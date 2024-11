Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de noviembre

Aries

Es posible que un viaje o un reencuentro amoroso esté en tu camino. No te cierres a nuevas oportunidades; ábrete y expresa lo que sientes, porque mañana podría ser demasiado tarde. Has tenido varias ocasiones para ser feliz, pero el miedo a enamorarte o a sufrir nuevamente te ha frenado.

Aunque tienes metas y proyectos importantes en los que estás enfocado, no dejes de lado el amor. Si ignoras estas oportunidades, podrías encontrarte con que, cuando realmente desees amar, ya no sea posible.

Tauro

Vive cada día como si fuera el último; es mejor arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas. Puede que te sientas algo triste o confundido por la ausencia de ciertas personas en tu vida. Aprende a soltar y a cerrar ciclos, porque cada final trae consigo un nuevo comienzo.

Aunque el amor no parece estar cerca en este momento, este es el momento ideal para enfocarte en ti mismo: quererte, cuidarte y priorizar tu bienestar. Cuando alcances ese equilibrio personal, aparecerá alguien dispuesto a apostar por ti. Ten cuidado con molestias estomacales y evita pérdidas de dinero u objetos.

Géminis

El estrés por el trabajo o los estudios puede afectarte, y podrías escuchar chismes sobre una amistad. No permitas que las opiniones de otros te quiten la paz; nadie te conoce mejor que tú mismo. Enfrenta los cambios sin miedo, ya que son necesarios para lograr nuevos resultados. Es posible que pases por altibajos emocionales, sintiéndote cansado, desanimado o incluso deprimido.

Aunque la vida no siempre ha sido justa, la fortaleza que has cultivado en este tiempo será tu aliada. Gracias a lo que has aprendido, evitarás tropezar de nuevo con los mismos errores. Además, se avecinan mejoras económicas que te permitirán superar la racha que te ha estado frenando.

Cáncer

No temas abrirte a nuevas oportunidades ni a confiar nuevamente en el amor. Es momento de dejar de permitir que la vida te pase por encima y tomar las riendas de tu destino. Un viaje está por llegar, pero también podrías enfrentarte a pensamientos negativos durante las noches. Deja de enfocarte en lo que pudo haber sido y céntrate en tu presente; recuerda que el futuro aún no existe.

Si tienes pareja, presta atención a la monotonía, ya que podría generar distanciamiento y abrir puertas a conflictos, incluso a problemas de infidelidad. Tu intuición estará más fuerte que nunca, ayudándote a discernir entre las personas que realmente valen la pena y aquellas que no merecen tu tiempo ni energía. Mantente alerta, actúa con determinación y no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad.

Leo

No tengas miedo de volver a sentir. Si tu corazón fue herido en el pasado, no dejes que ese dolor siga marcando tu vida. Esfuérzate por sanar, ya que pronto conocerás a alguien que tendrá un papel importante en tu camino.

Si no estás en una relación, podrías tener un encuentro íntimo con una amistad. No confundas el deseo con el amor y vive el momento sin expectativas. Aprovecha cada día y no permitas que las críticas de otros influyan en ti; mientras no aporten a tu bienestar, sus opiniones no deberían preocuparte.

Presta atención a tu salud: podrías enfrentar problemas en los pies o retención de líquidos. Una buena idea es incluir té verde en tus noches para cuidar tu cuerpo y sentirte mejor.

Virgo

Se avecinan problemas respiratorios y alergias, así que mantente alerta y cuida tu salud. Tienes una habilidad innata para luchar por lo que deseas y lograrlo. Eres directo y sincero, no temes expresar lo que piensas, aunque eso genere críticas. Esa fortaleza hace que seas alguien a quien no conviene subestimar; quien te perjudica enfrenta las consecuencias, ya sea por el karma o por tu determinación.

Sin embargo, evita involucrarte en chismes, ya que solo atraerán comentarios negativos sobre ti. Aleja a las personas que solo buscan llenarte de problemas y críticas hacia otros; no necesitas esa energía en tu vida. Cuida tu alimentación y mantente activo físicamente para evitar el aumento de peso, algo que puede ser un reto para ti. Deja de limitarte y persigue lo que realmente quieres, porque tienes lo necesario para conseguirlo.

Libra

Es el momento perfecto para liberar tu hogar de todo aquello que ya no necesitas. Estos objetos no solo ocupan espacio, sino que también pueden bloquear las energías positivas y la llegada de nuevas oportunidades. Si tienes pareja, prepárate para una etapa llena de armonía y pasión. Las tensiones o distancias que pudieron existir quedarán atrás, abriendo paso a una conexión más intensa tanto emocional como físicamente.

Por otro lado, un ingreso inesperado te ayudará a resolver una deuda pendiente, brindándote alivio financiero. También podrías tener un reencuentro con familiares que hace tiempo no ves, lo que te permitirá valorar aún más su presencia en tu vida y fortalecer los vínculos afectivos.

Escorpión (Predicción ESPECIAL)

Atrévete a probar cosas nuevas en tu relación, ya que eso puede ser clave para fortalecerla y llevarla a un nivel más profundo. No dejes que pensamientos negativos te detengan; mientras más luches por tus sueños, más cerca estarás de cumplirlos. Sin embargo, ten cuidado con aventuras con personas desconocidas, ya que podrías exponerte a riesgos, incluidas infecciones. Siempre prioriza tu bienestar y protección en cada experiencia.

También, mantente alerta respecto a exparejas, ya que podría haber intenciones de venganzas o conflictos. Lo mejor es mantener distancia, evitar confrontaciones y no entrar en discusiones interminables. Si surge algún chisme en tu familia, no te lo tomes demasiado a pecho. Enfócate en fortalecer los lazos con tus seres queridos en lugar de preocuparte por otros.

Es posible que recibas noticias de alguien especial para ti en los próximos días. Tómalo con calma y no dejes que la emoción te domine. Muestra un poco de indiferencia; esto puede hacer que esa persona valore más tu atención y busque acercarse por sí misma. Recuerda que el equilibrio en las relaciones es fundamental: trata a los demás con respeto, pero nunca te pongas en una posición de desventaja.

Sagitario

Es hora de romper con la rutina, ya que la repetición constante puede alimentar tus altibajos emocionales. Al alejarte de las personas pesimistas que solo te drenan y contaminan tu entorno, notarás una mejora en tu bienestar y podrás evitar caer en episodios de depresión.

Presta atención a las mentiras o engaños que podrían venir de compañeros de trabajo o amistades cercanas, ya que esto podría desencadenar un problema serio. Además, ten cuidado con lo que compartes con tus amigos, pues no todos tienen buenas intenciones. Las envidias pueden afectar tus proyectos, sabotear tus esfuerzos y desviar tus planes debido a las malas energías que te rodean.

Capricornio

Si estás soltero o soltera, no te desesperes y disfruta de este tiempo. En poco tiempo, conocerás a alguien especial o te darás cuenta de la presencia de una persona cercana con quien podrías comenzar una relación. Ten cuidado con los pensamientos negativos que podrían surgir, ya que la felicidad ya está cerca, pero podrías estar distraído o distraída. Entre tus amistades hay alguien que te aprecia profundamente y buscará acercarse a ti; no lo rechaces, pues podría ser la persona que has estado buscando.

Si ya tienes pareja, se avecinan cambios en la rutina diaria, y es posible que haya distanciamiento debido a compromisos laborales o familiares.

Acuario

No cambies tu forma de ser o de pensar solo para complacer a los demás. Quien realmente te valore, te aceptará tal como eres. No tomes decisiones apresuradas; tómate el tiempo para reflexionar y elige lo que más te conviene a ti, sin dejarte influir por los demás.

Si tienes una relación, se aproximan discusiones debido a malentendidos y asuntos del pasado. Es importante que hables con franqueza, sin callar lo que sientes, para poder resolverlo de manera directa. Has madurado y tu perspectiva de la vida ha cambiado, y esa es la clave para evitar cometer los mismos errores del pasado.

Es hora de fortalecer la comunicación con tu familia y poner más atención a tu salud, ya que has descuidado tu bienestar físico. No te tomes tan en serio las opiniones ajenas, y permite que las críticas simplemente te resbalen.

Piscis

Se acerca una invitación para un nuevo proyecto y también una oportunidad de viaje. No busques excusas para no avanzar, mantén tu enfoque en tus objetivos y ve tras ellos con determinación. No dejes que nada ni nadie te detenga, ya que estás cerca de alcanzar lo que deseas.

Sin embargo, es importante que te cuides, ya que podrían presentarse problemas gástricos y episodios de insomnio. Te encuentras en un ciclo intenso, pero esto traerá grandes cambios, ya que muchos de tus sueños se harán realidad gracias a las energías del universo a tu alrededor.

Una amistad comenzará a mostrar una fuerte atracción hacia ti. Si le das la oportunidad, existe una gran posibilidad de que esta relación evolucione hacia algo más romántico. No intentes complacer a todo el mundo, ya que eso puede llevarte a cometer errores. Recuerda que la primera persona a la que debes complacer es a ti mismo o a ti misma.

