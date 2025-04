Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de abril de 2025

Aries

La vida te presenta muchas oportunidades y tienes el potencial para alcanzar todo lo que deseas. No dejes que nadie te haga caer ni te frenes por miedo o dudas. Cada tropiezo es una lección, así que no te tomes las cosas tan en serio. Se aproxima una entrada de dinero inesperada, pero será clave que lo uses con inteligencia. Un problema que te preocupaba por fin se resolverá. Mantente firme en quién eres, sin culpa por haber sido dura con ciertas personas: quien te quiera, que te acepte tal cual eres. Si no, que sigan su camino.

Cuida tu coherencia al hablar, porque podrías perder la confianza de quienes te rodean. Aunque vienen mejoras económicas, también podrían surgir pérdidas por malas inversiones, así que sé selectiva. Controla tu orgullo, ya que mostrarlo en exceso puede alejar a personas valiosas. Y si estás en una relación, podrían surgir celos sin razón; trata de manejarlos con madurez. Se vienen cambios, así que mantente centrada y lista para tomar decisiones más conscientes.

Tauro

Se acercan rumores relacionados con tu familia, provenientes de lugares inesperados. En el amor has tenido oportunidades, pero tu nivel de exigencia te ha hecho dejarlas pasar. Se avecinan viajes y una celebración donde destacarás. Evita buscar venganza, podrías lastimar a personas inocentes. Pronto descubrirás una verdad que te habían ocultado y podría afectarte más de lo que imaginas. Prepárate para una oleada de chismes y confesiones inesperadas; no desperdicies tu energía respondiendo críticas, enfócate en tus objetivos.

Una amistad del pasado regresará con disculpas; reflexiona bien antes de abrirle la puerta nuevamente. Protege tus emociones, no las expongas demasiado, ya que sabes lo difícil que es sanar cuando te hieren. En temas del corazón, estás cambiando: te cuesta creer y volver a enamorarte, pues las decepciones acumuladas te han dejado a la defensiva, esperando lo peor cada vez que alguien nuevo aparece.

Géminis

No idealices a quienes no lo merecen, podrías llevarte decepciones fuertes. Una buena noticia relacionada con el trabajo llegará, pero podrías dejar pasar una gran oportunidad por exigir más de lo que has ganado. Recibirás noticias del extranjero y una traición por parte de una amistad cercana, así que evita contar todo; cuando las amistades se quiebran, las palabras mal usadas se convierten en puñales.

Personas del pasado regresan y se anuncian cambios emocionales inesperados. Una visita del extranjero podría alegrarte mucho si se concreta. Confía más en tu capacidad y no dejes que la negatividad ajena te arrastre a problemas que no son tuyos. Aunque a veces sientas ganas de mandarlo todo lejos, recuerda que sueles actuar por impulso y luego arrepentirte; aprende a reconocer esos momentos antes de que te jueguen en contra.

Cáncer

La vida te traerá muchas oportunidades, pero podrías dejar pasar una muy valiosa en el amor por estar enfocándote en otros asuntos. Cuida tu salud, especialmente el estómago y los pies. Recibirás un ingreso extra, pero es importante que controles tu temperamento, ya que sueles explotar con facilidad y terminar alejando lo que más te importa.

Es tiempo de enfocarte en tu cuerpo, lo has descuidado bastante y podrías estar subiendo de peso rápidamente; si no actúas pronto, te costará volver a tu estado ideal. Evita involucrarte en problemas ajenos, ya que muchas veces terminas metida en situaciones innecesarias por querer ayudar. Enfócate en tus propios objetivos y deja de gastar energía en lo que no te corresponde.

Leo

Tendrás días llenos de alegría y energía, aprovecha ese ánimo y no te frustres si algo no sale como esperabas; todo llegará a su tiempo. Procura descansar mejor, las desveladas ya están afectando tu salud. Se acercan nuevas oportunidades en el amor y una amistad con la que tuviste diferencias reaparecerá; es momento de sanar para que tu pasado no interfiera en tu futuro.

Podrías tener un conflicto con un familiar y enterarte de un chisme que te moleste, pero no te lo tomes tan a pecho; lo importante es que hablen, eso significa que estás haciendo ruido. Tendrás suerte en juegos de azar, y tus mejores días serán viernes y sábado. Cuida tu mente en las noches, ya que los pensamientos negativos e insomnios podrían empezar a pasarte factura. Piensa con intención, porque lo que deseas puede hacerse realidad.

Virgo

No escondas tus sentimientos cuando alguien te muestra los suyos; aprende a ser más abierto y honesto contigo mismo. Podrías perder documentos u objetos importantes, así que mantén tus cosas organizadas. La mejor manera de demostrarte amor es trabajando en lo que ves frente al espejo. No te dejes influenciar por rumores o chismes; si no lo ves con tus propios ojos, no lo tomes en cuenta.

Ten cuidado con situaciones incómodas con personas clave en tu vida, ya que podrías pasar un mal rato. Vienen cambios significativos en tu forma de ser, podrías perder los nervios con personas que no lo merecen. Es hora de liberarte del estrés y las tensiones que te rodean. La relación con tu familia mejorará y recibirás un dinero extra que te caerá de maravilla. Aprovecha las oportunidades de la vida antes de que se desvanezcan. Tu buen corazón es poderoso, puede atraer lo que quieras, pero también puede ser muy vengativo si alguien intenta dañarlo.

Libra

No te dejes atrapar por los chismes que surgirán en los próximos días, ya que solo te traerán dolores de cabeza difíciles de resolver. Se avecinan cambios y nuevos caminos, y es clave que te enfoques en lo que realmente quieres sin permitir que nadie te desvíe de tus metas. Tienes todo lo necesario para ser feliz, pero a veces pierdes tiempo y energía en cosas que solo te afectan. En los próximos días, recibirás una buena noticia que te levantará el ánimo.

Es momento de valorar a quienes te buscan y dejar atrás a quienes no hacen el esfuerzo por estar en tu vida. Nuevos amores están por llegar, incluyendo a alguien del pasado con quien no se pudo concretar una relación antes. Es importante que definas bien qué tipo de persona quieres a tu lado, ya que tu energía atraerá justamente eso. Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías hacer comentarios imprudentes que dañen relaciones con amigos o familiares, así que no te metas en problemas ajenos.

Escorpión

Los trámites que estás gestionando se resolverán de la mejor manera. Es importante que trabajes en controlar tu estado de ánimo, ya que el insomnio podría volverse un problema. Un negocio que estás por iniciar tiene mucho potencial, solo debes aplicar todo tu esfuerzo en este mes que comienza. Es momento de pensar con claridad sobre tus objetivos y cómo alcanzarlos. No pongas tu confianza ciega en nadie, ya que podrías terminar decepcionado. Pronto llegará una persona especial a tu vida que traerá momentos muy agradables.

Ten cuidado con posibles infidelidades si tienes pareja, ya que tu carácter podría complicar las cosas y la relación ha caído en rutina. No dejes que nadie interfiera en tus sueños y tus proyectos, estás en la mejor etapa para alcanzar todo lo que te propones. Cuida lo que dices, evita los chismes y no te involucres en problemas ajenos. En los próximos días, el amor florecerá en diversas formas, aprovecha esta energía y ábrete a nuevas experiencias.

Sagitario

No dejes que nadie juegue con tus sentimientos ni te haga sentir menos, recuerda siempre quién eres y de dónde vienes. Es probable que te reencuentres con amores del pasado, lo que podría incomodarte y removerte por dentro. Habrá discusiones familiares, pero no te alteres ni opines si no conoces toda la situación. La vida te tratará bien si tú la tratas bien, lo que das será lo que recibas. Evita guardar rencores del pasado; si alguien te hizo daño, perdona, pero mantente firme para no caer nuevamente en la misma trampa.

Se avecinan días de cambios, estrés y algunos gastos que tendrás que afrontar. Habrá una oportunidad de viaje, aunque una salida o reunión con amigos será cancelada, pero no te preocupes, te llegarán otras oportunidades. Un embarazo en la familia y la necesidad de arreglar documentos están en camino. No es momento de rogar por amor, sino de quererte lo suficiente como para no depender de la atención de nadie. Se esperan mejoras económicas y posibilidades de cambiar de residencia. También llegarán varios viajes y la oportunidad de conocer a alguien que te dejará una buena impresión.

Capricornio

Deja de dudar de tus capacidades, tienes el talento, la fuerza y la determinación para lograr lo que deseas. No te limites, recuerda que si otros no pudieron, eso no significa que tú no lo lograrás. Es importante que trabajes en desarrollar tu paciencia, ya que es uno de tus puntos débiles. Podrías enfrentar problemas económicos y abandonar algún estudio o curso que tenías planeado tomar. Además, recibirás un chisme de una expareja que está hablando mal de ti. Serán días de mucha reflexión, y podrías comenzar a perder el interés por una persona que acabas de conocer. Un familiar se recupera de una enfermedad.

Se aproximan nuevos amores y la posibilidad de emprender un viaje que disfrutarás mucho con alguien especial. Ten cuidado, te enamoras fácilmente, así que es mejor disfrutar sin confundirte. Una fiesta o salida será cancelada de último momento. Cuida tu salud, especialmente tu estómago, ya que podrías enfrentar problemas como gastritis y colitis. Tu carácter fuerte podría intimidar a quienes te rodean, ya que no temes decir las cosas como son, y eso podría traerte conflictos con algunas personas.

Acuario

No intentes quedar bien con todo el mundo, porque podrías cometer grandes errores. Recuerda que la primera persona a la que debes complacer es a ti mismo/a. No seas tan rápido/a cuando conozcas a alguien; da tiempo para conocer bien a esa persona, porque si te entregas de inmediato, te expones a que te dejen atrás rápidamente. Se acercan momentos de incertidumbre, así que deja de enfocarte en lo que no pudo ser y enfócate en tus metas, además de poner límites a las personas negativas que solo buscan hacerte daño.

Una amistad empezará a sentir una fuerte atracción por ti, y si decides darle una oportunidad, hay muchas posibilidades de que termines enamorado/a. Es momento de cerrar ciclos y mirar hacia el futuro. La vida te ha puesto pruebas difíciles, pero siempre has logrado superarlas. Trabaja con todo por ese sueño que tienes, porque se hará realidad más pronto de lo que imaginas. Ten en cuenta que tu corazón es muy noble, y entregarlo a cualquiera podría ser un error que te cause mucho arrepentimiento.

Piscis

Aprende a alejarte de las personas que no te suman y que solo traen problemas a tu vida. Es importante que trabajes en controlar tu carácter en estos días, ya que podrías perder el control fácilmente. Tal vez sientas la necesidad de buscar a alguien que se fue sin motivo, pero no es momento de reprocharte ni quedarte atrapado en eso. Enfócate en el presente y deja atrás lo que te está deteniendo en tu camino. No permitas que nadie te menosprecie ni que te robe la paz y tranquilidad que tanto te ha costado conseguir.

Es hora de que te despiertes y empieces a pensar más en ti mismo. Disfruta lo que la vida te ofrece y no te quedes con las ganas de hacer cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no hiciste. Tu familia es tu punto débil, y sabes que tiendes a doblegarte por ellos. En el amor, se avecinan cambios importantes; empezarás a desear algo más estable, aunque temes enamorarte, cuando en el fondo es lo que más deseas. Respira profundo y prepárate para comenzar de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por llegar. Aunque nuevos amores se aproximan, podrías no identificarlos porque estarás pensando en la persona equivocada.

