Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 23 al 25 de mayo

Aries

Este viernes llegarán grandes responsabilidades laborales, pero también la oportunidad de avanzar en un proyecto personal importante. Podrías hacer un viaje breve para visitar a tu pareja o familia. El fin de semana promete emociones intensas: el amor vuelve a tocar a tu puerta y podrías sentirte profundamente enamorado.

Mantén tu vida privada alejada de los comentarios ajenos, la discreción será clave. En casa, haz una limpieza profunda para renovar energías: se sugiere usar loción de siete machos y agua bendita. Se vislumbran planes para emprender un negocio de comida con amigos, además de comenzar clases de yoga y meditación.

El sábado es ideal para salir de fiesta y divertirte. El domingo es perfecto para convivir en familia. Tu día de suerte será el domingo, con los números 07 y 23. Color de la suerte: rojo.

Tauro

Este viernes te concentrarás en planear una escapada con amigos, mientras crece tu confianza en lo que quieres lograr a futuro. Hay posibilidades de recibir un ingreso extra por ventas o comisiones.

Tu disciplina con el ejercicio empieza a notarse. Aléjate de los chismes relacionados con ex parejas, es mejor cerrar ciclos en paz.

Comienzas un curso de inglés y podrías recibir una invitación de alguien del signo Acuario o Virgo, con quien habrá gran afinidad. El domingo estarás ocupado con trabajos extra y trámites escolares. Disfrutarás de un amor intenso. Números de la suerte: 23 y 40. Color: azul.

Géminis

Este viernes será ideal para ponerte al corriente con pagos atrasados y poner en orden tus finanzas. Presta atención a tu salud, especialmente dolores en la espalda y cuello provocados por el estrés; hacer ejercicio al aire libre te será beneficioso.

Estás en trámites migratorios y recibirás la visita de un familiar con quien compartirás un paseo. Terminas tus estudios y consideras iniciar una maestría en finanzas. Si estás casado, podrías recibir la noticia de un embarazo.

El domingo lo celebrarás con tus seres queridos por tu cumpleaños. Te renuevas con un cambio de look y compras ropa nueva. Cuidado con una posible traición por parte de alguien de signo de tierra. Números: 11 y 29. Color: rojo.

Cáncer

Viernes lleno de buenas noticias en el trabajo y en nuevos proyectos que te impulsan a moverte hacia tus metas. Recibirás un ingreso extra, probablemente por un bono o una deuda saldada. Un amor que vive lejos busca formalizar algo contigo. Si estás soltero, prepárate para un fin de semana de mucha diversión y nuevos encuentros amorosos.

Haces arreglos en tu hogar, incluso podrías pintarlo, y alguien especial te regala un perfume. Te buscarán tus padres o abuelos, aprovecha para visitarlos.

Cuida tu sistema digestivo: modera tus comidas. Domingo con suerte, números 02 y 56. Color de la suerte: amarillo. No cuentes secretos ajenos para evitarte enredos.

Leo

Este viernes tu energía amorosa estará al máximo: vuelve alguien importante o inicias una relación seria. Resuelves pagos pendientes y se recomienda moderar tus gastos.

Recibes invitación a un cumpleaños y te animas a iniciar un curso de natación o alguna actividad física los fines de semana. Cuida tu salud, especialmente dolores de cabeza o espalda.

Compras ropa para un evento especial, y alguien del pasado podría reaparecer, pero considera si realmente vale la pena reabrir esa historia. Tu mejor día será el sábado. Números de la suerte: 05 y 31. Color: naranja.

Virgo

Este viernes marca el fin de una etapa complicada: comienzas a avanzar con paso firme en tu vida laboral. No compartas demasiada información personal, guarda un poco de misterio sobre tus ingresos o proyectos.

Recibes una invitación para visitar a familiares, y eso te llenará de alegría. Día de suerte con los números 00 y 19. Color: verde. Aprovecha el fin de semana para mover los muebles de lugar y renovar las vibras en tu hogar.

El domingo será tranquilo, ideal para compartir con tu familia. Estás pensando en estudiar algo nuevo como ventas o administración. Un viejo amor reaparece. Cuidado con rodillas y piernas, podrían molestarte.

Libra

Este fin de semana estarás rodeado de una vibra muy positiva. Recuerda que todo sucede para ayudarte a crecer y ser más feliz, así que no te agobies por aquello que no puedes controlar. Esa persona que no supo valorarte ya quedó atrás: suelta y sigue adelante.

Realizas pagos para un viaje que harás con amigos y celebras el cumpleaños de alguien cercano. Consideras hacerte un cambio físico importante, como una operación estética, y empiezas una nueva dieta: es un buen momento para renovarte por dentro y por fuera.

Conoces a alguien del signo Géminis o Capricornio con quien podrías tener una gran conexión, pero no te precipites: toma las cosas con calma. Limpias tu clóset y liberas espacio, tanto físico como emocional. Tu golpe de suerte viene con los números 27 y 80. Color: rojo.

Escorpión

Este viernes llega con una grata sorpresa laboral: te ofrecen un nuevo trabajo con excelente remuneración. Guarda esta noticia para ti hasta que se concrete.

Tienes un magnetismo especial para atraer a los demás, pero es importante que aprendas a equilibrar tus impulsos. Recibes dinero inesperado y tu día afortunado viene acompañado de los números 09 y 27. Color: amarillo.

No te desgastes en conflictos con tu expareja, lo mejor es buscar un acuerdo justo para ambos. Tramitas permiso para viajar al extranjero y el domingo te animas a iniciar un curso de deportes extremos.

Sagitario

Este viernes es ideal para transformar cualquier energía negativa en algo útil y constructivo. Eres una mente creativa y con visión de futuro, pero la pereza puede jugarte en contra: sacúdela y toma acción. Surgen tensiones con tu pareja, posiblemente por celos o diferencias de opinión, así que respira antes de reaccionar.

Para los solteros, hay posibilidad de romance con alguien de signo Libra o Aries. El domingo será tu día de suerte, con los números 20 y 99. Color: rojo intenso. Realizas pagos relacionados con tu casa y recibes un obsequio especial —podría ser un reloj o un perfume— de alguien que comienza a interesarse en ti.

Capricornio

El viernes viene cargado de trabajo y posibles cambios positivos dentro de tu empresa, como un nuevo puesto o mejora económica gracias a una compensación. Usa ese dinero extra para saldar deudas y estabilizar tu economía.

Tu signo tiende a gastar en verse bien, pero es momento de moderar ese impulso. Un viejo amor reaparece con intenciones de retomar lo que fue, pero lo más sabio será cerrar ese ciclo. El sábado participas en un curso universitario y te invitan a una fiesta sorpresa: ojo con los excesos, sobre todo con el alcohol.

Sé reservado con tus asuntos personales; no todos los “amigos” lo son de verdad. Consideras una cirugía dental, y todo saldrá a tu favor. Números de la suerte: 20 y 30. Colores: verde y blanco.

Acuario

Fin de semana algo movido en el terreno sentimental. Los celos y la necesidad de control pueden ser tus principales obstáculos, así que trabaja en la comunicación con tu pareja. El viernes estarás en reuniones de último momento en el trabajo, y es un buen momento para solicitar vacaciones de verano.

También te conviene acercarte a tu familia, no te desconectes tanto. Podrías recibir un ingreso inesperado por juegos de azar: tus números de suerte son 21 y 88. Color: naranja (añade tu día de nacimiento al número para potenciar la suerte).

Los solteros tendrán un sábado ideal para conocer a alguien que encaje con sus deseos y pasiones. Continúa con tu rutina de ejercicio y alimentación saludable. Si has estado pensando en cambiar de auto, este es el momento.

Piscis

Viernes muy especial para ti, Piscis. Tu número clave es el 23, así que úsalo con confianza y viste en tonos blanco o rojo para potenciar la buena energía. Tu carisma brilla y serás el centro de atención donde vayas.

Harás una escapada corta, tipo día de campo, que te ayudará a reconectar contigo mismo. El domingo recibes una invitación a una celebración familiar. Juega tus números de suerte: 31 y 88. No dejes para después ese negocio pendiente: conclúyelo y te sentirás renovado.

Un antiguo amor aparece, pero no con intenciones románticas, sino para reclamar asuntos pendientes. Es momento de cerrar ese capítulo de una vez.

