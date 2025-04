Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de abril de 2025

Aries

Es momento de comenzar a priorizarte y actuar pensando en ti mismo, ya que no siempre recibirás gratitud por lo que das. No esperes recompensas por ayudar a los demás. Tu cuerpo necesita más actividad física, y es importante que no ignores tus molestias estomacales. Tu intensidad emocional te lleva a entregarte por completo, y aunque estés en una relación, tu gran corazón hace que siempre tengas presentes a los demás.

Tauro

Si esa persona con la que estás o frecuentas no te brinda lo que realmente necesitas, no tiene sentido seguir insistiendo. Las personas difícilmente cambian, y no deberías desperdiciar tu tiempo con alguien que no te hace sentir pleno. Una amistad se acercará pronto en busca de orientación; escucha y ayuda, porque mañana podrías ser tú quien necesite apoyo.

Géminis

De ahora en adelante, evita esperar algo de los demás y así evitarás decepciones. Vive el presente y adáptate a lo que vaya llegando. Una persona del pasado reaparecerá, pero no tiene nada valioso que ofrecerte, así que mantén los pies en la tierra. Se presentará una excelente oportunidad para aumentar tus ingresos. Estás comenzando a liberarte de todo lo que te ha hecho daño, y te acercas a una etapa de paz y equilibrio, siempre que busques en el sitio adecuado.

Cáncer

Incorporar ejercicio y una alimentación saludable puede ser la fórmula ideal para levantar tu ánimo y mejorar tu apariencia. No olvides las lecciones del pasado para no tropezar con la misma piedra. Siguen presentes los romances fugaces, y se vislumbra un posible cambio en el trabajo que te traerá grandes satisfacciones. A menudo sientes soledad, pero es importante reconocer que tú también tienes parte de responsabilidad en ello.

Leo

Si tienes la oportunidad de emprender un negocio, no lo dudes, ya que tiene muy buenas perspectivas de éxito y ganancias. A veces te dejas llevar por el deseo de ayudar a personas que no lo merecen o a quienes simplemente no les importas. Recuerda que lo que das, tarde o temprano vuelve. No descargues culpas en quienes no tienen nada que ver con tus errores; asume tu responsabilidad. Puede surgir un reencuentro íntimo con un ex, pero si eso es lo único que te ofrece, ten presente que enamorarse de nuevo podría dejarte en desventaja.

Virgo

Los tropiezos y fracasos forman parte del camino, pero cada uno te dejará aprendizajes valiosos que te harán más fuerte. No dejes que los demás jueguen con tus sentimientos; es momento de endurecer tus decisiones y mostrar firmeza, o seguirán afectándote. Se avecinan buenas oportunidades económicas, aunque será clave que actúes con inteligencia para no malgastar en lo innecesario.

Libra

Una amistad cercana enfrentará una ruptura amorosa, y en tu camino se vislumbra una mejor oportunidad laboral. No dejes lo que ya tienes sin antes asegurar lo nuevo. Las segundas oportunidades no se otorgan, se ganan con acciones y compromiso. Mantente alerta ante cambios inesperados, ya que podrían conducirte por caminos equivocados o rodearte de personas poco convenientes. No permitas que los chismes apaguen tu ánimo; si hablan de ti, es señal de que tu luz les incomoda.

Escorpión

Presta especial atención a tus sueños, ya que podrían revelarte situaciones importantes que están por suceder; intenta interpretarlos con claridad. Podría surgir un encuentro íntimo con una amistad. En estos días, una caída fuerte —emocional o literal— podría ser el punto de quiebre. Cuando pierdes el control, sueles arrasar con todo sin medir consecuencias, pero cuidado: podrías lastimar a alguien que realmente te importa. Que alguien no te busque no significa que no te quiera; tal vez has sido tú quien se ha alejado más de la cuenta.

Sagitario

Se avecinan días positivos para ti, aunque te enterarás de la ruptura de una amistad. Un familiar sufrirá de una enfermedad, así que dale la atención y cuidado que necesita. Las equivocaciones servirán como lecciones para evitar caer en los mismos errores. Recibirás noticias de un ex, pero te darás cuenta de que las heridas ya están cicatrizando y no te afectarán como antes. Sé consciente y responsable cuando hables sobre temas sentimentales, y trata estos asuntos con la seriedad que merecen.

Capricornio

Se acerca un viaje y con él la posibilidad de reencontrarte con una amistad. Si en tu relación han existido celos, desconfianza y mentiras, es momento de tomar decisiones importantes y trabajar en los aspectos negativos antes de que sea demasiado tarde. Si ya estás en una relación, es un buen momento para dar el siguiente paso. Reflexiona bien si es la persona adecuada, pero no temas al futuro, pues tu corazón te guiará hacia la respuesta que necesitas.

Acuario

Se presentan oportunidades de romance con alguien que está lejos. Reflexiona sobre tu futuro y lo que estás dispuesto o dispuesta a sacrificar por amor; si sientes que vale la pena, no dudes en lanzarte. Es importante que trabajes en tu paciencia, ya que es uno de tus puntos débiles. Recibirás una noticia positiva en el ámbito laboral que te beneficiará. Asegúrate de descansar más y evitar desvelos, ya que están afectando tu salud. Además, se anuncia un embarazo en el círculo de amigos o familiares.

Piscis

Es un buen momento para reflexionar sobre tu dirección y cómo alcanzarás tus metas y sueños. No pongas tu confianza ciegamente en nadie, ya que podrías salir lastimado. Se avecinan momentos muy agradables con una persona especial que llegará a tu vida pronto. Evita involucrarte en asuntos que no te corresponden; a veces caes en situaciones innecesarias por intentar resolver los problemas de los demás. Enfócate en tus propios objetivos y no gastes energía en cosas que solo te traerán complicaciones.

