Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de septiembre de 2025

Aries

Se aproximan transformaciones intensas que moverán tus cimientos: algunas te llenarán de alegría, mientras que otras te dejarán sorprendido por su brusquedad. Mantente alerta frente a rumores y habladurías, pues podrías verte envuelto en comentarios por involucrarte en asuntos ajenos.

Tauro

Es momento de dejar la apatía de lado y pasar a la acción. Tu disciplina y firmeza serán las herramientas que te permitirán alcanzar lo que deseas, siempre y cuando no te refugies en excusas ni postergaciones.

Géminis

Tu vida se teñirá de giros inesperados, como si fuese una trama llena de secretos y revelaciones. Tendrás oportunidades de crecimiento laboral, pero también descubrirás una verdad incómoda sobre alguien cercano, lo que cambiará tu percepción de esa persona.

Cáncer

Estos días están para disfrutarse al máximo. Atrévete a vivir con intensidad y a aprovechar cada momento. Reúnete con amigos, ríe y comparte; no te encierres en tu mundo interno ni te prives de experiencias valiosas.

Leo

Es tiempo de detenerte y reflexionar sobre el rumbo de tu vida . El destino te ofrece la posibilidad de mejorar en distintas áreas —afectivas, profesionales y personales—, pero los resultados dependerán de tu constancia, no de esperar que todo cambie por sí solo.

Virgo

Podrías atravesar momentos complejos que despierten emociones intensas. Un distanciamiento o ruptura en tu entorno cercano podría afectarte, aun sin ser protagonista. No descuides tus proyectos personales: concéntrate en avanzar en tus metas y evita distracciones sin valor.

Libra

La vida traerá nuevas oportunidades que podrían marcar la diferencia, pero requerirán de tu iniciativa para que no se esfumen. Una persona con experiencia y sabiduría llegará para orientarte y mostrarte perspectivas distintas sobre cómo alcanzar la felicidad.

Escorpión

El destino vuelve a sonreírte y abre puertas que podrían transformar tu camino. Existe una buena racha de fortuna que incluso se refleja en juegos de azar. También se vislumbra un viaje con amistades que te renovará energías y te dejará recuerdos valiosos.

Sagitario

Un nuevo ciclo está por comenzar, pero para recibirlo es fundamental cerrar capítulos del pasado. En lo laboral, llegan propuestas interesantes, aunque deberás mantenerte firme frente a personas que intentarán obstaculizar tu avance.

Capricornio

El ambiente familiar se encamina hacia la calma y la reconciliación, dejando atrás tensiones. En lo profesional, no temas a lo nuevo: cuentas con la capacidad necesaria para superar cualquier reto. La clave está en confiar más en ti mismo y en tu talento.

Acuario

En cuestiones del corazón atraviesas un periodo difícil: las decepciones y la frustración pesan, pero no serán permanentes. Este momento es solo una pausa que, aunque dolorosa, te prepara para relaciones más auténticas y equilibradas.

Piscis

Recuerda que todo lo que haces retorna a ti, ya sea positivo o negativo. Si tu relación de pareja se encuentra estancada o fría, la sinceridad será indispensable. Hablar con claridad puede abrir caminos: trabajar juntos por mejorar o, en su defecto, elegir separarse para evitar sufrimientos innecesarios.

Con información de Nana Calistar.

EE