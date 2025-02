Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de febrero de 2025

Aries

Atención con problemas de salud que podrían surgir en los próximos días, es importante que estés alerta para evitar acabar en el hospital. Se prevén caídas y golpes, así que ten cuidado con el lugar por donde caminas, podrías golpearte.

En el ámbito de la amistad, habrá dificultades en temas sentimentales. El amor no desaparece, solo cambia de forma, así que mantente alerta en ese terreno, ya que es solo el comienzo. Ten cuidado con tus cambios de humor, ya que hasta tu familia podría verse afectada; a veces eres muy exigente con ellos, y son las personas con las que más deberías estar.

Tauro

El proyecto de compra o venta que tienes en mente podría ser la clave para mejorar tus ingresos, pero es recomendable que lo lleves a cabo por tu cuenta. Involucrar a otras personas podría generar problemas financieros.

Es el momento de enfocarte más en ti mismo y en tus sueños, dejando atrás lo que no te beneficia. Hay personas que solo traerán conflictos y, al final, no te ayudarán en nada.

Géminis

La vida te traerá nuevas oportunidades tanto en el amor como en los negocios. Si no tienes pareja, una persona de piel clara tocará tu corazón en pocos días, probablemente a través de una amistad.

Debes tener cuidado con el aumento de peso, una hora de ejercicio diaria podría ser de gran ayuda para mantenerte, verte y sentirte mejor. Se avecinan cambios en tu estado de ánimo, ya que en los próximos días podrías sentirte un poco triste o decaído.

Cáncer

Tus pensamientos determinan tu rumbo y quién eres en realidad, así que evita caer en decisiones de las que podrías arrepentirte más adelante. Ten cuidado con el terreno que pisas para no perderte en tu camino.

Se anuncian sueños premonitorios y la llegada de un compromiso, ya sea en el ámbito de la amistad o la familia. No compartas tus proyectos y planes, ya que la envidia y las energías negativas no descansan, y sin que te des cuenta, pueden afectarte.

Leo

Escucharás rumores sobre ti que te podrían molestar, provenientes de amigos y algunos familiares, pero no dejes que te afecten. No tienes que dar explicaciones sobre tu vida a nadie más que a quienes realmente te apoyan.

Aprende a ignorar lo que los demás piensen, crean o digan de ti. Recuerda que el día en que aceptes tus propios defectos, será el día en que los comentarios y las críticas de los demás dejarán de importarte.

Virgo

Cuida mucho tu salud, ya que la has descuidado y podrías enfrentar las consecuencias pronto. Recibirás noticias de familiares lejanos y tendrás sueños con personas que ya no están entre nosotros.

Aprende a interpretar los mensajes que te dejan, y encender una veladora blanca en su nombre podría ayudarte a entenderlos. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Llénate de valentía para poner un precio muy alto a ti mismo, reconociendo tu verdadero valor.

Libra

Se avecinan cambios positivos que te traerán grandes oportunidades. Es el momento ideal para emprender el negocio de tus sueños y comenzar a materializar todo eso que te motiva y da sentido a tu vida. Ten presente que solo tienes una vida, así que no te quedes con las ganas de nada y disfruta todo lo que llega a ti.

Recuerda que es mejor arrepentirse de algo que hiciste que quedarte con las ganas de no haberlo intentado. Aprende a disfrutar lo que la vida te ofrece y no te quedes con dudas ni deseos sin cumplir.

Escorpión

Deja de cargar con la culpa de lo que les sucede a los demás, no te martirices. Aprende a enfrentar los problemas con valentía, sin miedo a fracasar o que las cosas no salgan como esperas. Atrévete a lo que venga, y que sea lo que tenga que ser.

Aléjate de relaciones prohibidas; si esa persona que te atrae ya tiene pareja, no te involucres porque solo terminarás envuelto en escándalos. También hay posibilidades de pérdidas materiales o de objetos, así que mantente alerta.

Sagitario

Tómate el tiempo para reflexionar sobre quién eres hoy y lo que necesitas para crecer en aquellos aspectos que te han frenado en tu camino. Es el momento de aprender de cada caída y entender que cada golpe que has recibido tiene un propósito, una lección detrás. No dejes que nadie te menosprecie ni permitas que amores fugaces te quiten el sueño o te desvíen de tus metas.

Pronto verás cómo la vida ha hecho que algunas personas que te hicieron daño enfrenten las consecuencias de sus acciones. Aprende a no juzgar a los demás; antes de criticar, reflexiona sobre el camino que han recorrido, ya que tal vez no tuvieron las mismas oportunidades que tú.

Capricornio

Se avecinan momentos especiales, y tu relación con una persona a la que quieres mucho mejorará considerablemente, ya que con el tiempo el lazo entre ustedes se hará más fuerte. No te preocupes por los cambios de humor, es algo normal en esta etapa, ya que tu estado de ánimo cambiará constantemente.

Es mejor que evites tomar decisiones importantes ahora, ya que podrías cometer errores. Estás en un ciclo fértil, lo que significa que tanto tú como tu pareja podrían estar viviendo un momento decisivo; si eso no está en tus planes, ten cuidado. Es el momento de enfocarte en lo que realmente te beneficia y no en lo que no aporta. Piensa un poco más en ti antes de tratar de resolver la vida de los demás.

Acuario

Se presentan nuevas oportunidades en el ámbito amoroso, pero no bajes la guardia. Ten cuidado de no entregar todo desde el principio sin recibir lo mismo a cambio. Tienes muchas personas que te quieren y te valoran, pero también has ganado enemigos últimamente, y esto se debe a que no temes decir las cosas tal como son.

En cuanto a tu salud, las enfermedades respiratorias podrían aparecer, así que es crucial que cuides más de ti mismo, ya que estar bien es necesario para lo que está por venir.

Piscis

Recuerda siempre quién eres y hacia dónde te diriges en la vida, para no perder el rumbo ni el camino. Algunas amistades comenzarán a alejarse de tu vida, y ya deberías saber en quién confiar y en quién no. Tienes un sexto sentido que te ayuda a identificar a las personas de fiar y a aquellas que definitivamente deberías alejar.

Una persona de piel morena podría meterte en problemas e involucrarte en conflictos familiares, por lo que deberás ser muy inteligente para evitar caer en sus provocaciones.

Con información de Nana Calistar.

SV