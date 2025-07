Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de julio de 2025

Aries

Prepárate para algunos desafíos en el terreno sentimental que te harán dejar atrás la ingenuidad. Es tiempo de aprender a no darlo todo por quien ni siquiera se esfuerza en estar presente. Sin embargo, también llegan personas nuevas que te harán sentir emocionado otra vez. Incluso podría surgir un viaje con alguien especial que te tiene con una sonrisa constante.

Tauro

Es momento de cerrar ciclos con todo lo que te ha causado dolor y enfocarte en lo que realmente te hace sentir bien. Si no tienes un empleo estable, actívate, pero no dejes lo poco que tienes sin tener algo mejor asegurado. Planea bien tus pasos para no quedarte sin opciones.

Géminis

Deja de imaginar escenarios negativos antes de dormir. El futuro no se adivina, se construye paso a paso desde el presente. Enfócate en lo que puedes controlar ahora. Además, podrías notar cambios positivos en tu cuerpo sin esfuerzo aparente, lo cual mejorará tu estado de ánimo.

Cáncer

Podrías recibir comentarios malintencionados provenientes de personas cercanas, lo cual será doloroso pero revelador. No te quedes callado; aclara quién eres y defiéndete con firmeza. Si estás en una relación, procura que el amor sea mutuo y equilibrado, así evitarás desilusiones innecesarias.

Leo

Escucha tus sueños, porque están revelando verdades que te cuesta aceptar. No te distraigas de tus metas ni dejes pasar oportunidades que están justo frente a ti. Si no reaccionas a tiempo, podrías ver cómo otros aprovechan lo que era para ti. Además, presta atención a tu cuerpo, especialmente si tienes molestias en el estómago o las piernas.

Virgo

Deja de asumir responsabilidades que no te corresponden. Ayudar está bien, pero no a costa de tu equilibrio. En lo emocional, se aproxima un reencuentro inesperado con alguien del pasado que podría remover muchas cosas dentro de ti. Sé prudente, porque lo que viene no será sencillo de manejar.

Libra

No escondas lo que sientes. Si te interesa alguien, demuéstralo con claridad. Y si no estás listo para algo serio, suéltalo antes de que lastimes a quien sí está dispuesto a darlo todo. Se aproxima un viaje que te llenará de alegría, aunque implique ciertos gastos; valdrá la pena cada momento.

Escorpión

Si tienes pareja, es momento de salir de la rutina y reconectar, antes de que la distancia emocional crezca. También podrías sentir una atracción inesperada por una amistad cercana, lo que te hará cuestionarte muchas cosas. Ten cuidado de no confundir una conexión genuina con un simple impulso.

Sagitario

Es hora de pasar de la teoría a la práctica. Deja de soñar con lo que quieres y comienza a trabajar para conseguirlo. En el amor, hay posibilidades interesantes si estás soltero, pero no pierdas la cabeza ni repitas errores del pasado. Ya sabes lo que no funciona, así que elige mejor esta vez.

Capricornio

Si tienes pareja, no te distraigas ni te confíes demasiado, ya que podrían surgir malentendidos, celos o tensiones si no mantienes el interés y el compromiso. Deja de desconfiar por todo y comienza a disfrutar tu relación sin asumir lo peor a cada paso.

Acuario

Amarte también significa cuidarte de verdad. No basta con darte elogios frente al espejo si descuidas tu salud o bienestar físico. Es momento de tomar en serio tu cuerpo, tu imagen y tu energía. Cuando te sientes bien contigo mismo, todo empieza a fluir con mayor facilidad.

Piscis

Si alguien se fue o decidiste cortar por lo sano, no te estanques en el lamento. Hoy es buen momento para retomar tu camino, dejar atrás lo que pesa y enfocarte en ti. Ya no te quedes estancado en lo que fue. Es hora de avanzar con fuerza y claridad hacia lo que mereces.

Con información de Nana Calistar.

EE