Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de marzo de 2025

Aries

No te compliques la vida. Si esa persona realmente te quiere, buscará la manera de estar contigo, de lo contrario, solo encontrará excusas para mantener la relación en el limbo. Cuando te encuentres con una expareja, notarás que has dejado de sentir algo por ella; entenderás que el tiempo y el karma han hecho su trabajo.

El amor puede convertirse en algo lejano y difícil de alcanzar. Lo importante es que no te desesperes, mantén la calma y la paciencia, porque si te apresuras, probablemente cometerás los mismos errores de siempre.

Tauro

Te la pasas quejándote constantemente, pero no tomas acción para cambiar tu situación. Tienes muchas oportunidades para ser feliz a tu alrededor, solo que has estado buscando en los lugares equivocados.

Es probable que sientas tristeza porque alguien a quien quieres se aleje o las cosas entre ustedes ya no sean como antes. Sin embargo, esa persona regresará pronto, tal vez arrepentida, así que no te preocupes demasiado. No te dejes guiar únicamente por las apariencias de los demás, busca siempre entender sus sentimientos.

Géminis

No te detengas por nadie ni te compares con los demás. Si otros no lograron lo que tú deseas, eso no significa que tú no lo vayas a conseguir. Es posible que te sientas desesperado en estos días al no ver claro tu camino, pero ten cuidado con caer en la tristeza frecuente, ya que eso solo empeorará las cosas y será difícil salir de esa situación.

Mantente alejado de personas con malas actitudes o gestos negativos, porque podrían intentar hacerte daño.

Cáncer

Este fin de semana es ideal para avanzar en muchas de las metas que has tenido pendientes, podrás terminar proyectos que estaban a medio hacer y serás el centro de atención.

Es crucial que comiences pronto un periodo de cambios, en el cual no te dejes influenciar ni manipular por nadie. A menudo prestas demasiada atención a comentarios sin sentido que solo te desvían hacia caminos erróneos.

Leo

Es importante que aprendas a cuidar de tu salud y tu vida, y no ignores los consejos de las personas mayores que te quieren. Se avecinan cambios significativos, entre ellos, la posibilidad de mejorar en el ámbito laboral y financiero. No permitas que los comentarios de tus amistades te desvíen; aprende a tomar tus propias decisiones y sigue lo que te dicte tu corazón.

No te desesperes por el amor, pronto llegará. Ahora es el momento de disfrutar de lo que tienes y de las personas que te rodean, dándoles espacio como nunca antes, pero siempre con responsabilidad y precaución.

Virgo

Una llamada, mensaje o mensaje privado de alguien que acabas de conocer o que conocerás podría alegrarte el día. Recuerda que las oportunidades tienen un límite, así que no dejes que ninguna pase por alto en esta etapa de tu vida.

Es el momento de enfocarte en el presente y dejar atrás el pasado. Debes aprender a controlar tus emociones y no permitir que las personas te enreden con mentiras. Deja de esperar algo de los demás, solo así encontrarás la verdadera felicidad.

Libra

Una amistad continuará causando problemas con sus depresiones y pidiéndote consejos. Trata de ofrecer tu opinión, pero no te involucres demasiado en esos temas, ya que podrías salir perjudicado.

Si tienes pareja y sientes que no recibes lo que necesitas, no sigas perdiendo tiempo. Eres exigente en cuanto a las caricias, pero sabes valorar lo que te dan y agradecerlo de la mejor manera.

Escorpión

Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero a veces tu actitud y humor no te ayudan. Se avecinan días de cambios, tendrás que solucionar algunos documentos importantes y habrá movimientos en tus negocios o finanzas, lo que te llevará a invertir en algo que generará buenas ganancias. Ten cuidado con las enfermedades respiratorias, ya que podrías caer en cama.

El amor del pasado regresará y sentirás la tentación de intentar lo que antes no funcionó, pero recuerda que en ese momento tenías una relación. Es clave que no descuides a tu familia, ya que el trabajo o las amistades podrían alejarte un poco de ellos.

Sagitario

No dejes que el pasado y las malas experiencias te quiten las ganas de empezar de nuevo. Es importante que aprendas a cuidar tu salud y poner siempre tu bienestar en primer lugar, porque eres la persona más importante que tienes a tu lado.

Es el momento de aclarar tus ideas y definir hacia dónde te diriges. No niegues la existencia del amor, ya que tarde o temprano te tocará reconocerlo. A veces eres muy impulsivo y orgulloso, lo que te impide mostrar tus sentimientos; además, sueles enfocarte más en los defectos de las personas que en sus virtudes.

Capricornio

No te preocupes demasiado por el futuro y vive el presente. Los proyectos comenzarán a tomar forma poco a poco, pero no bajes la guardia en ningún momento. Una amistad te demostrará cuánto te valora con una acción significativa.

Eres muy sensible cuando te lastiman, pero cuando eres traicionado, tiendes a convertirte en una persona fría y calculadora, sin detenerte ante nada. No permitas que nadie te haga caer ni te venza; recuerda que tienes el poder de lograr lo que te propongas. Ten cuidado con una amistad que se acercará mucho a ti, ya que solo busca obtener cierta información.

Acuario

Es el momento de mejorar tu autoestima, ser más positivo y darte cuenta de que estás aquí para ser feliz y disfrutar, sin dejarte influenciar por los chismes de los demás. Es hora de soltar todo el dolor que has estado cargando por tanto tiempo, confiar en ti mismo y no permitir que los comentarios negativos afecten tu vida.

Se acerca un viaje al extranjero y la oportunidad de cumplir un sueño o alcanzar una meta relacionada con un negocio que has tenido en mente desde hace tiempo.

Piscis

Deslíndate de situaciones que no son tuyas y de amores que no te corresponden. Has madurado mucho y ya no te engañan tan fácilmente. Puedes actuar de forma tonta, pero solo tú conoces la verdad y sabes esperar el momento adecuado para tomar acción.

Sabes que la venganza es mucho más satisfactoria cuando llega en su momento. Se presenta la oportunidad de hacer un viaje en el que te irá de maravilla, conocerás nuevas personas y será el momento ideal para enfocarte más en tus sueños y metas.

Con información de Nana Calistar.

