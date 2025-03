Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de marzo de 2025

Aries

Se avecinan cambios significativos, y te darás cuenta de las verdaderas intenciones de alguien que busca aprovecharse de ti. Es importante que observes con atención sus motivos. No dejes que estos cambios afecten las oportunidades que se te están presentando. Habrá una transformación en tu comportamiento, por lo que debes tener cuidado con las personas con las que te rodeas.

Evita que te saquen de tu equilibrio emocional y no descargues tu frustración en quienes no tienen la culpa. Recuerda que tu temperamento es fuerte y, en ocasiones, puedes reaccionar impulsivamente con quienes se crucen en tu camino.

Tauro

Habrá días en los que reflexionarás profundamente sobre tu pasado y sentirás la tentación de volver a él. Ten cuidado de no repetir los mismos errores. Sin embargo, también se aproximan días llenos de buenas noticias y de sueños que finalmente empezarán a materializarse.

La vida te guiará hacia el camino adecuado, solo debes tener paciencia y confiar en lo que te impulsa, en lo que realmente mueve tu vida y tu mundo.

Géminis

No permitas que nadie interfiera con tus metas y deseos, ya que la vida te enseñará a valorar lo que realmente te hará crecer. Aprende a liberarte de responsabilidades que no son tuyas. No dejes que otros te manipulen, recuerda que mientras ellos van por lo básico, tú ya estás buscando algo más.

Si te mantienes alerta, podrías conocer a alguien que transformará tu forma de ver la vida. Si ya estás en una relación, no dudes en expresar más tus sentimientos, demuestra lo que sientes y deja de guardarte cosas. Un gesto inesperado podría sorprender a tu pareja.

Cáncer

Cuidado con aquellas amistades fiesteras, las que solo te buscan cuando hay algo divertido en el horizonte. Es momento de comenzar a definir tu círculo de amigos. Nunca permitas que otros determinen el rumbo de tu vida, ya que solo tú tienes el control de las decisiones que tomas.

Si alguien no está de acuerdo con tus elecciones, no pierdas tiempo con personas que intenten hacerte desviar o perderte en tu propio camino. Recuerda que, en ocasiones, una amistad puede volverse distante justo cuando más la necesitas.

Leo

Si continúas alimentando esperanzas en alguien que ya te ha fallado, creyendo que cambiará, seguirás sufriendo. Es momento de cerrar esos ciclos que solo te causan dolor. Un embarazo no planeado podría surgir en la familia, así que ten cuidado.

En cuanto a los negocios, no vayas demasiado rápido, ya que podrías perder algo de dinero. Se ve un amor pasajero en el horizonte, que podría surgir de una amistad cercana, incluso de algún vecino o vecina.

Virgo

Si tienes pareja, es un buen momento para resolver cualquier asunto del pasado que haya causado dolor. Agradece lo que tienes y comienza a enamorar nuevamente a esa persona que tanto amas y que ha estado a tu lado.

Ten cuidado con intentar ser alguien que no eres, ya que podrías decepcionar a los demás. El regreso de amores del pasado es posible, pero no te preocupes, sabrás cómo apartarlos de tu vida. La vida y el amor te traerán sorpresas, solo debes aceptarlas y dejarte llevar.

Libra

Cambia tu manera de pensar y concéntrate en lo que realmente te traerá beneficios. En el amor, si estás en una relación, podrían surgir conflictos debido a la intervención de terceras personas. A veces, te quedas atrapado en tu pasado y eso te impide avanzar, ya que te estancas demasiado en lo que ya no está.

Se aproximan días de profunda reflexión en los que deberás entender por qué algunas cosas no resultaron como esperabas. Aprende a no mendigar cariño ni amor de nadie, y enfócate en tu propio bienestar.

Escorpión

Si tienes una relación, después de los momentos difíciles llegará la calma, y con el tiempo, la relación se fortalecerá. Es el momento de enfocarte en ti, primero en ti, y al final, en ti.

Habrá momentos en la vida en los que no sabrás qué decisión tomar, y tal vez estés atravesando por uno de esos. Tómate el tiempo para meditar, reflexiona sobre lo que realmente te conviene y lo que más deseas.

Sagitario

Dáte la oportunidad de amarte y enamorarte de ti misma/o tanto, que no necesites nada de nadie más. En el amor, todo irá bien si pones el esfuerzo y la dedicación necesarios, pero recuerda que, si esa persona no está a tu altura, tu esfuerzo no será suficiente, ya que ambos deben contribuir a la relación.

Se acercan días en los que reflexionarás sobre lo que fue y lo que estás viviendo. Pondrás todo en una balanza para determinar si realmente es lo que quieres y deseas hacer.

Capricornio

Se avecinan momentos muy buenos en tu relación. Aprende que la mejor pareja es la que se alimenta y se construye día a día, no solo cuando surgen problemas. Deja que el tiempo decida lo que es mejor para ambos.

No te sorprendas por lo que está sucediendo, mejor pregúntate por qué estas situaciones se presentan, ya que son el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. Ya no estás en el punto de salvar a nadie de su propio caos. Un nuevo proyecto o trabajo se aproxima, y una amistad regresará después de algunos malentendidos.

Acuario

No tengas miedo a las nuevas oportunidades laborales, ya que la vida te ofrecerá mejores opciones. Sin embargo, debes ser muy cuidadoso, porque podrías perder un buen empleo al buscar uno que no te traerá beneficios.

También se presentan oportunidades de nuevas amistades, pero debes ser astuto para evitar que personas falsas entren en tu vida, ya que solo buscan sacar provecho de ti. No dejes que personas de tu pasado interfieran en tu presente, ya que podrían perturbar tu paz y estabilidad emocional.

Piscis

Es posible que enfrentes celos por parte de una amistad, que en ocasiones mostrará interés sentimental por ti y en otras te ignorará. Si tienes pareja, la relación mejorará significativamente, y una situación podría acercarlos más que nunca. Podrías recibir una oportunidad de cambio laboral, lo que te generará algo de tensión por no saber qué decisión tomar. Sin embargo, sigue lo que te dicte el corazón y afronta el desafío con determinación.

En la familia, podría haber una infidelidad y separación. Personas llegarán con explicaciones poco convincentes para justificar sus errores, pero tú sabes reconocer cuando alguien te miente, y no dudarás en ponerlo en evidencia.

Con información de Nana Calistar.

EE