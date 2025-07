Nana Calistar: Horóscopos para HOY 6 de julio de 2025

Aries

Una relación cercana podría romperse de forma repentina, ya sea por rumores, falta de interés o simplemente porque ya no hay nada que rescatar. Hay dos personas en tu círculo que no son lo que aparentan y están hablando mal de ti a tus espaldas. No les compartas ni lo mínimo. En estos días podrías sentirte algo solo o sola, con ganas de buscar afecto donde sea, pero ten cuidado de acercarte a quienes solo se aprovechan de tu vulnerabilidad.

Tauro

Podrías tener un roce con una amistad debido a un chisme que ha sido exagerado más de la cuenta. No te tomes todo a pecho ni reacciones antes de tiempo; deja que la verdad salga sola. Además, llegan emociones intensas por dos personas que removerán tu mundo interno. Aunque te sientas confundido o confundida, confía en tu intuición: rara vez te falla.

Géminis

No te rebajes por nadie, y si alguien te lo pide, mándalo lejos con su inseguridad. Recuérdate que vales mucho, aunque a veces te cueste verlo. Si tienes miedo de cometer los mismos errores, no avanzarás. Atrévete, es mejor haberlo intentado que quedarse con las ganas. Se avecinan días con decisiones importantes por tomar, así que mantén la cabeza en alto.

Cáncer

Un dinerito extra te va a caer de maravilla, pero no lo malgastes como si fueras millonario. Paga tus pendientes y guarda algo para emergencias. Podrías adquirir un aparato para el hogar o algo tecnológico, y una llamada de alguien especial te acelerará el corazón. Fíjate en los números 3 y 9, porque traerán señales de cambios importantes. Además, recibirás una visita que puede traer un nuevo comienzo, ya sea en el amor o el trabajo.

Leo

Es un buen momento para relajarte un poco y reconectar con tu familia. Agradece todo lo que has vivido, tanto lo bueno como lo complicado, porque todo te ha dejado aprendizajes. Vienen mejoras económicas y un subidón emocional, sobre todo si últimamente sentías que andabas con el ánimo por los suelos.

Virgo

Podrías reencontrarte con un viejo amor que regresa lleno de remordimientos. No te sientas culpable; la vida ya le está cobrando lo que debe. Deja de hacerte películas en la cabeza con cosas que ni han pasado. Si la confianza con tu pareja está rota, lo mejor es hablar con claridad o dar un paso al costado. No vale la pena sufrir por alguien que no te da paz.

Libra

Se acercan oportunidades laborales muy favorables y momentos de calma con tus seres queridos. No te frustres si las cosas no se dan al ritmo que tú quieres; todo llega a su tiempo. Un cambio de imagen, aunque sea mínimo, podría atraer buenas vibras tanto en el amor como en lo económico. Eso sí, cuida tus palabras: podrías estar hiriendo sin darte cuenta a alguien que te estima mucho.

Escorpión

Vas a comenzar una nueva etapa en la que finalmente abrirás los ojos ante una persona que solo ha estado a tu lado para sacar provecho. Alguien del pasado querrá regresar, pero esta vez sabrás decir que no, porque aprendiste que lo que no te aporta, estorba. Ponle atención a tu alimentación, especialmente evita los excesos de harinas.

Sagitario

Has cambiado bastante y eso se nota. Aunque todavía tienes tu carácter, ya no reaccionas igual. No dejes que la rutina apague tu chispa, especialmente en tus relaciones. Si sientes que algo se enfría, intenta reavivarlo o sigue adelante, pero no te quedes estancado. Esta noche es ideal para agradecer, incluso por los errores que te enseñaron algo.

Capricornio

El camino no será fácil, pero tú tienes la fuerza para enfrentar lo que venga. Eres terco, sí, pero también muy resistente, y eso te ha salvado más de una vez. Ahora, quien intente lastimarte se topará con tu nueva energía, fuerte y protectora. Se vienen días de reflexión, donde revisarás tus vínculos y la manera en que te relacionas con el mundo.

Acuario

Nuevas personas aparecerán en tu vida: algunas caerán bien desde el primer momento y otras no tanto. Aunque no eres de tener muchos amigos, los que tienes son de verdad, así que valora esos lazos. Se aproxima un evento o fiesta donde conocerás gente interesante, y hasta podrías conectar con alguien especial que te saque una sonrisa.

Piscis

Podrías verte envuelto en un malentendido que te alterará bastante, y puede que termines señalando a alguien que no tiene culpa. No seas injusto con quien te quiere. Si tu pareja empieza a desconfiar, es momento de hablar claro. Si no hay base, es mejor tomar caminos separados antes de que la cosa se vuelva tóxica. Ten cuidado con quien conoces por redes; alguien podría ilusionarse demasiado sin conocerte a fondo. Ve con calma.

SV