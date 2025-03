CD9 dice adiós en Guadalajara con un emotivo concierto de despedida

La boy band CD9 cerró un capítulo en su historia musical con un concierto lleno de nostalgia y energía en Guadalajara, ciudad elegida para despedir The Last Party Tour y, según han anunciado, para dar su último show como banda.

A las 21:15 horas, el Auditorio Telmex se sumió en la oscuridad. En las pantallas apareció un video con una cuenta regresiva que marcaba el inicio del espectáculo. Unas notas introductorias comenzaron a sonar mientras Jos Canela, Alan Navarro, Freddy Leyva, Alonso Villalpando y Bryan Mouque emergían en el escenario, de espaldas al público, observando una secuencia de imágenes que reflejaban su trayectoria, su camaradería y los momentos compartidos a lo largo de los años.

El inicio del concierto estuvo cargado de emoción. Las primeras notas de ‘Lo que yo te di’ resonaron en el recinto, mientras los integrantes, vestidos completamente de rojo con pantalones holgados y chamarras, tomaban su lugar. La euforia de los asistentes, en su mayoría adolescentes y jóvenes, se desató con ‘Déjà vu’ y ‘Placer culposo’ Los gritos de “¡CD9, CD9!” llenaron el auditorio, dejando claro que el vínculo entre la banda y sus fans seguía intacto.

En un momento de la noche, la banda se dirigió al público para agradecer su presencia en este concierto de despedida. Luego, interpretaron ‘Química en común’ y ‘Lo que te hace perfecta’ continuando con el ambiente de celebración y nostalgia.

Fue entonces cuando Jos Canela tomó el micrófono y, con visible emoción, expresó su gratitud. “Creo que nunca olvidaremos este concierto, estar aquí por última vez en Guadalajara. Es una gira que no sabíamos cuándo la íbamos a tener y por fin llegó a su fin, y es aquí, en Guadalajara. No cabe más que decir gracias a toda la gente que fue parte de este camino. Sé que varias de ustedes fueron a varias fechas, los hemos visto por todos lados, y eso nos llena el corazón y nos hace sentir que no estamos solos. Cerrar aquí en Guadalajara fue muy especial porque fue el primer lugar que nos recibió fuera de la capital, gracias por estos momentos”.

Con esas palabras, concluyó el primer acto del concierto, que estuvo dividido en seis bloques.

Después de una breve pausa, durante la cual los integrantes aprovecharon para cambiarse de vestuario y el público pudo tomar un respiro, la banda reapareció en escena con un estilo más urbano. Luciendo ropa inspirada en el trap, con gorras y boinas, dieron inicio a la segunda parte del show con ‘Get Dumb’ y ‘Herida mortal'.

Uno de los momentos más interactivos de la noche llegó cuando CD9 pidió a los asistentes que levantaran sus celulares para grabar un TikTok desde el escenario. Los fans, entusiasmados, participaron de inmediato. Tras esta dinámica, continuaron con temas como ‘Peligrosa’, ‘Uno mismo’, ‘Error perfecto’ y ‘Terminó (O.M.G.)’.

El escenario se mantuvo en su mayoría despejado, permitiendo que los cinco integrantes tuvieran total libertad para bailar e interactuar entre ellos y con el público. En un costado, una banda de apoyo acompañaba musicalmente cada interpretación.

Un detalle notable de la noche fue la presencia de numerosos padres de familia que acompañaron a sus hijos, tanto dentro como fuera del Auditorio Telmex. Mientras que en el exterior algunos esperaban a sus hijos, en el interior muchos adultos siguieron atentos el espectáculo, aunque permanecieron en sus asientos durante casi todo el concierto.

Llegando al final de la noche, después de tocar “The party”, los chicos sorprendieron a sus fans con la aparición de un mariachi, quienes al ritmo del clásico Jarabe Tapatío celebraron el fin de su gira. Enseguida interpretaron “El Rey” y para culminar este emotivo momento, algunos miembros de su equipo hicieron entrega de un reconocimiento a la banda por más de 180 mil entradas vendidas a lo largo de la gira.

NA