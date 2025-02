Horóscopos Walter Mercado en la semana del 25 de febrero al 3 de marzo

ARIES

Esta semana marca el inicio de una etapa crucial para ti, pues el domingo 23, Marte, tu regente y el planeta de la acción, retomó su movimiento directo en el signo de Cáncer, promoviendo la armonía en el ámbito familiar. Las tensiones con hijos, hermanos, padres e incluso con tu pareja comienzan a disiparse.

Sin embargo, el 1 de marzo, Venus, el planeta del amor y las finanzas, estará retrógrado en tu signo. Será fundamental tener paciencia, tanto en los negocios como en el desarrollo de una relación sentimental. Mantén una actitud positiva, fluye con los acontecimientos y confía en lo que el destino te traiga.

TAURO

Tu vida amorosa, especialmente en relación con un romance del pasado, se agita porque Venus, tu regente, entrará en retroceso el sábado 1 de marzo, desatando una oleada de emociones. Sin embargo, con Marte retomando su movimiento directo en Cáncer, sentirás la tentación de seguir los dictados de tu corazón, si en el pasado la relación no funcionó, es muy probable que vuelva a fracasar.

No te expongas a sufrimientos ni pierdas tu tiempo, mejor opta por la felicidad y ábrete a nuevas oportunidades.

GÉMINIS

El sábado 1 de marzo, Venus inicia su movimiento retrógrado en Aries, seguido por la luna nueva en Piscis el día 2 y el cambio de dirección de Marte en Cáncer el pasado domingo 23 de febrero. Estos eventos astrológicos pueden generar cierta tensión en las relaciones de amistad, provocando desconfianza, rumores o conflictos sin beneficio alguno.

Ante esto, es recomendable abstenerse de hacer comentarios sobre los demás y evitar conversaciones cargadas de intriga, en su lugar, actúa como un agente de paz y fomenta el amor y la armonía entre tus amigos.

CÁNCER

Lo que has estado esperando en el ámbito laboral podría retrasarse debido a la influencia de Venus retrógrado en Aries. Sin embargo, esto no significa que no sucederá, sólo tomará más tiempo.

Por otro lado Marte retoma su movimiento directo en Cáncer, lo que podría intensificar tu deseo de explorar nuevas fuentes de ingresos o incluso considerar dejar tu trabajo actual. Es importante actuar con prudencia y reflexionar bien antes de tomar decisiones, evitando que sean impulsivas.

LEO

La energía planetaria de esta semana resalta tu lado místico y espiritual; la luna nueva en Piscis, el día 27, te invita a reflexionar sobre asuntos profundos y polémicos de la vida. Además, tienes a tu alrededor personas afines a ti, dispuestas a acompañarte en una aventura, un viaje o un proyecto que anhelan compartir contigo.

VIRGO

Esta semana se destaca tu espíritu aventurero, ese que anhela libertad y la posibilidad de elegir el rumbo de tu futuro. El domingo 23, Marte retomó su movimiento directo en Cáncer, impulsando tu entusiasmo y disipando cualquier temor o incertidumbre sobre dar ese gran paso que tanto deseas.

Por otro lado, con Venus retrógrado en Aries el sábado 1 de marzo, podrías cuestionarte tu capacidad financiera para lograrlo. Aun así, para ti, nada es imposible.

LIBRA

Tu vida amorosa recibirá la influencia de Marte en Cáncer y de Venus retrógrado en Aries, por lo tanto es fundamental mantener la calma y evitar enfocarte únicamente en tu pareja o persona especial.

Recuerda que tienes tu propio mundo, intereses y pasiones, dedica tiempo a ti mismo, y eso fortalecerá tanto el amor como el respeto en tu relación. La Luna nueva realzará tu atractivo, y además, te sorprenderás al descubrir nuevas habilidades y talentos en ti.

ESCORPIO

Esta semana fomenta la armonía y el respeto con tus colegas, compañeros de estudio, equipo o cualquier grupo al que pertenezcas.

El domingo 23, Marte retomó su movimiento directo en Cáncer, lo que podría impulsarte a desafiar ciertas posturas en situaciones que requieren acuerdos Por otro lado, la luna nueva en Piscis el día 27 traerá una conexión especial con alguien significativo en tu vida, ya sea una persona que ya conoces o alguien nuevo. El amor florecerá entre ustedes.

SAGITARIO

La Luna nueva en Piscis el 27 traerá noticias favorables para tu familia; tus hijos o personas jóvenes a tu alrededor requerirán tu apoyo, tus consejos y, sobre todo, tu compañía.

Por otro lado, Marte retomará su movimiento directo en Cáncer, mientras que Venus, en su fase retrógrada en Aries, influirá a partir del sábado 1 de marzo. Estos cambios te motivarán a expresar tu creatividad con autenticidad, entregándote con pasión y confianza a lo que hagas, incluso si los resultados esperados tardan en llegar.

CAPRICORNIO

Estás considerando expandir tus conocimientos, profundizar en tus estudios o especializarte en aquello en lo que destacas y te apasiona, la Luna nueva te impulsa a dar ese paso.

El sábado 1 de marzo, Venus retrógrado en Aries, junto con el cambio de movimiento directo de Marte en Cáncer , pueden traer cierta resistencia por parte de familiares o amigos con una visión pesimista o adversa al riesgo. Sin embargo, tú sigues adelante con determinación y confianza en ti mismo, Capricornio.

ACUARIO

La Luna nueva impulsa tu área financiera, y tienes excelentes ideas para generar ingresos, Marte retoma su movimiento directo en Cáncer el domingo 23, mientras que Venus sigue retrógrado en Aries. El sábado 1 de marzo podría parecer que las cosas no pintan bien, pero no te dejes engañar, es solo una ilusión.

Tienes el potencial y la responsabilidad de luchar por lo que amas y en lo que crees, si confías en ello, el éxito llegará. Recuerda, si no te arriesgas, nunca sabrás si valía la pena intentarlo.

PISCIS

La Luna nueva en tu signo el día 27 de febrero te abre puertas a nuevas oportunidades en el ámbito personal. Te sientes entusiasta y con ganas de actuar, impulsado a retomar y finalizar aquello que habías dejado en pausa por diversas razones.

La influencia de Marte, que retoma su movimiento directo en Cáncer, junto con Venus retrógrado en tu sector financiero y en Aries el sábado 1 de marzo, genera dudas e incertidumbre sobre invertir tiempo y dinero, por miedo a una posible pérdida. Busca la orientación de un experto que se ajuste a tus necesidades y hazlo realidad.

