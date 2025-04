Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 22 de abril

Aries: Estás en un momento clave para cerrar ciclos importantes en tu vida—ya sea en lo personal, laboral o emocional. Algo concluye para darle paso a algo nuevo y prometedor. Confía en ti, en tu abundancia interior, y evita hablar de más. Fluye con calma, y todo se acomodará perfectamente.

Tauro: Estás brillando intensamente, y con el Sol en tu signo, este es tu tiempo para cumplir sueños. Aprovecha tu círculo social y tus conexiones para avanzar con más fuerza y rapidez. Es un periodo ideal para alcanzar lo que tanto anhelas.

Géminis: Esta semana viene cargada de trabajo, compromisos y muchas responsabilidades, pero también trae paz y satisfacción. Todo ese esfuerzo que has puesto empieza a dar frutos, y tú lo sabes. Mantente fuerte y positivo, porque vas por muy buen camino.

Cáncer: Estás vibrando alto, lleno de felicidad y plenitud. Has hecho cambios, tomado decisiones o simplemente te diste el permiso de actuar desde lo que realmente deseas. Eso abre puertas nuevas y maravillosas en tu vida. Tu alegría es un imán de abundancia.

Leo: Aléjate de la negatividad, los chismes y las tensiones. No permitas que nada ni nadie apague tu luz. Estás en una etapa de introspección donde tu intuición será tu mejor guía. Reflexiona si el camino que sigues es el que realmente quieres continuar.

Virgo: Se aproximan cambios importantes, y algo que iniciaste hace semanas comienza a florecer. Aunque aún estás en fase de espera (Luna Menguante), pronto verás grandes resultados. Este día es especial: podrías recibir una propuesta nueva que te llene de entusiasmo.

Libra: Tus pensamientos están tomando forma en la realidad, y no es casualidad. Tu intuición está afinadísima. Es hora de enfocarte en tus propios sueños, no solo en los de los demás. Disfruta, siente, avanza y confía: mereces lo que deseas.

Escorpión: No busques fuera lo que ya tienes dentro. Eres sensible, amoroso y con una gran luz, pero es momento de aprender a recibir, no solo dar. Estás cargando mucho, y el cariño puede ser tu refugio y tu fuerza para enfrentar lo nuevo que viene en lo profesional.

Sagitario: Estás brillando con fuerza, y esta semana el universo te aplaude. Te esperan reconocimientos, viajes y sorpresas que llenarán tu corazón. Si alguien se incomoda con tu luz, que se ponga lentes: nada ni nadie podrá opacarte.

Capricornio: La balanza se inclina hacia el equilibrio, tanto en lo personal como en lo profesional. Sabes lo que quieres y hacia dónde vas. No dejes que otros siembren dudas en tus planes, porque vas firme, y los cambios que se vienen son para bien.

Acuario: Con los pies en la tierra y la mente abierta al universo, estás por tomar decisiones importantes que afectan tu futuro inmediato. Puede haber movimientos en tu hogar, cambios en tu forma de pensar y nuevas oportunidades laborales, incluso internacionales.

Piscis: Es tiempo de soltar el pasado y vivir el presente. Lo que fue, ya no define lo que viene. Esta semana te sorprenderá con momentos románticos, alegría y cambios positivos en tu entorno familiar. Disfruta el aquí y el ahora.

MF