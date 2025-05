Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de mayo de 2025

Aries

Ten precaución con tus deseos, ya que el universo escucha más de lo que imaginas y podría darte algo para lo que aún no estás preparado. Mantente con los pies en la tierra, sin olvidar tus raíces ni el rumbo que quieres seguir. Se avecinan nuevas oportunidades y algunas aparecerán de forma inesperada. Una mujer bajo el signo de Piscis o Cáncer podría causarte problemas imprevistos, así que ten cuidado con las personas en quienes confías tus secretos —podrían traicionarte por celos, envidia o simplemente por mala intención.

Tauro

Podría surgir una oportunidad en el ámbito de las ventas que marque una mejora significativa en tu situación económica, así que mantente atento y no temas asumir ciertos riesgos. Si estás en una relación, una noche apasionada podría ser justo lo que necesita esa conexión para volver a encenderse. Sin embargo, ten cuidado: si toleras una falta una vez, podrías estar abriendo la puerta a que se repita. Es momento de establecer límites claros y demostrar firmeza para que nadie intente pasarse contigo.

Géminis

Cuando empieces a notar que tus sueños y esfuerzos comienzan a dar frutos, sentirás una oleada de motivación como nunca antes. Aquello que parecía inalcanzable empezará a volverse realidad, y eso despertará aún más tus ganas de seguir avanzando. Además, podrías recibir visitas inesperadas que te alegrarán el día y te recordarán que la vida aún tiene momentos luminosos, incluso cuando todo parece oscuro.

Cáncer

Mantente firme, con determinación y listo para enfrentar lo que se presente. Se avecina una oportunidad profesional que podría significar un ascenso o incluso un cambio de empleo que te traerá grandes beneficios. No solo verás un aumento en tus ingresos, sino también una disminución considerable en el estrés que has estado cargando últimamente.

Leo

Te encuentras en un momento decisivo donde deberás tomar decisiones que podrían transformar tu camino. Pronto experimentarás una revelación repentina que te hará ver la verdad sobre alguien que considerabas fundamental en tu vida. Aunque la desilusión será dura, será también el empujón que necesitas para dejar de idealizar y comenzar a ver la realidad tal como es, no como deseabas que fuera.

Virgo

Cuidado con esas amistades que solo se hacen presentes cuando hay fiesta, alcohol y descontrol. Ha llegado el momento de depurar tu entorno y quedarte únicamente con quienes realmente están a tu lado en los buenos y malos momentos, incluso en las peores resacas. Además, se avecina un embarazo no planeado dentro de la familia que causará alboroto. Lo mejor será mantenerte al margen si no quieres verte involucrado dando consejos que nadie solicitó.

Libra

Si estás en pareja, prepárate para notar una creciente desconexión emocional. La rutina los está apagando, y si no hacen algo pronto, la relación podría enfriarse por completo. Una escapada fuera de la ciudad podría ayudar a reavivar la chispa, pero si no pones de tu parte, ni el romance más ideal los rescatará. Además, no subestimes los asuntos pendientes, por insignificantes que parezcan: ignorarlos ahora podría traerte serios problemas más adelante. Una amistad que considerabas leal podría darte la espalda en un momento crucial, y aunque dolerá, será el golpe necesario para que reevalúes en quién realmente puedes confiar.

Escorpión

Evita caer en el juego de aparentar algo que no eres solo para agradar a los demás. Fingir demasiado siempre tiene consecuencias, y cuando la verdad salga a la luz, podrías causar una decepción tan dura como una bofetada elegante. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza, no la comprometas por nadie. Además, viejos amores podrían reaparecer como fantasmas del pasado, pero esta vez estás más fuerte y sabrás exactamente cómo enviarlos de vuelta al olvido. No te dejes atrapar por los “¿y si…?” sentimentales: ahora tienes la claridad necesaria para decidir quién merece quedarse y quién debe irse con sus mentiras a cuestas.

Sagitario

Ten precaución con lo que anhelas, ya que no todo lo que parece prometedor resulta serlo. No te dejes deslumbrar fácilmente y mantén los pies bien plantados en el suelo. Recuerda siempre tus raíces y el rumbo que deseas seguir, porque si pierdes tu dirección, cualquier contratiempo puede desestabilizarte. Se presentarán nuevas oportunidades en tu camino, pero no todas serán tan beneficiosas como aparentan —elige con sabiduría y no te dejes llevar por las apariencias.

Capricornio

Se avecinan oportunidades de negocio, especialmente en el área de ventas, que llegarán rápido y en abundancia. Si eres hábil, sabrás aprovecharlas antes de que se enfríen. Este cambio podría marcar una mejora significativa en tus finanzas. Eso sí, no te quedes paralizado dudando o esperando que todo sea perfecto como un raro eclipse lunar —el dinero no tiene paciencia, y el momento de actuar es ahora.

Acuario

Cuando empieces a ver resultados concretos de tus sueños, nada podrá detenerte, porque una vez que te decides, eres imparable—aunque a veces te tomes tu tiempo, como los trámites en una oficina pública. Recibirás visitas inesperadas que te regalarán sonrisas sinceras, esas que hacen que olvides las preocupaciones y recuerdes lo hermoso de la vida. Se avecinan cambios intensos, de esos que llegan sin aviso y te remecen por completo; finalmente, la venda caerá de tus ojos.

Piscis

Siempre firme y fuerte, con la mirada puesta hacia adelante, aunque por dentro te sientas hecho pedazos. Así eres tú: resistes, aguantas y renaces como si tuvieras un pacto con el inframundo. Se acerca una oportunidad laboral importante, quizá un ascenso o incluso un cambio de trabajo que no solo mejorará tus ingresos, sino que también aliviará ese estrés que has estado cargando como si fuera una cadena perpetua.

