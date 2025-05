Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de mayo de 2025

Aries

Durante esta semana podrías recibir una invitación para compartir con amigos o familiares. Si decides aceptar, es importante que prestes atención a lo que consumes, especialmente evita los excesos con bebidas azucaradas, ya que podrías estar perjudicando tu salud sin darte cuenta. Tu cuerpo necesita equilibrio, no extremos. En el ámbito sentimental, es momento de dejar de esperar milagros de alguien que ya no está. A veces te aferras a lo que fue hermoso en el pasado, pero la vida se trata de avanzar y crear nuevas experiencias, no de revivir lo que ya pasó.

Tauro

En los próximos días, una amistad podría acercarse para contarte ciertos rumores. Evita caer en la tentación de involucrarte o difundir lo que escuches; simplemente escucha con atención, ya que esa información podría servirte para prevenir complicaciones más adelante. Si has estado enfrentando un problema que te ha robado la paz y el sueño, comenzarás a notar señales de mejora. Aunque el progreso sea lento, no pierdas la esperanza: cuando la oscuridad parece más densa, es porque la luz está por llegar. Mantente paciente y confía en que todo mejorará.

Géminis

Ha llegado el momento de dejar de lamentarte y empezar a actuar para superar el estancamiento en el que te has sentido. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender y fortalecerte, no una excusa para permanecer en la tristeza. Activa tu energía y comienza a avanzar con determinación. Si estás soltero, no te desanimes: hay alguien cercano, posiblemente a través de una amistad, que está empezando a mostrar interés en ti.

Cáncer

Esta semana será clave que fortalezcas tu fe y confianza en lo espiritual, ya que esto te brindará la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier dificultad. Tu conexión con lo divino te ayudará a conservar la calma y la esperanza en tiempos desafiantes. En el ámbito amoroso, es momento de reflexionar con atención sobre tu situación actual. Existen altas probabilidades de que tu relación se consolide y crezca con bases sólidas. Si estás pensando en formar una familia, este es un periodo propicio para soñar y comenzar a planear un posible embarazo.

Leo

Si estás sin pareja, este es un momento perfecto para expresarte con sinceridad. No sigas reprimiendo tus sentimientos; hablar con el corazón te permitirá saber si esa persona siente lo mismo. Si no es así, al menos dejarás de invertir tu energía en algo que no tiene futuro y podrás abrir espacio para alguien que realmente desee estar a tu lado de manera genuina.

Virgo

Si un familiar te falló en el pasado, no ignores esa experiencia. Está bien confiar, pero hazlo con cautela y sin perder de vista la realidad; algunos errores no deben repetirse. En el amor, una relación a distancia podría estar frenando tu crecimiento. Si esa persona no toma decisiones claras y tú solo te mantienes esperando, es momento de reflexionar si realmente vale la pena seguir, especialmente si ya está involucrada con alguien más.

Libra

Ha llegado el momento de mostrar esa valentía que a veces mantienes oculta y luchar por lo que realmente valoras. No permitas que nadie afecte tu entorno ni a las personas que siempre te han apoyado. Sé firme con quienes no aportan nada positivo, pero también abre tu corazón y muestra tu calidez a aquellos que te han brindado su cariño de manera incondicional.

Escorpio

Tu cuerpo te está hablando, y es importante que empieces a prestarle atención. Cuida lo que comes, especialmente por las noches, ya que esos antojos tardíos podrían estar afectando tu salud y disminuyendo tu energía. En el ámbito sentimental, la rutina puede convertirse en un enemigo invisible. Si estás en pareja, es momento de innovar, salir de la monotonía y recuperar esos pequeños gestos que fortalecían la relación. No permitas que la repetición diaria desgaste lo que han construido juntos. Además, ten cuidado con las suposiciones sin fundamento; a veces tu mente imagina más de lo que realmente ocurre. Trata de pensar con claridad y no dejarte llevar solo por las emociones.

Sagitario

Es tiempo de dejar atrás la confusión emocional y ser completamente honesto contigo mismo. Define con claridad qué esperas de una relación y qué cosas ya no estás dispuesto a tolerar. Tener esa certeza te ayudará a evitar complicaciones emocionales más adelante. En los próximos días, experimentarás una combinación de momentos felices, buenas noticias y otros instantes cargados de nostalgia o melancolía.

Capricornio

Se acercan transformaciones favorables en el ámbito laboral que podrían brindarte nuevas oportunidades. Mantente alerta a las propuestas que se presenten, ya que entre ellas podría estar esa gran oportunidad que has estado esperando. Tómate el tiempo necesario para evaluar cada opción con cuidado y elige con sabiduría. En lo sentimental, es momento de elevar tus estándares y dejar de ofrecerte sin filtros. Valora lo que eres y no permitas que cualquiera acceda a tu corazón.

Acuario

Es hora de confiar más en ti, ya que la vida está empezando a mostrar señales claras de que las cosas mejorarán, ya sea en el amor, las finanzas o el trabajo. Todo aquello que antes parecía difícil o distante ahora comienza a tomar forma. Evita involucrarte en conflictos laborales o rumores en el ambiente de trabajo; en este momento, lo fundamental es mantener la estabilidad, concentrarte en tus responsabilidades y avanzar hacia tus objetivos sin distracciones innecesarias.

Piscis

Es importante que tengas bien definidas tus metas, ya que últimamente no has estado concentrado en trabajar para lograrlas. No intentes avanzar de manera apresurada; es mejor avanzar con calma y constancia, paso a paso. El progreso lento pero seguro es el que te conducirá al éxito. Además, evita compartir tus planes con muchas personas, porque hay quienes podrían sentir envidia y usar esa información en tu contra o intentar sabotear tus esfuerzos.

