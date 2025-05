Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de mayo de 2025

Aries

Se aproxima un evento significativo que te llevará a reflexionar y a valorar más a tus seres queridos. Es un buen momento para mostrar afecto y no guardarte tanto lo que sientes, ya que a veces te cuesta expresar tus emociones. Ten precaución con las expectativas que pones en los demás, especialmente en tu pareja, ya que podrías terminar desilusionado. Es mejor dejarte sorprender que esperar demasiado.

Tauro

Es tiempo de ser realista y evitar gastar más de lo que puedes. Comenzar a saldar tus deudas te ayudará a aliviar parte del peso que llevas encima. Puede que hoy te sientas frustrado al ver que tus planes no avanzan como quisieras, a pesar del esfuerzo que has puesto. Sin embargo, no te rindas: la perseverancia será la clave para alcanzar tus metas.

Géminis

Es momento de dejar atrás el pasado y no seguir cargando con culpas o errores que ya no puedes cambiar. Enfoca tu energía en lo positivo y en construir nuevas experiencias. En el ámbito sentimental, podrías revivir recuerdos de antiguas relaciones que aún te afectan. Si algo no funcionó antes, fue por una razón, y muy pronto entenderás por qué era necesario que así sucediera.

Cáncer

Presta atención a cómo interactúas con tus seres cercanos, ya que tus cambios de ánimo podrían provocar malentendidos o herir a quienes te rodean. El reencuentro con alguien del pasado traerá calma y equilibrio a tu vida. Si últimamente te has sentido perdido o emocionalmente inestable, es momento de soltar lo que te lastima y cerrar ciclos que siguen afectándote. También tomarás una postura firme ante alguien que ha estado hablando negativamente de tu familia.

Leo

No te enfoques en lo que no salió como esperabas; mejor valora lo que estás viviendo ahora. Se avecinan cambios importantes en tus planes, pero no pierdas tu autenticidad por intentar agradar a quienes no lo merecen. Es tiempo de priorizar tu presente y futuro, ya que la vida te presentará oportunidades clave para alcanzar tus metas y ser feliz. Números de la suerte: 12, 45 y 89.

Virgo

Si estás soltero, se presentarán varias oportunidades en el amor, pero dependerá de ti aprovecharlas al máximo para no arrepentirte después. Deja de limitarte o frenar tus deseos por los demás; permítete vivir plenamente y disfrutar lo que la vida te ofrece. Mantente al margen de chismes y respeta las opiniones y decisiones ajenas para evitarte problemas innecesarios. Se vislumbra un posible cambio de casa o vehículo en los próximos días.

Libra

Estarás muy pasional y eso podría llevarte a involucrarte con alguien sin pensarlo demasiado; si estás seguro de lo que quieres, adelante, pero si no, mejor actúa con cautela. Evita caer en pensamientos negativos antes de dormir y comienza a enfocarte en lo que realmente necesitas para alcanzar tu felicidad. Sueles imaginar mucho, pero es momento de actuar. Precaución con posibles caídas o incidentes en carretera.

Escorpio

En el ámbito sentimental se avecinan transformaciones importantes que te ayudarán a evolucionar tanto en tu relación como a nivel personal. Mantente alerta en temas relacionados con amistades, confidencias y rumores, ya que podrías verte envuelto en conflictos debido a comentarios malintencionados, especialmente por parte de alguien de tez clara.

Sagitario

Es tiempo de reflexionar sobre tu pasado para evitar caer en los mismos errores. Sé cuidadoso con tus palabras, ya que podrías herir a alguien que te importa mucho. Se aproximan romances intensos pero breves que te dejarán buenas sensaciones, aunque también podrías enfrentar decepciones tanto en el entorno familiar como entre amistades. Se acerca el cumpleaños de alguien cercano, y será una ocasión ideal para disfrutar y recordar lo valioso que es vivir el presente.

Capricornio

Recuerda que no todas las personas están destinadas a permanecer en tu vida para siempre, y nadie es indispensable. Disfruta del tiempo que compartes con los demás, y si alguien se va, no te preocupes, porque llegará quien realmente se ajuste a tus necesidades y te brinde la felicidad que buscas. Presta atención a tu alimentación, ya que en las próximas semanas podrías estar más propenso a ganar peso.

Acuario

Es importante que pienses bien lo que dices, ya que podrías cometer un error que afecte profundamente a personas clave en tu vida. Recuerda que eres alguien que no disfruta cuando le hacen lo que tú mismo podrías hacer, así que ten cuidado con ser infiel o involucrarte en situaciones complicadas, ya que podrías exponerte a consecuencias inesperadas. Se avecinan cambios significativos en tu estado de ánimo, y ciertos eventos te impulsarán a madurar y a apreciar las pequeñas cosas de la vida.

Piscis

Deja de darle vueltas al asunto, lo que es para ti nadie podrá quitártelo. Aprende amarte tanto que no necesites de nade para estar feliz y estable. No tienes por qué defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará. Amor de una noche en este mes de mayo, ten cuidado con infecciones vagin@les o cuestiones que tienen que ver con virus y bacterias. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana..

