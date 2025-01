Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de enero de 2025

Aries

Es un buen momento para aprender de las personas que te rodean y ser más cauteloso al tomar decisiones, ya que podrías encontrarte con quienes intenten perjudicarte con comentarios negativos. No dejes que nada te robe la paz interior; disfruta de lo que tienes y no te enfoques en tristezas que no te aportan nada positivo. En cuanto a lo familiar, estos días serán muy agradables, te sentirás a gusto y podrás expresarte con libertad. Si en algún momento sientes que vas a caer, hazlo, pero levántate con más fuerza, porque tu verdadera fortaleza está en tu familia y en los sueños o metas que persigas.

Tauro

Es el momento ideal para comenzar a planear ese viaje que tanto has deseado. Si no lo haces ahora, será complicado que se dé en el futuro. Es hora de cerrar ese capítulo del pasado que ya no te aporta nada positivo; sigues cargando con rencores hacia personas que ya no están en tu vida. Si no logras liberarte de esos sentimientos, no avanzarás y te quedarás estancado. No dejes que nadie te manipule, es momento de enfocarte en trabajar por los sueños y metas que has tenido en mente. Es tiempo de mirar atrás, reflexionar sobre lo que has vivido y empezar a valorar a la persona que eres ahora.

Géminis

Es el momento de aprender de tus errores y de buscar cambios que te ayuden a resolver problemas que arrastras desde hace tiempo. No te dejes arrastrar por el pasado, supéralo y déjalo atrás. Habrá momentos en los que tendrás que discernir quién merece seguir en tu vida y quién no. No te castigues por quienes solo te buscan cuando las cosas van mal. Aléjate de esas personas falsas que no aportan nada positivo a tu bienestar y que no contribuyen a tu felicidad.

Cáncer

Se avecinan días llenos de felicidad, así que aprovéchalos al máximo y disfrútalos junto a tus seres queridos. Es un buen momento para reflexionar sobre quién eres, lo que has logrado hasta ahora y lo que aún te falta para alcanzar la felicidad. Un negocio relacionado con alimentos podría ser la clave para mejorar tus ingresos de manera significativa. Además, se anuncia un embarazo en la familia y un viaje cercano en estas fechas.

Leo

Tu carácter puede ser muy explosivo, y a veces reaccionas sin darte cuenta de que puedes herir a quienes realmente son importantes para ti. Es momento de comenzar a planear ese viaje que has tenido en mente, pero que por diversas razones no has podido realizar. Se acercan días llenos de energía positiva que deberás saber canalizar y usar de manera adecuada. Ten cuidado con signos como Virgo y Libra, ya que podrían meterte en problemas y hablar mal de ti y tu familia a tus espaldas. No permitas que nadie te manipule; recuerda que la última palabra la tienes tú, no los demás.

Virgo

Es momento de dejar de quejarte y ponerte en acción de una vez por todas. Aunque te cueste, las quejas no te llevarán a nada si no tomas medidas para mejorar y alcanzar lo que deseas. Se avecinan días de reflexión y cambios de actitud que te ayudarán a establecer nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera. Despréndete de responsabilidades que no te corresponden y deja que cada quien se haga cargo de sus propios actos. Es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que has dejado pendiente y avanzar en esas cuestiones inconclusas.

Libra

Es importante que trabajes en tu tolerancia hacia los demás, ya que podrías estar algo impulsivo o impulsiva estos días, llegando a despotricar contra todo el mundo. Deja de buscar cariño, amor y atención de personas que no te aportan nada o solo te causan estrés. Hay quienes no han sido leales, pero no te preocupes, porque poco a poco esas personas se irán mostrando tal como son. Los números de la suerte para hoy son 12, 35 y 78. Es momento de creer en tu capacidad para alcanzar lo que te propongas. Deja atrás los chismes y comentarios inútiles y enfócate en lo que realmente amas, quieres y te apasiona.

Escorpión

Es un momento de grandes cambios, y es fundamental que te enfoques en tu situación financiera. Evita gastar en cosas innecesarias y céntrate en ahorrar para las necesidades que puedan surgir al final de febrero. Se avecinan amores importantes, así que mantén los ojos abiertos. Presta especial atención a la salud, especialmente a tu estómago o riñones, ya que podrías enfrentar problemas de infecciones. Es tiempo de un cambio en tu estado de ánimo: deja atrás la tristeza y enfócate en la felicidad que la vida tiene para ti. Los números de la suerte son 21, 35 y 78. No des sin esperar nada a cambio, confía en tu intuición y no tomes decisiones precipitadas.

Sagitario

Se avecinan eventos muy positivos, especialmente salidas de fiesta con amigos donde la diversión estará asegurada. Disfruta de cada día como si fuera el último y no te quejes por situaciones que tienen solución. Reflexiona sobre todo lo que has vivido hasta llegar donde estás, pregúntate si ha valido la pena lo que has hecho y, si hay algo que faltó por hacer, hazlo sin pensarlo más. Deja que cada quien se haga responsable de sus actos, y tú enfócate en los tuyos. Se acercan días de grandes cambios, tu vida podría dar un giro importante; es el momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y tus seres queridos.

Capricornio

Ten cuidado con los chismes que estarán circulando, ya que podrías tomarte demasiado en serio los comentarios sobre ti o tu familia. Se avecinan cambios importantes en tu comportamiento que traerán mejoras económicas. Habrá momentos en los que el amor ya no será una prioridad en tu vida; comenzarás a dejar de creer en muchos sueños que tenías y te enfocarás en la realidad. Si no lo ves con tus propios ojos, ya no creerás en nada, ni siquiera en el amor que antes considerabas fundamental.

Acuario

No hagas caso a comentarios sin sentido; hay personas que quisieran verte caer y harán lo posible por hacerte sentir mal. Deja que sigan hablando y sigue adelante, no estás aquí para preocuparte por esas tonterías. Los números de la suerte son 16, 46 y 78. Se avecinan días de reflexión, en los cuales comenzarás a buscar maneras de sentirte y verte mejor. Habrá momentos de incertidumbre, en los que dudarás no solo de tu pasado, sino también de tu presente. Los sueños te traerán respuestas, pero ten cuidado, ya que una infección podría hacerte caer en cama.

Piscis

Se avecina un viaje importante en los próximos días, pero asegúrate de ponerte al tanto de todo para que todo salga como lo deseas y no enfrentes problemas. Cuida lo que comes, ya que estás en una etapa en la que podrías subir de peso rápidamente. Es fundamental que aprendas a controlar tu carácter y emociones, ya que aunque estés pasando por un momento complicado, eres muy sensible y cualquier cosa podría afectarte. Es un buen momento para nuevos amores; si no tienes pareja o estás saliendo con alguien, lánzate y deja que las cosas fluyan. Los amores del pasado seguirán insistiendo, y una amistad sufrirá una ruptura por infidelidad.

