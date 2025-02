Nana Calistar: Horóscopos para HOY 6 de febrero de 2025

Aries

Presta atención a los posibles accidentes, como caídas o golpes, que podrían llevarte a un hospital. Un nuevo amor podría acercarse a tu vida, pero si todavía llevas cicatrices emocionales, es mejor no darle falsas expectativas.

Alguien cercano te buscará por una reciente ruptura amorosa, y es posible que al final del día te sientas abrumado, sin fuerzas y con la sensación de que ya no hay esperanza. Sin embargo, al mirar a tu alrededor y reflexionar sobre tus sueños, te darás cuenta de que todo esfuerzo vale la pena. A pesar de las dificultades, seguir adelante es crucial para alcanzar lo que realmente deseas.

Tauro

Se avecinan días de grandes transformaciones en los que comenzarás a dejar atrás a las personas que te lastimaron y te causaron daño. Ten cuidado al buscar reemplazos en el amor, ya que las circunstancias no son las adecuadas para eso y podrías terminar hiriendo a otras personas. Febrero traerá muchos cambios tanto para ti como para tu familia, cambios que te beneficiarán.

Es importante que te cuides de posibles infecciones o golpes, ya que podrías sufrir algún accidente. Grandes momentos están por llegar, y todas las dificultades que has atravesado te han enseñado a valorar lo que tienes. No permitas que otras personas interfieran en tu vida, defiende lo que es tuyo y sigue luchando por tus metas. Tienes el potencial para lograr mucho más de lo que imaginas.

Géminis

El amor del pasado hará presencia en tus sueños, trayendo recuerdos. Además, recibirás la noticia de un embarazo, ya sea de un familiar o de alguien cercano. Es un buen momento para hablar abiertamente con tu pareja si estás en una relación; hay cosas que no te agradan y es importante expresarlas para aclarar las situaciones.

Un nuevo amor se acercará a ti a través de una amistad, y este traerá consigo muchos momentos felices. Sin embargo, ten cuidado con rifas o tandas dudosas, ya que podrías perder tu dinero debido a engaños.

Cáncer

Se aproxima un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. No dejes que los comentarios negativos arruinen tu día. Es momento de dejar de creer en quienes solo te hacen promesas vacías y nunca cumplen.

Tu vida ha tenido altibajos, pero cada caída te ha dejado una lección; ahora, es difícil que te engañen de nuevo. Febrero llega con energía positiva tanto para ti como para los que te rodean. Solo necesitas aprender a recibir lo bueno que está por venir y a alejarte de todo aquello que no te aporta ni te sirve.

Leo

No dejes que la rutina perjudique tu relación si estás en una. Es importante romper con la monotonía y la rutina para evitar que se convierta en una bomba de tiempo que afecte profundamente la relación. Tómate un momento para pensar en ti mismo, para comenzar a resolver todo lo que te ha frenado en tu vida y en tu camino.

Se avecinan cambios, pero también momentos de tristeza al recordar a aquellos que ya no están contigo. No permitas que la vida te cause más daño, toma el control y ve tras tus objetivos con determinación.

Virgo

Los amores del pasado regresan, pero ya no tendrán el mismo poder de dañarte como antes. Te encuentras en una etapa de fortaleza en la que los comentarios negativos no te afectan tanto. Te has convertido en una persona más fuerte, que no se deja derribar fácilmente.

Deja que la vida te sorprenda y disfrútala sin tener que dar explicaciones a nadie. Ten cuidado con amores fugaces, ya que podrías terminar con una infección y necesitar atención médica. Se acercan días muy positivos, llenos de aprendizaje, en los que tendrás que reflexionar sobre lo que realmente deseas en la vida y cómo alcanzar tus sueños y metas.

Libra

Aprende a decir "no" y a no estar disponible para todo el mundo, ya que, si no lo haces, las responsabilidades te terminarán abrumando. Hay alguien que está muy interesado en ti, pero teme tu rechazo debido a la manera en que te muestras algo distante o fría.

Se presenta la posibilidad de hacer compras, pero debes tener cuidado con tus gastos para no excederte. Es importante que pongas límites a aquellas personas que no aportan nada positivo, alejando a quienes solo están en tu vida para desconcertarte sin realmente entrar en ella.

Escorpión

Una noticia inesperada relacionada con tus finanzas podría traer mejoras significativas a tu economía, pero es importante que permanezcas precavido este mes. Presta atención a tu bienestar interior, ya que has estado muy expuesto emocionalmente y eso te ha causado mucho daño. Si aún no has encontrado pareja, es porque no es el momento indicado; todo sucederá cuando tenga que ser.

Si estás saliendo con alguien, dale el tiempo necesario para que la relación crezca y se fortalezca en todos los aspectos. En el ámbito laboral, se avecinan mejoras y posibles cambios de puesto hacia el final del mes. Se aproximan tiempos clave en tu vida, por lo que deberás ser muy cuidadoso con las decisiones que tomes, ya que podrías cometer errores que lamentarás en el futuro. Este próximo fin de semana traerá cambios, especialmente en tu temperamento, y podrías sentir que es el momento de liberarte de todo aquello que te ha causado dolor y que ha afectado tu bienestar.

Sagitario

Date la oportunidad de amar con todo tu ser a esa persona que te ha demostrado, con hechos, que realmente le importas y que vales la pena. Sacúdete de la rutina y el desamor, y persigue con determinación cada sueño y meta, ya que eso es lo que te mantendrá de pie y más fuerte que nunca.

La vida te traerá nuevas oportunidades en diferentes aspectos, y tu constancia y esfuerzo te ayudarán a lograr tus objetivos. Una amistad del pasado se acercará para pedirte perdón por errores cometidos. Febrero es un buen momento para dejar atrás lo negativo y trabajar en tu carácter para no repetir los mismos errores del pasado.

Capricornio

No esperes que las personas cambien por ti, porque solo acabarás decepcionado. Mejor aprende a aceptarlas con todos sus errores. No descuides tu físico, ya que en esta etapa podrías ganar peso rápidamente. Es importante que te mantengas activo antes de que te cueste más esfuerzo. Este mes habrá muchas reuniones con amigos y la tentación de comer en exceso, así que ten cuidado con eso.

Además, debes estar alerta con una persona del pasado que podría regresar y causarte daño. Olvídate de los amores fugaces e insustanciales; lo que realmente necesitas es algo auténtico y duradero. La vida te traerá desafíos que te ayudarán a madurar y a valorar el amor que te rodea. Recuerda que la vida no es fácil, pero eres tú quien decide cómo vivirla y cuánto quieres sufrir.

Acuario

En el ámbito amoroso, te encuentras en un terreno incierto. Por un lado, te desanimas cuando no logras concretar algo, pero por otro, cuando se presenta una oportunidad, sientes miedo y sales corriendo, temeroso de que te lastimen. Debes arriesgarte, vivir tu vida y no dejar que nada te detenga. Cambia tu perspectiva y enfócate en ser más positivo en todo lo que hagas.

Se avecina un viaje, así como reencuentros familiares importantes. También existe la posibilidad de cambiar de casa o de vehículo. Sin embargo, tu principal desafío es que sigues cargando rencores del pasado, lo cual te impide avanzar. Es necesario que dejes ir lo que te ha hecho daño para poder abrirte a nuevas oportunidades.

Piscis

Debes aprender a no intervenir en asuntos que no te corresponden, porque podrías terminar hablando más de la cuenta y generando conflictos. Una mujer del pasado, que pertenece a tu propia familia, te traerá problemas. Habrá cambios en tu estado de ánimo, mejorarás económicamente y comenzarás a planear un viaje para el próximo mes.

Es importante que dejes ir el pasado y no permitas que regrese, no dependas de lo que ya fue, ya que quizás no se repita. Aléjate de las personas que te generan estrés y malestar. En los próximos días, recibirás un mensaje o noticia de alguien que solo servirá para desestabilizarte. Recuerda que lo que des, será lo que recibirás, especialmente en cuestiones del corazón.

Con información de Nana Calistar.

EE