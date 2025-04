Horóscopos de HOY 26 de abril | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Aries

Es momento de poner en primer lugar tus propios deseos y necesidades en el amor. No siempre recibirás lo que das, y es importante que no esperes gratitud de los demás. Tu corazón es grande y, aunque te entregas sin reservas, asegúrate de que tu amor y esfuerzo no se desperdicien con quienes no te valoran.

Tauro

Si tu pareja o la persona que te interesa no te ofrece lo que realmente necesitas, es mejor que reconsideres si vale la pena seguir invirtiendo en esa relación. Las personas no cambian fácilmente, y no debes malgastar tiempo con alguien que no te hace sentir pleno. A veces, escuchar a un amigo o a alguien cercano te ayudará a ver las cosas con claridad.

Géminis

Evita esperar demasiado de los demás en el amor, ya que podrías terminar decepcionado. Vive el presente y sé flexible con lo que te depare el futuro. Alguien del pasado podría regresar, pero no te dejes envolver por lo que ya no tiene valor para ti. Mantén tus emociones equilibradas y busca lo que te haga sentir bien.

Cáncer

El amor también necesita cuidado y atención, como tu cuerpo. Si te sientes decaído, piensa en cómo cuidar de ti mismo, tanto en lo físico como en lo emocional. Aunque los romances fugaces puedan aparecer, es importante que reconozcas que muchas veces la soledad viene de dentro y de cómo te relacionas con los demás.

Leo

En el amor, es fundamental saber cuándo es el momento de seguir adelante y cuándo no. Si una relación o una persona no te ofrece lo que mereces, es mejor tomar distancia y no seguir dando más de lo que recibes. No temas a los reencuentros con ex parejas, pero ten claro que enamorarse de nuevo podría complicarte más de lo que imaginas.

Virgo

El amor también está lleno de tropiezos, pero cada error te ayuda a crecer. Es el momento de fortalecer tus decisiones y no dejar que los demás jueguen con tus sentimientos. Si algo en tu relación no está funcionando, no dudes en tomar el control y buscar lo que realmente te haga feliz.

Libra

No pongas en riesgo lo que tienes por lo que podrías obtener. Si ya estás en una relación, asegúrate de trabajar en ella y no buscar segundas oportunidades por comodidad. Si las cosas no están funcionando, es mejor buscar soluciones con esfuerzo y compromiso. No dejes que los comentarios de los demás te afecten, el amor verdadero no se ve influenciado por el qué dirán.

Escorpión

Tu vida amorosa podría traer nuevas sorpresas, pero es importante que pongas atención a lo que sucede alrededor. Los reencuentros con personas del pasado pueden traer tanto dolor como sanación. Si pierdes el control en una relación, podrías lastimar a alguien que realmente te importa. Asegúrate de no tomar decisiones impulsivas que te alejen de lo que realmente quieres.

Sagitario

A pesar de los altibajos en tus relaciones, pronto experimentarás una sanación emocional. Las noticias de un ex no te afectarán como antes, y comprenderás que el tiempo te ha permitido superar viejas heridas. En el amor, es fundamental que seas sincero y responsable en tus sentimientos para evitar malentendidos.

Capricornio

El amor podría llevarte a tomar decisiones importantes, especialmente si en tu relación han existido dudas. Si ya estás con alguien, reflexiona si esta persona es la adecuada para dar el siguiente paso. No tengas miedo al futuro; tu corazón te indicará qué hacer. Si hay celos o desconfianza, es hora de abordar esos temas y mejorar la relación.

Acuario

El amor a distancia puede llegar a ser una oportunidad que vale la pena, pero primero piensa si estás dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para que funcione. La paciencia será clave en tus relaciones, ya que las emociones no siempre se resuelven rápidamente. Mientras tanto, también habrá buenas noticias laborales que te motivarán.

Piscis

En el amor, es importante que te enfoques en ti mismo y en lo que realmente deseas para tu futuro. Evita confiar ciegamente en los demás si aún no estás seguro de sus intenciones. Una persona especial llegará a tu vida, pero asegúrate de no involucrarte en asuntos que no te corresponden, pues podrías complicar las cosas innecesariamente.

