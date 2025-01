Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de enero de 2025

Aries

Se avecinan cambios positivos que te beneficiarán económicamente, así que presta atención porque podrían mejorar tu situación. No te dejes influenciar por los rumores sobre ti, ya que lo que se dice de ti o tu familia son solo chismes sin fundamento. No tengas miedo de los cambios y nuevas oportunidades que llegarán. En cuanto a amores del pasado, podrían regresar con más intensidad, pero no confíes nuevamente. Mantén tus defensas altas para evitar sufrir daño y evitar salir lastimado o lastimada.

Tauro

Ten cuidado con los cambios inesperados en tu economía, ya que podrías estar gastando dinero que no tienes en cosas que no te traerán ningún beneficio. A medida que avancen los días, podrías sentirte algo deprimido o deprimida debido a problemas familiares y sentimentales que no han salido como esperabas. Evita juzgar a los demás, especialmente si no conoces su historia. Es importante que aprendas a no confiar en quienes solo se acercan a ti cuando te necesitan; mejor envíalos a molestar a alguien más. No pierdas tu tiempo con personas que no te valoran.

Géminis

No guardes rencor hacia quienes te hicieron daño en el pasado, déjalos ir y sigue adelante con tu vida. Se acerca un viaje o comenzarás a planear una salida. Tendrás la oportunidad de conocer nuevos amores y experimentar cambios positivos en tu economía, los cuales te beneficiarán mucho si te esfuerzas y actúas rápidamente. Recuerda que todo en esta vida tiene su compensación, así que ten paciencia y sabrás dar a cada persona lo que realmente merece. No te dejes afectar ni intimidar por quienes solo quieren verte caer.

Cáncer

No dejes que los chismes o habladurías te afecten, es momento de tener el valor necesario para poner a cada persona en su lugar y no tolerar faltas de respeto. Si estás en una relación, es hora de dar el siguiente paso, no dejes que la monotonía te consuma; es momento de comprometerse o fortalecer aún más el vínculo. Si tienes pareja, ten cuidado con ser demasiado controladora o controlado, aprende a confiar, ya que tus inseguridades podrían cansarlo o cansarla. En la familia o entre tus amistades, podría haber un embarazo en camino, y en los próximos días descubrirás de quién se trata.

Leo

No dejes que los chismes de vecindad te afecten, ya que solo buscan robarte la paz y la estabilidad. Un familiar podría enfermarse. Se acercan oportunidades para mejorar tu trabajo o salario, pero ten cuidado con ser demasiado cercano con tus compañeros de trabajo, es importante que te hagas respetar. Date la oportunidad de expresar lo que sientes sin temor al qué dirán; quien te aprecie lo entenderá, y quien no, también. Si tienes pareja, evita pelear por cosas del pasado y no sigas cuestionando su amor o fidelidad; cuando hay amor, hay confianza y no hay lugar para las dudas.

Virgo

Se presenta la oportunidad de hacer un viaje en el que te irá muy bien, solo necesitas enfocarte en tus finanzas para que todo salga como lo esperas. Es un buen momento para aprender de tus errores y no repetirlos. Si tienes pareja, permítete recibir cariño y no seas tan exigente, recuerda que las personas se cansan. Evita buscar razones para discutir o pelear, y mejor invierte tu tiempo en crear momentos más agradables juntos.

Libra

Sientes temor de enamorarte debido a que en el pasado te hicieron mucho daño, pero recuerda que las oportunidades no esperan. Tómate tiempo para ti y para ser feliz; si te equivocas, al menos habrás aprendido algo. Es un buen momento para pensar en tu futuro y hacer lo necesario para cambiarlo. Habrá personas que intentarán dañarte con comentarios negativos, pero no prestes atención a los chismes y déjalos que sigan hablando hasta que se cansen.

Escorpión

A veces das más de lo que deberías, y por eso terminas lastimado o lastimada. No entregues todo desde el principio; recuerda que en el amor debe haber reciprocidad, y si no recibes lo mismo que ofreces, algo no está bien. Se avecinan días llenos de cosas positivas, incluso amores del pasado podrían regresar, pero necesitarás estar alerta y ser muy inteligente para no cometer errores. Ten cuidado con los comentarios fuera de lugar, especialmente dentro de tu familia, ya que muchos no estarán de acuerdo con tu forma de pensar y expresarte.

Sagitario

Ten cuidado con lo que dices, para que luego no te vean la cara. Aprende a dejar atrás los amores de una noche y no te enganches con quien no lo merece. Desconfía un poco más de las personas, ya que a veces confías tanto que el golpe es más duro cuando descubres sus mentiras. Si estás en una relación que ha pasado por momentos difíciles, busca la manera de acercarte más a tu pareja y no permitas que se pierda lo que han construido juntos. Se acerca un evento social o reunión en el que te lo pasarás genial. Eres una persona fuerte y lograrás todo lo que te propongas, siempre que te esfuerces y no te fijes demasiado en los errores o caídas del pasado.

Capricornio

Recibirás noticias sobre un dinero que habías estado esperando y todo se resolverá de la mejor manera. No te preocupes si aún no has logrado consolidar una relación, ya que no es el momento adecuado para ti. A medida que pasen los días, conocerás a alguien especial a través de una red social o una amistad, y hay muchas posibilidades de que surja una relación duradera. Un cumpleaños o reunión con amigos te ayudará a relajarte en estos días.

Acuario

Te sentirás decepcionado o decepcionada de una persona, ya que descubrirás que todo lo que pensabas de él o ella era cierto. La dieta y el ejercicio serán clave para recuperar tu cuerpo y ponerte en forma, establece metas y cúmplelas, demuestra a quienes te hicieron daño de lo que eres capaz. Ten cuidado con dos personas del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y causarte problemas. No te preocupes por los chismes; las personas que no tienen nada mejor que hacer gastan su tiempo en eso solo para llamar tu atención. Cuanto menos les prestes atención, menos te molestarán.

Piscis

Ten precaución con posibles cambios en tu salud que podrían afectarte, especialmente en relación con intoxicaciones alimentarias que te lleven a urgencias. Los próximos días, especialmente en febrero, traerán momentos muy buenos para ti, pero será importante que seas muy inteligente para no repetir los mismos errores del pasado. Algunas amistades se irán, otras regresarán, pero solo quienes realmente te valoren permanecerán a tu lado, incluso después de las tormentas.

