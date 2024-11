Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de noviembre

Aries

Tus emociones experimentarán un cambio significativo, y comenzarás a sentir amor hacia quienes te buscan y han estado a tu lado. Este es un buen momento para crecer profesionalmente, y con esfuerzo lo conseguirás. Te sentirás cansado de relaciones superficiales, pero preparado para una conexión seria y duradera. Si ya tienes pareja, es el momento de revitalizar la relación y romper con la rutina; incluso podría haber noticias de un embarazo en la familia.

Presta atención a tus sueños, ya que podrían anticiparte situaciones importantes. A diferencia de otros signos, posees un fuerte sentido psíquico que te permite percibir las cosas antes de que sucedan. Además, tu instinto te alerta cuando algo no anda bien, y esa intuición rara vez falla. Confía en ella y actúa en consecuencia.

Tauro

Eres una persona que suele alcanzar sus metas, lo que despierta envidias a tu alrededor. Además, no toleras la traición y siempre te aseguras de ajustar cuentas. Es importante que aprendas a no guardar silencio y a expresar tus pensamientos con claridad; si a alguien le incomoda, que lo enfrente.

Pronto recibirás una propuesta laboral o una oportunidad de negocio que podría ser muy favorable. Sin embargo, es posible que una amistad cercana enfrente problemas de salud, y podrías experimentar la pérdida de algún objeto personal.

Renueva la energía en tu hogar reorganizando espacios y deshaciéndote de todo aquello que ya no necesitas. Este pequeño cambio abrirá las puertas a vibraciones positivas en tu vida. Además, un amor del pasado podría reaparecer, y esta vez las circunstancias podrían ser favorables para que la relación prospere.

Géminis

Aprende a poner límites y a decir "no" cuando sea necesario, confiando siempre en ti mismo y evitando depender de los demás. Mantente alerta ante la posible reaparición de un amor del pasado, ya que podría generarte conflictos o complicaciones emocionales.Deja de lado a las personas prepotentes y arrogantes; no te desgastes alimentando egos ajenos ni ayudando a quienes solo te traen preocupaciones y molestias. Enfoca tu energía en lo que realmente importa.

Pronto tendrás que gestionar documentos o realizar un trámite importante. Si estás en una relación, ten cuidado con ciertas amistades de tu pareja, ya que podrían generar tensiones o malentendidos entre ustedes. Experimentarás cambios en tu estado de ánimo, y podrías atraer nuevos amores de signos de agua, como Piscis o Escorpio, que podrían traer emociones interesantes a tu vida.

Cáncer

No permitas que el "qué dirán" influya en tu vida ni en tus decisiones. Mantente alerta, ya que en tu entorno hay personas que podrían intentar afectarte con comentarios negativos o malintencionados. Es momento de dejar de caer por nadie y jamás volver a rogar por la atención de alguien. Seca las lágrimas que pudiste derramar y recupérate como la persona fuerte y decidida que eres.

A veces, tu corazón puede ser demasiado noble, incapaz de ver la malicia en los demás. Aprende a protegerte creando un escudo emocional que te mantenga alejado de quienes solo te buscan cuando tienen problemas o necesitan algo de ti.

Pronto descubrirás la verdadera cara de alguien cercano. Aquello que te negabas a creer o aceptar resultará ser cierto, lo que podría causarte una gran decepción, pero también te ayudará a abrir los ojos y fortalecer tu carácter.

Leo

No te dejes influenciar por chismes irrelevantes que solo desgastan tu energía. Evita generar expectativas excesivas sobre algo que quizás no llegue, ya que esto podría causarte desilusiones. Recibirás la visita de un familiar y te enterarás de un fracaso amoroso en el entorno de una amistad. Además, existe la posibilidad de pequeños accidentes como caídas o golpes, así que mantente atento y cuida de ti mismo.

Un ingreso extra se acerca, y lo usarás en compras que te traerán satisfacción. No cambies tu esencia por nadie; tu autenticidad es única y valiosa, y no hay persona lo suficientemente importante como para que dejes de ser tú mismo.

Se avecinan varios eventos, entre ellos una boda y una fiesta donde conocerás nuevas personas, y una de ellas podría despertar tu interés. Recuerda que quien quiere algo, se esfuerza por conseguirlo. Así que deja las dudas y toma la iniciativa. Si no te atreves a dar el primer paso, corres el riesgo de perder oportunidades valiosas por miedo a que las cosas no salgan como esperas.

Virgo

Presta atención a los cambios en tu estado de ánimo, ya que podrían afectar a tu entorno y a tus seres queridos. Mantén la calma y busca formas de equilibrarte emocionalmente. Evita realizar compras innecesarias por ahora, ya que podrían complicarte económicamente en diciembre.

La vida te pondrá a prueba con desafíos complicados, pero estas situaciones sacarán a relucir tu fortaleza interior. No te detengas en el camino del amor: si alguien te gusta, exprésalo. Si la respuesta es positiva, genial, y si no, al menos no perderás tiempo esperando lo que quizá nunca ocurra. Lo que tenga que ser, será.

Cuida tu salud y presta atención a tus hábitos alimenticios. Reduce el consumo de alimentos como tamales y otros platillos que podrían hacerte ganar peso rápidamente. Recuerda que tienes un físico destacado, pero también una tendencia a engordar con facilidad, así que opta por una alimentación más equilibrada y saludable.

Libra

Se acerca la posibilidad de un cambio importante, ya sea de domicilio o de vehículo. Administra bien tu economía para evitar problemas financieros o conflictos innecesarios. Un familiar siente envidia o guarda resentimientos hacia ti, pero no permitas que sus juicios afecten tu paz. Recuerda, al final, lo importante es que sigas adelante, sin importar lo que digan.

Mantente alerta, ya que podrías ser blanco de críticas de personas que buscan perjudicarte o verte caer. No dejes que esas actitudes te distraigan de tus metas.

En el ámbito sentimental, un amor a distancia será puesto a prueba debido a noticias, rumores o situaciones que podrían complicar las cosas. Si tu pareja no valora lo que ofreces, es momento de priorizarte y recordar que no estás aquí para satisfacer a nadie más que a ti mismo.

Además, en las próximas semanas se presentará una oportunidad para emprender un negocio, lo que podría marcar el inicio de una etapa llena de retos y satisfacciones. ¡Prepárate para aprovecharla al máximo!

Escorpión

No permitas que los comentarios negativos de los demás te afecten; algunas personas intentarán desestabilizarte con sus palabras, pero lo importante es mantenerte firme en tu camino.

Estás entrando en una etapa llena de oportunidades y sorpresas, especialmente en los negocios y en tu bienestar personal. Es un momento ideal para enfocarte en mejorar tu salud y perder peso. Pon manos a la obra, ya que tienes la capacidad de lograrlo rápidamente, pero también tiendes a ganar kilos con facilidad. Con la temporada complicada a la vuelta de la esquina, cuidar tu alimentación y bajar algunos kilos beneficiará tanto tu físico como tu salud.

Si tu relación de pareja se ha vuelto tensa o distante, es momento de romper con la rutina. Introducir nuevas actividades o aventuras juntos podría ser clave para fortalecer su conexión. Un viaje en pareja sería una excelente oportunidad para reconectar y revitalizar su relación. La monotonía es su mayor enemigo, así que atrévete a cambiar las cosas para recuperar la armonía.

Sagitario

Se acercan oportunidades importantes en varios aspectos de tu vida. Si estás en una relación, es crucial que cuides la comunicación, ya que podrían surgir conversaciones complicadas relacionadas con asuntos no resueltos del pasado. Abordar estos temas con paciencia y empatía será clave para fortalecer la conexión.

Dedica más tiempo a tus relaciones familiares y evita involucrarte en asuntos que no te competen; de lo contrario, podrías terminar afectado o perjudicado.

En el amor, sé más cauteloso con tu corazón, ya que tiendes a entregarlo demasiado rápido. Esto a menudo te deja vulnerable a heridas emocionales. Dale tiempo a las relaciones para que maduren, conócete bien a ti mismo y a la otra persona antes de comprometerte. Aprende a observar tanto las virtudes como los defectos de quienes te rodean; esto te ayudará a tomar decisiones más equilibradas y evitar desilusiones al descubrir aspectos que no habías considerado inicialmente.

Capricornio

Recuerda que el karma siempre encuentra su camino, y la forma en que trates a los demás determinará cómo serás tratado. Es un buen momento para renovar tu círculo de amistades y romper con la rutina, ya que esto abrirá las puertas a nuevas y positivas experiencias en tu vida.

En el amor, podrías enfrentar momentos de incertidumbre al no tener claro lo que realmente deseas. Si sientes que tu pareja se ha mostrado distante, no dejes pasar más tiempo y ten una conversación honesta para aclarar la situación. Aprovecha cada instante para trabajar en tu felicidad y en construir relaciones sólidas basadas en la transparencia.

Cuida tus pensamientos y evita hacer juicios apresurados sobre los demás, ya que podrías cometer errores importantes. No asumas que el mundo está en tu contra; en ocasiones, esas ideas son solo reflejo de inseguridades internas. Cambiar tu perspectiva te ayudará a ver las cosas con mayor claridad y equilibrio.

Acuario

Presta atención a tus cambios de ánimo, ya que podrían afectarte más de lo que imaginas y también impactar a quienes te rodean. Trabaja en mantener el equilibrio emocional para evitar conflictos innecesarios.

Pronto, alguien se alejará de tu vida, lo que dejará un vacío en tu corazón. Sin embargo, con el tiempo comprenderás que este cambio fue necesario y positivo para tu crecimiento personal. Si tienes una relación, evita exigir a tu pareja aquello que no estás dispuesto a ofrecer. Una relación equilibrada y justa es clave para fortalecer el vínculo.

Deja atrás los errores del pasado; ya no te castigues ni te hagas daño emocional. Perdónate y acepta que la vida es un regalo que merece ser disfrutado aquí y ahora. No pierdas más tiempo lamentándote y comienza a vivir plenamente.

En el ámbito laboral, cuida tu imagen y mantente alerta frente a posibles chismes o comentarios malintencionados. Protege tu reputación y evita involucrarte en situaciones que puedan poner en riesgo tu tranquilidad.

Piscis

Es tiempo de enfocarte en realizar cambios que te beneficien directamente a ti, dejando de lado las expectativas o necesidades de los demás. En los próximos días, podrías sentirte nostálgico y tentado a revivir momentos del pasado. Sin embargo, recuerda que el presente es lo que importa, y no debes permitirte repetir errores que te hicieron fallarte a ti mismo. Tienes el poder y la capacidad para luchar por tus sueños y metas, así que confía en tu potencial y avanza con determinación.

En el ámbito financiero, las ventas pueden ser una excelente oportunidad para ti. Considera iniciar un negocio de compra y venta, ya que esto podría convertirse en una fuente significativa de ingresos.

Si estás en una relación, es posible que surjan conflictos debido a desacuerdos sobre ciertos temas. La clave estará en la comunicación abierta y en buscar soluciones juntos para evitar que las diferencias se conviertan en problemas mayores.

Con información de Nana Calistar.

