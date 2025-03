Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de marzo de 2025

Aries

Los planes que has diseñado para tu economía y tus proyectos están a punto de materializarse, pero no bajes la guardia. Mantente alerta, ya que pronto recibirás una llamada, mensaje o WhatsApp de alguien importante. Algunas amistades que habías perdido regresarán a tu vida, mientras que ciertos amores del pasado irán quedando en el olvido.

Es importante que dejes de sentirte responsable por lo que les ocurre a los demás. No sigas torturándote y aprende a afrontar los problemas sin temor al fracaso ni a que las cosas no salgan como esperas. Si tienes una relación, presta atención a no caer en la rutina, ya que podría afectar la conexión.

Tauro

Ten cuidado con los amores a distancia, no te dejes atrapar por esas situaciones, ya que podrías terminar lastimado. Recuerda que cuando hay verdadero interés, la distancia no es un obstáculo, solo es cuestión de un vuelo o una llamada telefónica. Se avecina una semana intensa, así que es momento de aclarar tus sentimientos y definir lo que realmente deseas en tu vida y cómo vas a alcanzarlo.

No esperes a que las cosas lleguen por sí solas, eres tú quien debe ir tras ellas. Además, mantén precaución con posibles traiciones de tus amistades; no confíes demasiado, ya que podrías llevarte sorpresas desagradables.

Géminis

Ahora no es el momento de enfocarte en el pasado, es tiempo de concentrarte en tu presente, que es lo único que realmente importa en este momento de tu vida. Si estás soltero o soltera, no te desesperes, ya que no es el momento adecuado para comenzar una relación seria.

Debes aprender a cuidar más de ti mismo y enfocarte en tu bienestar físico antes de dar el siguiente paso hacia una relación con alguien. La caricia es una parte importante en tu vida, y no porque no tengas pareja significa que debas renunciar a disfrutar de tu vida emocional y afectiva.

Cáncer

Si tienes una relación, no la descuides por darle importancia a cosas triviales que no te aportarán nada. Es importante que encuentres un equilibrio entre el tiempo que le dedicas a tu pareja y el que inviertes en tus hobbies o en tus propios asuntos.

Pronto recibirás una noticia impactante que cambiará tu manera de ser y de ver la vida. Mantente alerta y trata de aprender de cada experiencia que se te presente. Además, se acercan oportunidades para un viaje y un cambio en tu vida amorosa que te traerán beneficios.

Leo

Si ya te hicieron daño una vez, no dejes que lo repitan. Enfócate en tu objetivo y ve tras él con determinación. Ten cuidado con los rumores de los vecinos, que parecen estar hablando demasiado de ti.

Te irás desprendiendo gradualmente de esa ingenuidad que te ha acompañado hasta ahora, y esto se debe a que ya has aprendido una lección importante que te ha hecho despertar. Deja de humillarte y de arrastrarte por personas que no te valoran, no te aprecian y no hacen nada por acercarse a ti o verte bien.

Virgo

Estás experimentando dolores de espalda y riñones, así que es momento de reducir el consumo de café y refrescos, ya que te están afectando bastante. Aumenta la ingesta de agua y cuida más lo que comes y bebes.

Se avecinan cambios importantes en tu vida, y te darás cuenta de quiénes realmente merecen estar a tu lado, mientras que a otros los alejarás de tu vida para siempre. Aunque el aspecto físico es relevante, recuerda aprender a valorar a las personas por su corazón. Solo así evitarás cometer errores al elegir a tu pareja en el futuro.

Libra

Ten cuidado con las pérdidas materiales, ya que podrían ser frecuentes en los próximos días. A mediados o finales de la semana, recibirás una invitación al cine o a salir a cenar con amigos, así que aprovecha para disfrutar de la convivencia.

El amor está cerca, pero ve con calma, no presiones lo que está comenzando, ya que podrías asustar a la otra persona. Evita que te perciban como alguien necesitado de afecto. Aprende a no entregarte tan rápido para que te valoren y no caigas en el papel de la víctima.

Escorpión

Se aproxima un viaje y con él, la oportunidad de conocer nuevas personas que se quedarán en tu vida para siempre. El éxito y la fortuna están de tu lado, pero necesitas estar atento y dispuesto a trabajar para aprovechar todas esas oportunidades. Las depresiones quedarán atrás, y estás entrando en una etapa de grandes cambios.

Has madurado muchísimo, y la prueba de ello es que, aunque te hieren, ya no sientes tanto el golpe; simplemente pones tu mejor cara para afrontarlo. Así es la vida, y tu corazón, aunque se haya endurecido, sigue guardando sus valores y esa sencillez que te ha caracterizado siempre.

Sagitario

Si notas que tu pareja está distante, tómate un momento para analizar qué has hecho bien y qué no. Tal vez no sea culpa tuya y te estés castigando por algo que no hiciste. La semana está ideal para corregir errores y encontrar la forma de no repetirlos. Ten cuidado con hablar de más; no compartas tus planes o metas con cualquiera, ya que pueden sabotear todo.

La gente a veces actúa por envidia y puede tratar de perjudicarte. Además, ten precaución con lo que comes, ya que podrías enfrentar problemas gástricos. Recibirás una llamada de alguien especial que te llenará de felicidad. También, se presentan amores fugaces y la posibilidad de encontrar un objeto perdido.

Capricornio

Ten cuidado con las infecciones, especialmente con resfriados y problemas respiratorios, que estarán más presentes en estos días. Se presenta la posibilidad de un viaje con tu familia, lo cual será muy beneficioso y fortalecerá los lazos entre ustedes.

Estás por atravesar cambios importantes en tu vida que te ayudarán a madurar, a valorarte mucho más y a empezar a poner tus necesidades y bienestar antes que los de los demás.

Acuario

Se avecinan días de cambios en los que tu economía empezará a mejorar en diversos aspectos, pero es importante que tengas cuidado con lo que gastas de tus ahorros. Es momento de darle un giro a tu vida, dejando de repetir las mismas acciones, o de lo contrario, seguirás obteniendo los mismos resultados. Si tienes una relación, ten cuidado con los celos y la desconfianza.

Evita hacer grandes problemas de pequeñas cosas, ya que podrías terminar fastidiando a tu pareja. No veas problemas donde no los hay; en lugar de eso, enfócate en cómo atender mejor a tu pareja, ya sea tu novio, marido o amante. Si logras mantenerlo o mantenerla bien atendida, no tendrá razones para buscar fuera lo que tiene contigo.

Piscis

Ten cuidado con lo que comes este mes, ya que podrías ganar peso si no prestas atención a tu alimentación. Es importante que cuides lo que llevas a la boca y que te ejercites más, aunque te parezca que no lo necesitas, ya que moverse es clave para tu salud. No dejes que las cosas se descontrolen y mantente alerta si tienes pareja, ya que hay alguien que se le está acercando mucho y no tiene buenas intenciones.

Un amor del signo de Escorpio o Cáncer está por llegar a tu vida, y esa persona será muy similar a ti en cuanto a sentimientos, lo que hará que la relación tenga grandes posibilidades de funcionar de la mejor manera. Sin embargo, ten cuidado con personas del signo Aries, en quienes no deberías confiar.

Con información de Nana Calistar.

EE