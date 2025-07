Con la energía cósmica en pleno auge y bajo la guía experta de Mika Vidente, nos adentramos en un fin de semana cargado de oportunidades y sorpresas para quienes estén dispuestos a recibirlas.

Del 25 al 27 de julio, los astros alinean sus fuerzas para beneficiar especialmente a ciertos signos, brindándoles una dosis extra de fortuna, reconocimiento y avance en sus proyectos más anhelados.

Descubre cuáles serán los signos que tendrán suerte durante estos días y cómo puedes aprovechar al máximo este impulso astral bajo la visión clara y certera de Mika Vidente.

Aries

Tu tirada:

8 de Copas – As de Pentáculos – El Papa

Aunque estamos en Mercurio retrógrado, podrías sentir el impulso de intentar algo de nuevo. Tal vez se trate de una pasión del pasado o incluso de una relación... pero no con tu ex, claro. Más bien con alguien con quien las cosas nunca se concretaron.

Si estás pensando en retomar un proyecto, este es un buen momento, sobre todo porque ahora sabes manejar mejor el dinero. Esta semana también podrían darse conversaciones pendientes con personas que antes te buscaron por temas laborales

Es tiempo de que tomes las oportunidades con madurez. Cuanto más profesional te muestres, mejor te va a ir y mejor impresión dejarás.

Prepárate: llega un mensaje que puede cambiarlo todo. Además, tu sistema de creencias se fortalece y logras integrar lo que has aprendido en tu camino espiritual. Al finalizar la semana, podrías conocer a alguien clave que te impulse a crecer profesionalmente. Sí, es alguien mayor que tú.

Suerte en: trabajo, crecimiento personal, oportunidades nuevas.

Géminis

Tu tirada:

La Justicia – 2 de Pentáculos – Rey de Copas

¡Uy! Se siente raro tener que apretarse el bolsillo, ¿verdad? Pero tranquilo, eso es parte de ser más responsable con tus recursos. Es una señal de madurez, y muy pronto vas a ver los beneficios de manejar mejor tu dinero.

Esta semana tendrás la mente más clara para darte cuenta de dónde dejaste abandonado un sueño... y cómo podrías retomarlo. Es un buen momento para volver a caminos que antes no se concretaron. Eso sí, al volver a esos proyectos también volverán personas del pasado. No se trata de gente con la que quedaste mal, sino de personas con las que coincidiste mientras perseguías alguna meta.

También se viene el reencuentro con una amistad muy especial del pasado. Llega para quedarse durante toda esta temporada de Mercurio retrógrado, y si tú lo deseas, puede quedarse por más tiempo en tu vida. No dejes pasar esos reencuentros: vienen con un propósito, sobre todo para inspirarte otra vez.

Por otro lado, te pagarán algo que te debían. Úsalo sabiamente, sobre todo para saldar deudas.

En el amor, puede surgir algo especial con una amistad o incluso con un vecino o vecina.

Suerte en: dinero, inspiración, relaciones significativas.

Cáncer

Tu tirada:

6 de Copas – 4 de Copas – 3 de Espadas

Esta semana el Sol se despide de tu signo, y eso puede hacer que te sientas algo vulnerable. Ahora toca demostrar que todo lo que dijiste que eras… lo eres de verdad. Es posible que enfrentes críticas, pero no te las tomes de forma personal. Cuando estás en el centro de atención, es normal que aparezcan ciertas molestias. Recuerda: el foco también atrae moscas.

Lo más importante será defender el valor de lo que has hecho. Aunque lluevan comentarios, no te dejes. Mantente firme en tu camino.

En el plano amoroso, podrían reaparecer personas del pasado —muy típico de Mercurio retrógrado—, pero confío en que sabrás mantener tu dignidad y no caerás en lo mismo de antes. Todo se trata de recordar tu valor. Esa es la clave.

En tus relaciones en general, tomarás el control y no permitirás que te pasen por encima. Me encanta esa nueva actitud. Además, serás de los pocos afortunados que recibirán un ingreso extra durante esta temporada.

Con la entrada del Sol en Leo, tu autoestima se fortalece. Muestra con orgullo todo lo que te ha costado construir. No sueltes el esfuerzo ahora que estás brillando.

Suerte en: autoestima, dinero, reconocimiento.

Libra

Tu tirada:

La Torre – La Muerte – La Rueda de la Fortuna

¡Wow! Esta semana viene intensa, Libra. Tres arcanos mayores en tu tirada indican que los cambios no solo serán fuertes, sino profundamente transformadores. El universo viene a ponerte a prueba para ver si realmente aprendiste de experiencias pasadas… o si solo estabas evadiendo las lecciones.

Podría haber un reencuentro, e incluso una posible reconciliación, con amistades del pasado. Mantente atento. Por otro lado, esta semana las redes sociales podrían disparar algunas inseguridades, así que si necesitas tomar distancia o hacer un “detox digital”, no dudes en hacerlo.

Esta etapa es perfecta para transformar lo que ya no te sirve, recoger los frutos de tu esfuerzo y comenzar a planear tu próximo paso. Habrá una entrada de dinero, y la verdad te caerá bien porque este Mercurio retrógrado podría sentirse algo apretado en lo económico.

Muy importante: tienes que reconocer los patrones que se repiten en tu vida. No puedes seguir ignorándolos. Si no los ves o no los enfrentas, el mismo ciclo seguirá ocurriendo. El universo es claro: ya no hay marcha atrás. Lo que sigue depende de ti, pero debes actuar de una forma diferente.

Suerte en: dinero, transformación, destino a favor.

Capricornio

Tu tirada:

As de Espadas – Rey de Bastos – Paje de Copas

Esta semana, si sientes que nadie reconoce tus esfuerzos, tranquilo, porque pronto tendrás seguidores y admiradores, justo como te gusta. La gente está viendo todo lo que haces, y todos tus esfuerzos comenzarán a traducirse en reconocimiento y fama. No te hagas el difícil y acepta los cumplidos que están por llegar.

Lo que pediste al universo hace unos meses está por materializarse, falta poco. Recuerda que es importante que sigas disfrutando, experimentando y creando desde un lugar más relajado. No te presiones por la perfección.

En lo laboral, tendrás libertad creativa, así que aprovecha para innovar y probar nuevas ideas. Entre más sueltes el control y las exigencias, mejor te irá. Además, la entrada de dinero está asegurada durante esta temporada de Leo. Para ti, Mercurio retrógrado será leve, así que aprovecha.

En el amor, relájate y diviértete probando cosas nuevas.

Suerte en: dinero, creatividad, realización de deseos.

Acuario

Tu tirada:

El Loco – 4 de Pentáculos – La Sacerdotisa

Ya llegó la persona más fuerte y persistente del zodiaco. Aunque a veces no lo sientas así, nadie ha resistido como tú en los últimos meses. Aferrarte a la esperanza ha sido lo que te ha mantenido a flote.

Se avecina una mejor etapa económica para ti. Lo que este Mercurio retrógrado te enseñará es que las relaciones tienen un impacto fuerte en tu futuro, y si las descuidas, ese impacto puede ser negativo. Es importante que aprendas a elegir mejor a las personas con las que te rodeas.

Sé que no es fácil —yo también sé lo que es ser piscis y tomar malas decisiones— pero no todas las personas son tan nobles como nosotros creemos.

Esta semana el dinero comenzará a llegar y todo empezará a tener más sentido. Te darás cuenta de que tu economía ha estado tambaleando porque no ha tenido un objetivo claro. Trabaja en definirlo y todo tomará mejor forma.

En el amor, se acerca algo puro y verdadero, probablemente en agosto, cuando Mercurio retrógrado ya haya terminado.

Suerte en: finanzas, claridad, relaciones futuras.

NA