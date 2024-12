Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de diciembre

Aries

No te dejes llevar por amores fugaces, ya que este último mes del año traerá muchas sorpresas. Serán días de profunda reflexión, donde el dolor del amor pasado disminuirá, pero tendrás que convencerte de que el pasado ya no debe afectar tu presente. Es hora de dejar atrás lo que ya te lastimó demasiado y abrirte a nuevas oportunidades y cambios. Haz un esfuerzo por convertirte en la persona que deseas ser, porque lo lograrás si tienes fe en ti mismo, dejando que las cosas se vayan dando poco a poco. Es momento de un cambio total en tu vida que te permita renovarte y convertirte en alguien completamente diferente, pero para bien. Preocúpate más por tus propios deseos y por verte y sentirte bien, porque cuando te enamores de ti mismo, sabrás que todo lo demás pasará a un segundo plano.

Tauro

Si no estás en una relación, no tienes de qué preocuparte; estás en una etapa de cierre de ciclos y cambios. Si tienes pareja, es momento de renovarte y romper con la rutina diaria, ya que la monotonía puede afectar la relación a largo plazo. Aprende a cerrar ciclos ahora, con el fin de terminar el año limpio de todo lo que ya no te sirve. Habrá mejoras laborales, cambios en tus horarios y nuevos ingresos que traerán grandes beneficios económicos. Mira lo que sucede de manera positiva, ya que tiendes a enfocarte solo en lo negativo, lo que te impide avanzar y te deja estancado. Intenta mantener la comunicación con tu familia, no los descuides, ya que en el futuro los necesitarás y tal vez sea tarde para recuperar el tiempo perdido. Si realmente deseas avanzar, es esencial mejorar las relaciones familiares.

Géminis

Este mes de diciembre, enfócate en tu familia y seres queridos, agradeciendo siempre quién eres y lo que has logrado. Si tienes pareja y han surgido complicaciones, es el momento de poner las cartas sobre la mesa y que ambos discutan qué desean y necesitan para estar bien y ser felices, sin limitar la libertad del otro, ya que ese ha sido el mayor obstáculo que les ha impedido avanzar y crecer como desean. Cuida tu salud y, si estás haciendo ejercicio, no te excedas, ya que podrías sufrir alguna lesión o caída. Si vas a viajar al extranjero, podrían surgir problemas con tus documentos, así que asegúrate de hacer todo correctamente para evitar pérdidas de tiempo innecesarias.

Cáncer

Cáncer, el 7 de diciembre llegarán cambios importantes en tu vida, tanto en términos de viajes como en tu estado de ánimo, lo cual te beneficiará mucho. Estarás más tranquilo y eso abrirá caminos que estaban bloqueados. Diciembre será un mes de transformaciones y reencuentros con personas de tu pasado. Ten cuidado con caídas y fracturas, ya que podrías sufrir un accidente, especialmente al salir de casa. Recibirás llamadas del pasado que no deberías ignorar; es momento de cerrar ciclos que ya no te aportan nada, o de lo contrario, seguirás estancado, especialmente en lo laboral.

Leo

Leo, el 7 de diciembre traerá cosas positivas en el amor, pero es importante que elimines todo lo que te obstaculiza o no te permite avanzar de manera adecuada. Has tenido buenas oportunidades, pero a veces exiges demasiado. Una noticia podría ponerte de mal humor, pero recuerda que enojarte no resolverá nada. Es momento de poner en marcha el plan que tienes en mente para superar la situación que te agobia o te ha impedido avanzar. No te pongas límites en tus metas y objetivos, ya que hacerlo solo te llevará al estancamiento. Ten cuidado con los chismes familiares que podrían afectarte sin razón alguna.

Virgo

Virgo, el 7 de diciembre es un día para tener cuidado con lo que deseas. Enfócate solo en lo positivo y elimina todo lo negativo de tu vida. Debes concentrarte únicamente en aquello que te deja ganancias o algo a cambio. Se presentarán situaciones complicadas en el ámbito familiar, pero tendrás la capacidad de enfrentarlas y resolverlas de la mejor manera posible. Habrá varios cambios laborales que te beneficiarán, y también la posibilidad de realizar un viaje que has esperado por mucho tiempo. Ten cuidado con posibles dolores de espalda. Mantente motivado y piensa de manera positiva, ya que solo así atraerás todo lo que te propongas.

Libra

Tu carácter está muy fuerte últimamente, lo que ha hecho que te resulte complicado manejar ciertas situaciones. En los últimos meses, tu tolerancia ha disminuido, y a menudo dices las cosas de manera directa, lo que puede generar conflictos. Tienes tendencia a explotar con los demás y a sentirte algo inseguro. En la familia, podrías recibir una grata sorpresa, ya que es probable que haya un embarazo en camino. Durante estos días, comprenderás por qué algunas personas tuvieron que salir de tu vida, ya que no te aportaban nada positivo. Es importante que cuides tu estómago, ya que podrías experimentar problemas de infecciones o dolores intestinales.

Escorpión

No escatimes en gastos cuando se trate de tu felicidad, y no sientas la necesidad de dar explicaciones a quienes no te las piden; recuerda que el que busca, encuentra. Estás entrando en ciclos muy positivos de crecimiento personal y económico. Es probable que surja una compra inesperada en cualquier momento. Vienen amores muy intensos, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo. Ten cuidado con una noticia que no será completamente de tu agrado, pero que no será cierta; observa bien de dónde proviene y no prestes atención a chismes. Este fin de semana podrías tener un carácter algo explosivo, así que intenta relajarte un poco, ya que podrías afectar a personas importantes en tu vida, como tu familia o pareja. Además, ten cuidado, ya que podrías reaccionar impulsivamente si te encuentras con algo que no te gusta, especialmente si tienes hambre.

Sagitario

Que no te preocupe lo que la gente diga o piense, la última palabra la tienes tú, vienen días muy buenos para ti pues muchos planes se van a hacer realidad, trata de no perderte en tu camino y así podrás conseguir cuanto te propongas. Cuidado con lo que comentas y sale de tu boca pues sin darte cuenta lastimas a quien no lo merece, sobre todo familiar cercano o pareja. Las palabras mal dichas quedan y no se olvidan. Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela, solo toma tus precauciones para que no haya fallas ni errores.

Capricornio

Podrías enfrentar una pérdida de dinero o un mal funcionamiento de un aparato electrónico, lo que te obligará a reemplazarlo rápidamente. Es importante que cuides mucho tus sentimientos y no los compartas tan fácilmente con la primera persona que se cruce en tu camino, ya que podrías terminar perdiendo más de lo que esperas ganar. Es hora de liberarte de los rencores del pasado que te impiden avanzar y solo te causan problemas, ya que esas personas no merecen estar en tu vida si realmente buscas crecimiento y progreso. Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones del pasado, como amores pasados o problemas familiares, que siguen afectando tu presente.

Acuario

Acuario, si ya tienes a alguien a tu lado, es importante que muestres tus sentimientos, ya que cada vez te estás volviendo más duro contigo mismo y con los demás, lo que hace que las personas cercanas se alejen. Este último mes traerá más viajes para ti, así que recuerda llevar un amuleto o piedra para protegerte de energías negativas que puedan afectarte. No te quejes por lo que no tienes, ya que si aún no lo has conseguido es porque no has luchado lo suficiente ni usado las estrategias adecuadas. En el ámbito amoroso, se vienen muchos cambios, pero recuerda que si no pones de tu parte, nunca lograrás nada.

Piscis

Piscis, si no estás en una relación, tómate el tiempo para descansar y disfrutar al máximo de tu soltería. Renuévate, reencuéntrate contigo mismo y date la oportunidad de enamorarte de ti antes de hacerlo de alguien más, para evitar repetir las mismas situaciones que no te llevan a ningún lado. Muchas de las cosas que esperas no se darán como las imaginas, ya que hay mucha energía negativa en el aire debido a personas que te envidian, lo que te impide alcanzar lo que deseas. Hazte una limpieza energética, eso te ayudará a liberar todo lo negativo que has estado cargando. No permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te manipule; pon un alto y esto te evitará problemas en el futuro.

