Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de julio de 2025

Aries

Vienen buenos cambios, pero solo si te activas y dejas de aplazar lo que sabes que debes hacer. Estás en una etapa donde puedes consolidar muchos de tus objetivos, pero si te descuidas, se te van las oportunidades. En lo familiar, podrías enterarte de un embarazo. Prepara tu reacción... o el regalo.

Tauro

Se abre una buena oportunidad relacionada con ventas o proyectos personales. Si actúas con cabeza fría y estrategia, podrías avanzar mucho. Eso sí, cuida tu temperamento, que andas más cambiante que semáforo en hora pico. Una palabra mal dicha podría lastimar a alguien que de verdad te quiere.

Géminis

Tu mente y tu lengua no paran, pero si las enfocas bien, pueden abrirte puertas. Confía en tu talento para negociar, pero no te lances sin cerrar lo que ya tienes entre manos. Tus emociones subirán y bajarán, pero este movimiento interno también te impulsará hacia algo nuevo.

Cáncer

Tu relación puede estar cayendo en la rutina, y eso puede apagarte emocionalmente. No permitas que la monotonía consuma lo que han construido. También podrías distanciarte de una amistad, algo doloroso pero necesario. Cambia de enfoque si algo no funciona; insistir sin estrategia solo desgasta.

Leo

Te sentirás más ligero estos días, como si al fin soltaras un peso. Alguien del pasado podría regresar y sacudirte con fuerza emocional. Lo que no funcionó antes puede tener una segunda oportunidad, pero cuidado con idealizar o comparar: si vives en lo viejo, te pierdes lo nuevo.

Virgo

Evita quejarte si sabes que también tuviste responsabilidad. No lances indirectas si no estás listo para las respuestas. Es tiempo de dejar de autosabotearte. Confía en lo que puedes lograr, y no te distraigas con lo prohibido solo porque brilla: eso suele terminar mal.

Libra

Tienes una fuerza increíble para levantarte una y otra vez, pero en el amor te cuesta volver a confiar. Se aproxima alguien que no promete, pero sí cumple. Baja la guardia, o podrías perder a alguien valioso solo por miedo. No todos llegan para fallarte.

Escorpión

Se acercan mejoras económicas que pueden darte respiro, pero si no cuidas tu dinero, se esfumará. No te dejes llevar por historias pasadas que ya sabes cómo terminan. Si ya te dolió antes, no te confundas creyendo que esta vez será distinto. Hay puertas nuevas, no te distraigas en las viejas.

Sagitario

Podrías conocer a alguien de otro lugar que te saque suspiros, pero no todo lo exótico es lo ideal. Cuida tu corazón y mantén la cabeza fría. Tus metas están ahí, pero la falta de constancia te frena. No puedes cosechar si ni siquiera siembras bien.

Capricornio

Andas emocionalmente revuelto, con miedo de volver a confiar. Es momento de diferenciar entre intuición y trauma, porque estás viendo amenazas donde no las hay. Si no te das la oportunidad de sentir, tampoco sabrás qué podría haber pasado si te atrevías.

Acuario

Ha llegado el momento de volver a ti. Has escondido partes importantes de ti mismo por miedo a que te lastimen, pero también te estás negando cosas bonitas. No te engañes: si alguien ya falló una vez, no insistas. Si no hay nada nuevo, no hay nada que rescatar.

Piscis

Una noticia fuerte de alguien cercano podría sacudirte, pero también será un llamado a soltar. No te culpes por haber confiado; esa experiencia te enseñó mucho. Dolerá, sí, pero soltar con amor también es una forma de cuidarte.

Con información de Nana Calistar.

EE