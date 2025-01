Nana Calistar: Horóscopos para HOY 21 de enero de 2025

Aries

Ten cuidado con los cambios de humor, ya que si tienes pareja podrías afectarla con tus malas vibras y enojos. Existe la posibilidad de un cambio de residencia o un viaje en el futuro cercano. Es un buen momento para comenzar de nuevo y demostrarle al mundo, y a ti mismo, lo que eres capaz de lograr. Pronto conocerás a alguien a través de una amistad o de una red social, lo que te llamará mucho la atención, y hay altas probabilidades de que surja algo positivo en el corto plazo.

Tauro

Si sientes que las cosas no van como esperabas, inténtalo de nuevo, porque así es la vida. Sin embargo, recuerda que a veces es mejor hacer las cosas por ti mismo para que salgan como deseas. Un ciclo positivo está por llegar, y pronto recibirás noticias de personas muy importantes para ti. Es un buen momento para cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades, además de cuidar mucho tu autoestima para que nadie te haga sentir menos de lo que realmente vales.

Géminis

Un cambio de planes de última hora te sorprenderá, y descubrirás que una amistad está hablando mal de ti. Es momento de ponerle un alto o revelar que ya sabes lo que está sucediendo. Un familiar se enferma, pero se recuperará rápidamente en pocos días. Es posible que sientas la necesidad de contactar a alguien de tu pasado. La soledad, aunque siempre ha sido tu peor enemiga, ahora parece ser algo con lo que has aprendido a convivir. Últimamente, los rumores y comentarios negativos hacia ti te afectan menos.

Cáncer

Deja de complicarte la vida y aparta de tu entorno a las personas que solo te causan estrés y molestias. Un nuevo amor está por llegar, ya sea a través de una red social o de una amistad, y te traerá momentos de pasión intensa. Es crucial que pongas un alto a aquellos que solo buscan causar problemas sin asumir responsabilidad. Has estado rodeado de personas, tanto en amistades como en la familia, que son falsas y solo te quitan energía. Pronto descubrirás la verdadera naturaleza de una amistad, dándote cuenta de que no es confiable y no merece tu tiempo ni atención.

Leo

Se avecinan cambios importantes en varios aspectos de tu vida, por lo que es fundamental que aprendas a evitar tentaciones que podrían llevarte a cometer errores graves, especialmente si tienes pareja. Cuídate de posibles episodios de depresión y tristeza, ya que podrías sentir la ausencia de alguien que ya no está a tu lado. La vida te pondrá en el camino lo que mereces, pero tendrás que luchar para conseguirlo, ya que, de no ser así, alguien más podría aprovecharse de esa oportunidad.

Virgo

Las enfermedades respiratorias y algunos cambios internos te harán más cauteloso, ya no será tan fácil que te engañen o te tomen por sorpresa. Una persona de tez morena clara llegará a tu vida y podría causarte problemas con tu familia al divulgar cosas que le compartiste por confianza. Tu ex-pareja ha estado pensando mucho en ti, lo que podría reflejarse en un sueño con esa persona. Además, se presenta una oportunidad de negocio relacionada con ventas o alimentos, con grandes perspectivas de éxito y mejoras económicas.

Libra

Si tienes pareja, trata de controlar tu temperamento y evita traer problemas del pasado al presente, ya que podrían generar un conflicto serio. Tienes nuevos planes en mente, y existe la posibilidad de un viaje en el que disfrutarás mucho. Ten cuidado con intentar cambiar a las personas que te rodean; aprende a respetar su manera de vivir. Es momento de poner atención a tu propia vida, ya que has descuidado aspectos importantes al enfocarte en asuntos que no te benefician. No dejes que te manipulen y termines siendo controlado por otros; es fundamental que aprendas a tomar tus propias decisiones.

Escorpión

Concédele atención a tus sueños a corto plazo, ya que si eres demasiado ambicioso, podrías frustrarte al no ver resultados inmediatos. Estás acelerando las cosas y te desesperas rápidamente. Ten cuidado con posibles traiciones por parte de alguien del trabajo o una amistad. Hay momentos en los que deseas escapar y alejarte de todo, pero es importante tener paciencia y afrontar tus problemas, ya que pronto entenderás muchas cosas. No temas a los cambios, ya que la vida te traerá momentos inolvidables junto a una persona especial que ya ha llegado o está por entrar en tu vida.

Sagitario

A veces te desespera la pasividad de los demás, pero es importante que no te involucres en problemas ajenos. Ocúpate de tus propios asuntos y deja que los demás resuelvan los suyos como mejor puedan. Ya es hora de dejar de ser manipulado y permitir que otros hagan lo que quieran contigo. Tienes el poder de decir "no" y no lanzarte al vacío solo porque alguien lo pida. Es posible que se presente una oportunidad de cambio laboral, lo que te generará algo de incertidumbre. Tómate un momento para pensar, pero escucha tanto a tu corazón como a tu cabeza para tomar la mejor decisión y evitar cometer los mismos errores de siempre.

Capricornio

Es probable que un chisme sobre alguien del pasado te moleste, pero no dejes que te afecte. Ya es parte del pasado, así que da vuelta a la página y cierra esos ciclos que no te llevan a ningún lado. Se avecinan cambios inesperados que te ayudarán a alcanzar muchos de los objetivos que tenías en mente. Perderás una amistad debido a malentendidos, pero un familiar lejano se acercará más a ti y a tu familia. Ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión, ya que podrías meterte en problemas.

Acuario

Es importante que controles lo que dices, ya que podrías herir a alguien que realmente te importa con comentarios innecesarios que no te conducirán a nada positivo. No dejes que pensamientos pesimistas o errores del pasado sigan afectando tu vida, no seas tan débil como para permitir que tonterías te quiten el sueño. Aprende a soltar y dejar ir, y enfócate en tus metas y sueños. Ten cuidado con papeles y contratos, ya que no es un buen momento para firmar nada, podrías terminar perdiendo. Sin embargo, recibirás una noticia positiva en lo laboral que te beneficiará mucho.

Piscis

A veces te desesperas porque no ves cumplidas tus metas, pero recuerda que si no te esfuerzas por alcanzarlas, no llegarán solas. Es momento de ponerte las pilas y trabajar en lo que deseas, ya que está a tu alcance si pones el esfuerzo necesario. Incluso podrías necesitar hacer un cambio significativo para lograr los resultados que esperas. Ten cuidado con las personas que solo se acercan a ti cuando necesitan algo, ya que corres el riesgo de que te traicionen o te hagan algo que te perjudique cuando menos lo esperes.

