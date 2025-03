Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 4 al 9 de marzo

Aries

Tu carta del tarot es El Sol, lo que indica que será un mes excelente para viajar y explorar nuevas oportunidades de vida. Esta carta te otorga la energía y la iniciativa para prosperar en los negocios y en nuevos proyectos. Sin embargo, es importante alejarte de las personas negativas y mantener tus planes en privado.

Las energías también favorecerán tu regreso a los estudios y el inicio de una carrera universitaria, pero recuerda ser constante y no dejarte derrotar por los obstáculos. En cuanto a salud, debes cuidar especialmente tus hormonas y evitar dolores de cabeza, ya que son tus puntos más débiles.

Te llegará una invitación para viajar por motivos laborales, y también estarás organizando tus vacaciones de Semana Santa con tu familia. Para los Aries con problemas legales pendientes, es el momento ideal para resolverlos, ya que tendrás éxito.

Tauro

Tu carta del tarot es El Juicio, lo que sugiere que debes tomar una decisión importante para avanzar profesionalmente, como cambiar de empleo. Este mes se presentarán oportunidades positivas. No esperes algo de una relación amorosa que nunca se concretó, mejor deja atrás eso y busca un amor más compatible. Los signos compatibles son Acuario y Virgo.

Este mes traerá abundancia en negocios propios, pero debes tener cuidado con los conflictos familiares; es mejor dialogar que pelear para evitar atraer energía negativa.

Decidirás reparar tu coche y cambiarlo por uno más nuevo, lo que te hará sentir mejor contigo mismo. En cuanto a salud, tu punto débil será el sobrepeso, pero puedes mejorar con ejercicio y una dieta saludable, lo que contribuirá a una vida más larga y saludable.

Géminis

Tu carta del tarot es El Emperador, lo que indica que es un buen mes para aumentar tu patrimonio y adquirir la casa que deseas, y no tendrás problemas para lograrlo. Además, recibirás un ascenso en tu trabajo, lo cual es una gran oportunidad para crecer profesionalmente. Si estás soltero, el amor te rodeará durante todo el mes, y si ya tienes pareja, este es el momento perfecto para formalizar y pensar en tener una familia. No dejes que las dudas, propias de tu signo, saboteen tu felicidad. Acepta los cambios y no te concentres en lo que no es importante.

Cáncer

Tu carta del tarot es El Loco, lo que significa que te esperan ganancias rápidas y fáciles, y las inversiones que hagas te darán buenos resultados. Finalmente, conseguirás el trabajo que tanto deseabas, pero es importante que seas discreto sobre tus proyectos.

Esta carta también te aconseja no ser tan dramático ni obsesionarte con pensamientos negativos; vive más relajado. Se presentarán nuevos desafíos, y podrías considerar retomar una licenciatura en administración o finanzas, lo que te hará más competitivo.

En salud, tus puntos débiles serán los nervios y el estrés, por lo que es fundamental que sigas una rutina de ejercicio. En el amor, tu relación será estable, y muchos Cáncer solteros vivirán aventuras sin compromisos serios. Además, resolverás asuntos relacionados con migración y pasaportes a tu favor.

Leo

Tu carta del tarot es El Mago, que te pide tener fe y ser constante en lo que hagas para ver el éxito. Es un buen momento para reinventarte y dejar atrás lo negativo, ya que tu signo está en una etapa de nuevos comienzos laborales. Ten cuidado con las traiciones y revisa bien lo que firmas.

Es el momento de retomar tus estudios, especialmente en áreas como administración, leyes o comercio exterior. Tu carácter fuerte te llevará a tomar decisiones importantes, pero cuídate de problemas de gastritis y reflujo; una dieta adecuada y más ejercicio serán clave para tu salud. Además, recibirás una invitación para viajar con tu pareja, lo que te traerá buenas experiencias.

Virgo

Tu carta del tarot es El Carruaje, lo que señala que es el momento de avanzar en tu carrera profesional sin detenerte ante nada.

Este es el tiempo de conquistar el mundo con tu inteligencia y habilidades. Este mes enfrentarás nuevos desafíos laborales, con una oferta de un puesto mejor remunerado. También será importante resolver trámites y problemas legales que hayas tenido en meses anteriores, lo que te permitirá comenzar una nueva etapa en tu vida.

Como el signo más inteligente, tu capacidad para el éxito es innegable, pero también debes ser más coherente con tus decisiones, ya que tu carácter puede ser cambiante.

Libra

Tu carta del tarot es La Fuerza, que te anima a no rendirte y siempre luchar por el éxito. Esta carta representa la energía positiva interior que tienes, así que no temas enfrentar los retos.

Es esencial que dejes ir el pasado para abrirte a nuevas bendiciones en tu vida presente. Tendrás la oportunidad de crecer económicamente, y la suerte te favorecerá, así que aprovecha este momento para cambiar de trabajo o emprender un negocio. Recuerda que el éxito no llegará solo, debes salir a buscarlo.

Escorpión

La carta de El Estrella te dice que es el momento perfecto para generar ingresos, y en marzo experimentarás estabilidad laboral. Debes controlar tus impulsos, especialmente los celos y la ira con tu pareja.

Tendrás la oportunidad de viajar, ya sea por motivos familiares o personales, y podrías estar gestionando un crédito para un automóvil. Cuídate del estrés y los problemas nerviosos, ya que son tu punto débil. Como líder natural, podrías recibir una oferta para un puesto en política o en el gobierno. Para los Escorpión con pareja, todo seguirá bien, mientras que los solteros conocerán a dos personas casi al mismo tiempo.

Sagitario

Tu carta del tarot es El As de Oros, lo que indica que este mes es el momento perfecto para hacer crecer tu fortuna. Aprovecha para realizar inversiones inteligentes, ya que es tu tiempo de brillar. No te involucres en conflictos ajenos, y aléjate de personas tóxicas.

Decides dejar de sabotearte y empezar a crecer en todos los aspectos, especialmente en lo profesional. En cuanto a salud, podrías sentirte agotado por el trabajo y el estrés, así que te recomiendo llevar una moneda de plata contigo y ponerte perfume antes de salir para atraer éxito.

Capricornio

Tu carta del tarot es La Rueda de la Fortuna, lo que indica que este mes es tu momento para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas. Es importante que pienses bien en las inversiones que realizarás para evitar problemas futuros.

Este es el momento adecuado para comenzar un nuevo proyecto laboral. Se avecinan tiempos de abundancia y estabilidad. Recibirás una oferta para cambiar de trabajo, lo que implicará un mejor salario. También recibirás una invitación para viajar con tu pareja, y decidirás cambiar tu look y renovar tu estilo.

En tus estudios, es fundamental que seas más constante y aplicado. No prestes atención a los comentarios negativos de los demás, ya que tu signo tiende a atraer envidias. Para protegerte, te sugiero usar perfume y un listón rojo amarrado en el tobillo izquierdo con tres nudos.

Acuario

Tu carta del tarot es El As de Bastos, lo que significa que este será un mes para tomar control de tu vida y avanzar profesionalmente. Es tu momento de alcanzar la riqueza y el patrimonio que deseas, pero ten cuidado con los fraudes. Asegúrate de abrir bien los ojos para evitar que te engañen.

Tendrás una visión más clara de tus proyectos, y tomarás la decisión de comprar una casa, pero es recomendable que mantengas esto en privado para evitar problemas con el mal de ojo. Usa un listón rojo amarrado en el tobillo derecho con tres nudos como protección, y notarás cómo el progreso llega a tu vida. En el trabajo, habrá cambios importantes, pero tú quedarás en una excelente posición.

Piscis

Tu carta del tarot es La Torre, lo que sugiere un crecimiento profesional significativo. Te llegará una propuesta para un mejor trabajo en el extranjero o en una empresa internacional, y es un momento ideal para aceptar nuevos retos.

Esta carta también te aconseja comprar una casa o departamento para darle más seguridad a tu vida. Decidirás renovarte en todos los sentidos, tanto en dieta como en ejercicio, lo cual te ayudará a mantenerte en tu mejor forma. Como signo vanidoso, tu apariencia será una prioridad para ti.

También debes protegerte de la envidia, especialmente de personas que trabajan contigo, ya que tu profesionalismo y carisma pueden generar celos. Lleva una moneda de plata en la bolsa para protección. Este mes, también recibirás una invitación para viajar con tu familia y experimentarás cambios en tus amistades, lo que no debe preocuparte. Sigue siendo sincero y mantén tu alegría intacta.

