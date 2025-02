Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de febrero de 2025

Aries

No confundas lo que sientes si alguien te trata bien y te presta atención. Revisa si lo que experimentas es realmente amor o solo comodidad, ya que a veces tiendes a confundirte y el encanto se desvanece rápidamente. Se aproximan días de reflexión, en los que será necesario que pongas en orden tus emociones. La paz la encontrarás cuando logres liberarte de lo que te afecta o te lastima. Deja de temer al amor, estás preparado para volver a amar y encontrar la felicidad. Recuerda que la felicidad no depende de otra persona.

Tauro

Se acercan planes para un viaje y la posibilidad de reencontrarte con una amistad del pasado. Ten cuidado con un vecino o vecina, ya que podría involucrarte en chismes. El pasado podría seguir rondando tu mente y afectarte el sueño, pero si no te dejas llevar por esos pensamientos, pronto todo lo que te ha lastimado quedará atrás. Un proyecto interesante o la oportunidad de iniciar un negocio están por llegar. Mientras más intentes cambiar a las personas, más te arriesgarás a que te rechacen.

Géminis

Te vas a enterar de rumores sobre tus amistades, pero no te metas en ellos si no tienes nada que ver. Tendrás buena suerte en juegos de azar y, si te lo propones, podrían llegar ingresos que te ayudarán a superar algunas dificultades económicas. La forma en que mires la vida determinará cómo te irá de ahora en adelante, así que es importante que seas más positivo o positiva en tu forma de pensar, ya que tiendes a atraer lo que piensas. Se avecinan grandes cambios, en los cuales aprenderás lecciones importantes de experiencias pasadas. No confiarás tan fácilmente en las personas, debido a algunas traiciones que has vivido o estás por vivir.

Cáncer

Se acercan días de grandes cambios en tu vida, y una próxima semana increíble en la que podrás disfrutar al máximo si así lo decides. Si estás soltero o soltera, es el momento de aclarar qué es lo que realmente deseas y buscas en una pareja, ya que si no lo haces, podrías seguir equivocándote y terminando con cualquier persona que se cruce en tu camino. Ten cuidado con lo que compartes, ya que algunas de tus ideas y planes podrían ser saboteados por personas envidiosas.

Leo

Leo 25 de febrero Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas. Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías. Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros. No descuides la parte de tu interior y trabaja más en ella algunas veces sueles perder el piso y recuperarlo será muy complicado.

Virgo

Es el momento de ir tras eso que realmente te apasiona, aquello que la vida te ha presentado varias veces pero que no has logrado tomar. Ya no es tiempo de lamentaciones, si en el pasado las cosas no salieron como esperabas, hoy es el día perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Es crucial que recuerdes que nadie va a intervenir por ti, así que aprende a resolver tus problemas por ti mismo y a asumir la responsabilidad de tus decisiones. Se avecinan días de grandes movimientos financieros que, poco a poco, te traerán importantes ganancias.

Libra

Podrías enfrentar dolores de espalda o caídas, así que ten cuidado y haz las cosas con calma y a su debido tiempo. Tu actitud positiva para aceptar lo que la vida te trae ha sido clave para que tus metas se vayan cumpliendo poco a poco. Es el momento de confiar en tu capacidad de amar y en tu habilidad para lograr todo lo que deseas. No dejes que las oportunidades que la vida te ofrece hoy se te escapen. El amor te sorprenderá, ya que desarrollarás algo especial con una amistad que comenzará a mostrar interés romántico. Mantente alerta y aprovecha la oportunidad.

Escorpio

El amor no parece estar en tu horizonte inmediato, pero hay oportunidades para recibir cariño o conocer nuevas personas. Si sigues comparando a los demás con tus ex parejas, realmente te estarás condenando al fracaso. Los sueños se cumplen, y lo que has imaginado y deseado comenzará a hacerse realidad. Quien te haga daño, lo pagará, y tu imagen de ser una buena persona solo será para aquellos que te traten con respeto. Estás entrando en una etapa en la que no permitirás que nadie te sobrepase ni te haga daño.

Sagitario

Ten cuidado con los chismes, ya que personas importantes para ti comenzarán a decir tonterías sobre ti. No te dejes desanimar ni permitas que el fracaso te alcance, hay quienes querrán verte caer. Eres una persona con mucha proyección y energía, y cuando te lo propones, logras lo que deseas. Eres una buena persona cuando estás en tu círculo de armonía y buenas intenciones, pero cuando te enojas, puedes llegar a explotar y dejar que tu enojo afecte a todos a tu alrededor.

Capricornio

Una rutina de ejercicios y una mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para mejorar tu estado de ánimo. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentes, ya que podrías meterte en problemas y perjudicar a una amistad importante para ti. No compartas demasiado tus planes, ya que podrías rodearte de personas envidiosas que podrían sabotear tus ideas o frustrar tus proyectos. Pronto sabrás reconocer a la persona adecuada para tu vida, ya que despertará en ti sentimientos que pensabas que no existían.

Acuario

Póntelas pilas y sé más firme, no dejes que te sigan amargando la vida. Aprende a no dejarte pisotear ni humillar por nadie, porque si lo permites una vez, podrías caer en eso definitivamente. No juzgues a tus amigos, al final ellos saben por qué actuaron así, y la vida se encargará de poner todo en su lugar. Podrías perder algún objeto material y experimentar molestias como colitis o gastritis en estos días. Mientras más aprendas a soltar y dejar ir el pasado, más rápido avanzarás. Si sientes la necesidad de hablar con alguien que ya no está a tu lado, hazlo. Puede ser el momento perfecto para cerrar ese ciclo y liberar todo lo que tenías guardado.

Piscis

No dejes que pensamientos pesimistas o errores del pasado sigan afectando tu vida. No seas tan débil como para permitir que cosas sin sentido te quiten el sueño. Aprende a soltar, dejar ir y enfocar tu energía en tus metas y sueños. Si estás en una relación, podría haber discusiones relacionadas con la familia o los celos. Se aproxima un viaje o se está planeando para fechas cercanas. Es un momento de grandes oportunidades para ti, pero debes evaluar bien cuáles son las más beneficiosas, ya que podrías estar perdiendo tiempo en lo que no te conviene.

