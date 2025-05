Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de mayo de 2025

Aries

Evita repetir los errores del pasado; es momento de asumir tus responsabilidades y avanzar hacia nuevos retos. Se presentarán oportunidades para crecer profesionalmente y realizar cambios en trámites o gestiones pendientes. Se acercan transformaciones importantes, incluyendo la aparición de una persona de piel clara que podría influir significativamente en tu vida; mantente alerta y no confíes demasiado rápido para no equivocarte. Cuida tu ambiente personal y sé prudente con tus palabras, ya que podrías decir algo inapropiado.

Tauro

Es momento de aceptar tus propios errores y dejar de responsabilizar a otros por tus acciones. Un viejo amor podría reaparecer y despertar emociones que creías superadas. Se avecinan cambios laborales que resultarán favorables para ti. Si notas cierta distancia en tu pareja, observa con atención su círculo cercano y su celular, ahí podrías descubrir la causa de su comportamiento. Personas entrarán y saldrán de tu vida, así que reflexiona sobre a quién realmente deseas mantener cerca.

Géminis

No permitas que una situación complicada te derrumbe; úsala como impulso para seguir adelante con más fuerza. Algunas amistades se alejarán, mientras que otras volverán, pero no le des espacio a quien decidió irse por voluntad propia, ya que podrías revivir viejas decepciones. Evita dejarte influenciar por tu entorno, ya que eso podría llevarte a momentos incómodos. Reflexiona bien antes de tomar decisiones importantes.

Cáncer

Recibirás noticias sobre un embarazo, ya sea de un familiar o alguien cercano. Nuevas amistades llegarán a tu vida, y podrías desarrollar un apego especial por una de ellas. Hay posibilidades de hacer compras, pero debes tener precaución con tus gastos para no excederte. Lo que queda del mes traerá sorpresas, incluyendo un posible interés romántico por parte de alguien a quien aprecias mucho. No te aferres al pasado ni guardes rencor hacia quienes decidieron alejarse; todo sucede por una razón. Enfócate en tu valor personal y sigue adelante.

Leo

Es momento de aprender a ser coherente con tus palabras y cumplir lo que prometes. Podrías reencontrarte con alguien de tu pasado y notar que la vida le ha hecho pagar por el daño que te causó. Experimentarás altibajos emocionales y podrías herir a alguien importante con tus palabras, algo que después te costará enmendar. Es probable que al final del día te sientas agotado o melancólico. Sin embargo, se avecina una grata sorpresa y recibirás la visita de un familiar. Si en el pasado causaste dolor, podrías vivir una experiencia similar en estos días como una lección.

Virgo

Una amistad del pasado regresará buscando reconciliación; escúchala con apertura y al final sigue lo que tu corazón te indique. Es momento de aprender a no cargar con responsabilidades que no te corresponden. Deja de confiar en quienes solo te dan palabras vacías sin cumplir lo que prometen. Tu vida ha estado llena de altibajos, pero cada tropiezo ha traído una lección valiosa. Se vislumbra un posible viaje y reencuentros con familiares en el horizonte.

Libra

Los amores del pasado siguen rondando, pero ya no tienen el poder de lastimarte como antes. Estás en una etapa de mayor fortaleza, y los comentarios negativos ya no te afectan como solían hacerlo. Uno de tus mayores desafíos es esperar que los demás te valoren y te traten con la misma entrega con la que tú lo haces, pero debes recordar que no todos piensan ni actúan igual. Si tienes pareja, podrías notar cierta actitud misteriosa, ya que podría tener dudas sobre tus sentimientos, especialmente por la cercanía de otra persona contigo. Sé más atento y evita mostrarte distante.

Escorpión

Si estás en una relación, no dejes que la rutina la deteriore; busca maneras de romper con la monotonía antes de que se convierta en un problema mayor. Tienes varios proyectos y objetivos en camino, pero solo se concretarán si te comprometes y trabajas por ellos. Un amor que vive lejos podría comenzar a acercarse nuevamente. También es buen momento para hacer una limpieza en tu hogar, deshaciéndote de objetos sin uso que solo están absorbiendo tu energía.

Sagitario

Si estás en una relación, ha llegado el momento de renovar el vínculo y reavivar la pasión. Con el tiempo han perdido la esencia de lo que eran al principio, y eso ha afectado la conexión entre ustedes. Es hora de reconectar y comenzar una nueva etapa juntos. Por otro lado, alguien de tu mismo sexo siente un gran interés por ti, pero no se atreve a dar el paso por temor a ser rechazado.

Capricornio

Presta atención a tus pertenencias, ya que podrías enfrentar pérdidas o robos, incluso dentro de tu propio hogar. Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños, dejándote con emociones y pensamientos revueltos. Ese proyecto o negocio que tienes en mente tiene muchas probabilidades de funcionar; estás en un momento favorable para iniciarlo, solo necesitas tomar la decisión. También hay altas posibilidades de un viaje al extranjero y de retomar un plan que habías pausado por falta de tiempo o recursos.

Acuario

Se acercan buenas noticias relacionadas con el dinero, y te beneficiarán bastante si sabes invertirlo con inteligencia. Es importante que prestes más atención a tu alimentación, ya que podrías experimentar aumentos de peso inesperados. Recuerda que no debes rogar por amor, cariño ni atención; quien realmente te los ofrece merece quedarse en tu vida, y quien no, déjalo ir. Un viaje podría surgir en cualquier momento, y todo saldrá muy bien si lo organizas con anticipación.

Piscis

No pongas límites a tus sueños ni a tus metas; busca cada día nuevas oportunidades para mejorar tu situación financiera, ya que estos meses estarán marcados por la buena suerte en los negocios. Estarás más sensible de lo habitual, pero lograrás encontrar el equilibrio necesario para volver a disfrutar de la vida. No malgastes tu energía en amores del pasado, especialmente cuando hay nuevas personas por conocer. Evita que los comentarios negativos afecten tu estado de ánimo; aprende a ver la vida con otra perspectiva y aléjate de quienes solo te buscan por interés.

