumen dos, fue filmado en Tepoztlán; otro, del tema El viento del volumen tres, se grabó en el Festival del Globo de León. En el volumen dos incluso se puede escuchar la voz de Alex Lora en un mensaje que le envió: "Échale ganas, cabrón. Qué viva el rock and roll".

Ese entrelazamiento entre México y su música no es casual. Desde su primera gira en 2015, Mauro Conforti ha regresado año con año, encontrando no sólo público receptivo, sino también un terreno fértil para su crecimiento como artista. "Esta gira, por ejemplo, no estaba prevista. Pero gracias a abrir el show de Fito se abrieron nuevas oportunidades. Siempre es una experiencia increíble tocar para mucha gente, llegar a nuevas personas

"Esplendor" no solo es un reflejo íntimo de sus emociones durante un tiempo incierto, también es una especie de "fotografía colectiva", como él mismo define, que documenta una época de transformaciones globales a través de la música. "Eso recién ahora lo puedo decir, después de escuchar el disco miles de veces. Es una obra que fue mutando con el mundo".

