Nana Calistar: Horóscopos para HOY 3 de noviembre

Aries

Si has sufrido un robo o pérdida material recientemente, recibirás un dinero extra que te permitirá recuperar lo que perdiste. Sin embargo, es importante que tengas más cuidado y no confíes demasiado en quienes te rodean. Se presentan buenas posibilidades de un viaje al extranjero y de retomar un nuevo proyecto que habías pospuesto por falta de tiempo o dinero. Podrías desarrollar una buena amistad con alguien que conocerás a través de una amiga; aunque al principio no te caiga bien, terminarán siendo inseparables.

Te esperan días llenos de bendiciones, así que no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a alguien que podría no estar en tu vida en el futuro. Date la oportunidad de disfrutar plenamente la vida, tanto de lo bueno como de lo malo. Presta atención a tus sueños, ya que te revelarán verdades importantes y te ayudarán a entender mejor ciertas situaciones.

No temas a los cambios; es el momento de perseguir lo que deseas y aprovechar al máximo tus oportunidades. Es hora de dejar atrás el pasado y priorizarse a ti mismo antes que a los demás. Un gran amor está en camino, pero deberás ser cauteloso para no asustarlo ni alejarlo, ya que eso tiende a suceder. También tendrás muchas oportunidades para mejorar tu carácter y dejar atrás la pasividad y la mediocridad que te han caracterizado.

Tauro

Se presentará la oportunidad de iniciar un negocio con un amigo que no veías desde hace tiempo, y podría ser algo muy positivo que deberías aprovechar. No te dejes influenciar por lo que digan los demás, ya que eso puede llevarte a cometer errores al hablar con quien no deberías. En el ámbito amoroso, las cosas no parecen estar bien, ya que tu carácter se ha vuelto más duro y esto puede alejar a las personas.

Tienes muchos proyectos y metas por delante, pero solo se materializarán si te esfuerzas. Un familiar te brindará apoyo en un negocio relacionado con la venta de alimentos que deseas poner en marcha. Además, se acerca la visita de personas inesperadas, así que si no estás preparado, es mejor que no hagas ruido.

Es posible que experimentes un ligero aumento de peso, así que deja de lado la pereza y ponte en acción. Si tienes pareja, es probable que surjan celos y desconfianza debido a ciertos comportamientos de tu pareja que sugieren falta de sinceridad. También enfrentarás una situación complicada en el futuro cercano; la vida te presentará varios obstáculos que te permitirán demostrar tu verdadera fortaleza. No intentes aparentar ser alguien que no eres y sé auténtico.

Geminis

Es probable que pronto recibas noticias de una persona importante para ti, y es posible que no te guste lo que escucharás. Se avecinan chismes de familiares que saldrán a la luz, lo que desencadenará una serie de declaraciones. También se avecina un viaje y un cambio en tu situación económica; es crucial que no gastes dinero que no tienes y que empieces a pensar en un negocio, ya que te ayudará a resolver algunas deudas. No tienes que dar explicaciones a nadie; aprende a ser feliz con lo que tienes y a no permitir que nadie cruce tus límites, respetando siempre tus ideales.

Te espera la oportunidad de un viaje que disfrutarás mucho, así que aprovecha y diviértete, ya que para eso estás aquí. Sentirás la necesidad de cambiar algo en tu vida que solo te está causando dolores de cabeza, lo que podría incluir tu relación o tu trabajo. El pasado empezará a agobiarte más que nunca, ya que algunas personas volverán y podrían traerte problemas. Deja de buscar atención, cariño y amor de personas que no están dispuestas a ofrecértelo. El día que aprendas a quererte y respetarte, ese será el día en que descubrirás el verdadero amor propio y te darás cuenta de que nadie es indispensable en tu vida. También se cancelará una salida con amistades que habías planeado, como suele pasar, por falta de compromiso de ambas partes.

Cáncer

No permitas que tu pareja te manipule, si es que estás en una relación; es importante que aprendas a tomar tus propias decisiones. A veces, sientes celos al pensar que podría encontrar a alguien mejor, lo que te puede poner triste. Si eso sucede, que le vaya bien; recuerda que nadie es indispensable en tu vida, excepto tú mismo. Ten cuidado de no esperar cosas que no llegarán, ya que podrías quedarte con las manos vacías. Si tienes pareja, sé prudente con lo que dices, ya que podrías provocar un conflicto al mencionar situaciones del pasado que deberían haber quedado atrás.

Se acerca una reunión con familiares y amigos donde saldrán a la luz muchos temas del pasado. En los próximos días, comenzará a mejorar tu situación financiera, así que date ese gusto que has querido; confía en que Dios proveerá. Una amistad del pasado regresará, quizás con un poco de vergüenza; date la oportunidad de escucharla y luego actúa según lo que te dicte tu corazón. Cuida más tu alimentación, ya que podrías enfrentar problemas de salud en el futuro cercano.

No dejes que la rutina afecte tu relación; es vital que aprendas a romper la monotonía con tu pareja. Si no lo haces, esa rutina podría convertirse en una bomba de tiempo.

Leo

La llegada de nuevas personas a tu vida hará que tus días sean más agradables, ya que se están formando amistades que durarán toda la vida; solo debes cuidarlas como si fueran plantas. No te dejes influenciar por chismes de vecinos, que estarán a la orden del día. Se avecinan cambios en tu estado de ánimo, y podrías sentirte un poco triste y melancólico en estos días. Tiempos importantes están por llegar, así que debes tener cuidado con las decisiones que tomes, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás en el futuro.

Si tienes pareja, es posible que se muestre algo misteriosa debido a dudas sobre tu cariño y sobre una persona que está muy cerca de ti. No seas tan distante; si la relación ya no te satisface, es momento de considerar un cambio. Ten precaución con una persona de piel clara, ya que podría meterte en problemas por confiar demasiado en ella.

Se planea un viaje y habrá reencuentros familiares, así que disfruta de tu familia, que es lo más valioso que tienes. A veces, tu sentido del humor ha cambiado y te has vuelto algo desconfiado; esto se debe a situaciones pasadas que viviste. Se avecinan problemas familiares, pero podrás resolverlos si te mantienes alerta.

Virgo

Querido Virgo, en este mes de noviembre, tómate un momento para agradecer a la vida y a Dios por todo lo que has logrado en este año tan complicado. No te dejes llevar por errores del pasado; despídete de lo que ya no te sirve y comienza a enfocarte en lo que realmente te llena el alma y el corazón. Una amistad te hablará de alguien que te desagrada, lo que te dejará intrigado; evita involucrarte en esos temas que solo te molestan y concéntrate en tu propia vida.

Se presenta la oportunidad de cambiar de casa o de vehículo, y recibirás un dinero extra que deberías aprovechar. También te enterarás de un embarazo de un familiar o conocido. Ten cuidado con tu carácter, ya que a veces las personas tienen dificultades para lidiar con alguien que dice lo que piensa sin filtros. Una decepción fuerte te hará valorarte más; recuerda que todo sucede por una razón. Una amistad tuya podría separarse después de muchos años de relación.

Es fundamental que pongas límites a quienes no contribuyen a tu vida; aleja a quienes solo están ahí sin aportar nada. No descuides tu salud, ya que podrías subir de peso fácilmente en esta etapa. Cuida tu alimentación y considera incorporar una rutina de ejercicios.

Libra

Ese negocio que tienes en mente podría ser exitoso; estás en el momento ideal para iniciarlo, pero cuida tu economía para evitar pérdidas. Ten precaución con caídas y la pérdida de objetos, ya que podrías extraviar documentos importantes. No te permitas fracasar de nuevo; es hora de que te perdones por los errores del pasado y te enfoques en tu propia felicidad y necesidades antes de intentar resolver los problemas de los demás.

Se avecinan cambios en tu forma de actuar con una persona en particular, y no es para menos; descubrirás que ha sido bastante astuto contigo. Los amores del pasado siempre estarán presentes, pero ya no te afectarán como antes, ya que te encuentras en una etapa de fortaleza en la que los comentarios negativos no te importan. Ten cuidado con cambios en el hogar; hay alguien que frecuenta tu espacio y trae consigo negatividad.

No dejes que los comentarios negativos te afecten, así que toma las cosas con calma. Aprende a ignorar esas cuestiones negativas, especialmente en el ámbito laboral, porque eso te ha frenado. Aprovecha la buena suerte en juegos de azar para mejorar tus ingresos. Con respecto a compras, ten cuidado con tus gastos, ya que podrías arrepentirte en diciembre.

Una amistad se alejará de tu círculo; no te sientas mal y deja ir a quienes no quieren quedarse en tu vida. Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños y, posiblemente, también en la realidad pronto.

Escorpión

Cuida más tu alimentación, ya que podrías estar subiendo de peso rápidamente. Se avecinan grandes acontecimientos en tu vida, como el ingreso de dinero por deudas o préstamos que hiciste en el pasado. Si tienes pareja, es el momento ideal para reinventar el amor y revivir la chispa; han perdido un poco de la esencia de quienes eran al principio, lo que ha afectado la relación. Vuelvan a lo que solían ser y comiencen una etapa de renovación, experimenten y disfruten de la intimidad para reavivar la llama del amor.

Aunque se presentarán situaciones complicadas, son superables; siempre has sabido salir adelante ante cualquier desafío. Tendrás días de reflexión y un fin de semana lleno de sueños y metas. A veces te frustras por no concretar tus deseos, pero recuerda que lo único que te caerá del cielo es la lluvia; lo que realmente quieres lo conseguirás a medida que trabajes y luches por ello. Este mes, la vida te sorprenderá, ya que alguien a quien amas y aprecias podría comenzar a sentir atracción por ti, y te encontrarás profundamente enamorada.

Sagitario

Ten cuidado con esperar demasiado por algo que puede no llegar. Es momento de enfocarte en tus sueños y metas, dejando de lado lo que te causa conflictos y problemas existenciales. Este mes de noviembre trae mejoras laborales y cambios en tu posición. Debes centrarte más en ti misma y dejar de lado las ridiculeces; tus acciones son tu responsabilidad, y si no las atiendes, nadie más lo hará por ti. Necesitarás dedicar tiempo a ti misma antes que a los demás.

Cuida tus palabras, ya que esta semana podrías hablar con malicia y causar discusiones con tus seres queridos. Aprende a apartarte de problemas que no son tuyos; tiendes a involucrarte demasiado en los asuntos de los demás. Presta atención a la posibilidad de perder objetos o sufrir robos, ya que esto podría suceder. Es posible que sientas la necesidad de contactar a alguien de tu pasado, pero no caigas en los mismos errores de antes; no te permitas volver a lo que ya te lastimó.

Podrías enfrentar una infección en estos días, y una amistad tuya podría tener un accidente. Un mensaje o llamada hará que tu semana mejore, así que haz un gesto amable hacia esa persona para demostrar tu interés. No dejes que celos infundados arruinen tu relación, ya que solo traerán problemas y conflictos.

Capricornio

Un familiar necesitará de tu apoyo en estas fechas, así que no dudes en mostrarle tu cariño y expresar lo que sientes. Si estás en una relación, ten cuidado, ya que podrías ver la verdadera cara de esa persona y llevarte una gran decepción. Presta atención a cómo tratas a quienes siempre han estado a tu lado; a veces puedes ser demasiado dura, y podrías perderlos sin darte cuenta.

Se presenta la oportunidad de comenzar a planear un viaje con familiares o amigos; disfruta y agradece al universo por quien eres y lo que deseas lograr. Es posible que sientas frustración por alguien que te ha estado incomodando, pero no te lo tomes tan a pecho.

En el amor, el panorama es confuso. Aunque a veces te desanimas por no concretar nada, también tiendes a huir cuando se presenta la oportunidad, por miedo a ser lastimada. Arriesga y vive tu vida; lo demás no debería importarte tanto. En la familia, se aproximan cambios positivos, pero es importante que cuides tus finanzas y prestes atención a la salud.

Deja de creer en quienes solo te llenan de promesas que nunca cumplen. Tu vida ha tenido altibajos, y cada caída representa una lección valiosa.

Acuario

Podrías enfrentar un engaño inesperado por parte de alguien que es muy importante para ti, así que no te lo tomes demasiado a pecho y dale tiempo a la situación para que se resuelva. Ten cuidado con dolores musculares que podrían aparecer en los próximos días. Un romance a través de redes sociales podría surgir, pero es importante que seas cautelosa; podrías entregarle tu corazón a alguien que solo te traerá problemas y decepciones.

Se acercan días en los que tendrás que tomar decisiones sobre una persona en particular. Tienes un gran corazón y, a veces, tu debilidad te lleva a que te manipulen; no permitas que eso continúe.

Presta atención a posibles cambios en tu estado de ánimo, ya que podrías caer en melancolía y tristeza. Es probable que recibas noticias desagradables de alguien, y lo que no querías creer resultará ser cierto, lo que traerá decepciones. No te dejes llevar por alguien que busque aprovecharse de ti o de tu familia.

Ten cuidado con un chisme que podría circular sobre ti entre tus amistades, ya que son bastante hipócritas. No te desanimes si una situación no sale como esperabas; recuerda que todo sucede en el momento adecuado y para tu bien.

Piscis

Ten cuidado con cómo te expresas frente a tus seres queridos; tus cambios de humor podrían herir sus sentimientos. Se acercan días en los que una amistad te buscará para pedirte un consejo importante, así que escúchala con atención. Un familiar también te contactará porque ha estado pensando en ti y te extraña. Presta atención a tu autoestima, ya que podrías estar poniéndola en riesgo; no es momento de sufrir por nada ni nadie, así que disfruta de la vida, que es demasiado corta.

Habrá cambios significativos en tu economía, así que aprende a ahorrar un poco y a guardar dinero para atender necesidades que surgirán. No te dejes llevar por amores de una noche, ya que podrían causarte problemas y aprovecharse de ti.

Ten cuidado con caídas o accidentes; tus rodillas podrían volverse un punto débil, así que cuídalas más que nunca para evitar problemas a largo plazo. Estás planeando un viaje y se avecina un cambio positivo en el ámbito sentimental si estás soltero. Si quieres mejorar en el trabajo, considera cambiar tu estrategia; de lo contrario, podrías estancarte económicamente.

Ten precaución con dos personas de tu círculo de amigos, ya que podrían acercarse a ti solo por interés. Vienen días muy positivos en los que enfrentarás situaciones que te harán reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu vida.

