Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de mayo de 2025

Aries

Es importante que tengas cuidado con lo que dices y evites involucrarte en chismes o en asuntos que no te competen. Se vislumbran nuevas oportunidades en el amor y la posibilidad de realizar un viaje que disfrutarás mucho. A veces sientes el deseo de dejarlo todo, pero te contienes al reconocer que esos impulsos son pasajeros y que tu ánimo cambia con rapidez. Presta atención a tu entorno, ya que podrías ser propenso a caídas o golpes en estos días.

Tauro

Es un buen momento para reflexionar sobre tu rumbo y planear con claridad cómo alcanzar tus objetivos y sueños. Evita confiar ciegamente en los demás, ya que podrías salir perjudicado. Se aproximan experiencias agradables con alguien nuevo que llegará a tu vida pronto. Confía más en ti y en lo que eres capaz de lograr; no dejes que la negatividad ajena te arrastre a problemas o situaciones que no te pertenecen.

Géminis

Una noticia relacionada con tu trabajo podría traerte beneficios. Es importante que descanses más y evites desvelarte, ya que esto está afectando tu salud. Muy pronto podrías recibir una buena noticia que te levantará el ánimo y te hará sentir renovado. Podrías escuchar un chisme que te moleste, pero no le des demasiada importancia; al final, lo relevante es que hablen de ti, sin importar si es en buenos o malos términos. Evita involucrarte en asuntos que no te competen, ya que a veces terminas en líos innecesarios por querer solucionar los problemas de otros. Enfócate en tus propios asuntos.

Cáncer

En el amor, tiendes a confundirte y a permitir la entrada a personas que no valen la pena. Es momento de enfocarte en lo que realmente quieres y visualizar tus metas. A veces te dejas afectar demasiado por comentarios sin sentido; ya es hora de dejar atrás esas situaciones y mantener los pies bien firmes en la realidad. No permitas que las opiniones negativas te influyan tanto; aprende a ignorar lo que no te aporta.

Leo

Un mensaje o llamada en estos días te traerá alegría. Esta semana podrías tener buena suerte en juegos de azar o lotería. Aunque el dinero no lo es todo, sin duda ayuda, así que procura ahorrar más, ya que podrías enfrentar una etapa de inestabilidad económica. Un amor del pasado podría reaparecer y causarte cierta incomodidad. A veces te dejas llevar por promesas que no se cumplen, así que es momento de renovarte, cambiar tu rutina, conocer nuevas personas y explorar lugares diferentes.

Virgo

Con el paso de los días empezarás a entender mejor tu situación; todo sucede por una razón, y lo esencial es aprender de cada experiencia, incluso de las difíciles. Deja atrás los celos sin fundamento; si no confías en tu pareja, tal vez sea momento de replantear la relación, ya que vivir con dudas no te llevará a nada bueno. Una relación a distancia podría fortalecerse. Es tiempo de comenzar de nuevo, de dejar atrás todo aquello que te estanca o entorpece tu camino. Cierra esos ciclos dolorosos y permítete un nuevo comienzo.

Libra

Si estás soltero o soltera, se presentan grandes posibilidades de conocer a alguien que realmente te haga sentir algo especial, posiblemente a través de una amistad. Tómate tu tiempo para conocer a esa persona y deja que todo fluya sin presiones. No sigas dejando pasar oportunidades; aprovecha cada una que la vida te da para crecer y trabajar en aquello que te incomoda de ti mismo.

Escorpión

Una amistad podría molestarse contigo debido a tu terquedad. Pronto se sabrá de un embarazo relacionado con una amiga o conocida. A veces pareces estar enojado con la vida, y eso te impide ver lo valiosa que es. Es fundamental que encuentres esa paz interior que te permita disfrutar tu presente. No desperdicies tu tiempo con personas que no te valoran. Mantente atento, ya que podrías enfrentar una traición por parte de alguien cercano, lo cual te afectará profundamente.

Sagitario

Tu nobleza es una gran fortaleza y puede ayudarte a atraer a las personas que desees a tu vida. Sin embargo, es importante que controles tu orgullo, ya que dejarlo dominarte podría alejar a personas valiosas. Se avecinan mejoras en tu situación económica. Procura ser coherente con lo que dices, ya que las contradicciones pueden hacer que los demás pierdan la confianza en ti. Ten precaución en tu entorno laboral, ya que podrías sufrir una caída o accidente. Tu carácter fuerte y tu sinceridad a veces incomodan a otros, lo que podría generarte conflictos.

Capricornio

Protege tus emociones y no las expongas demasiado, ya que podrías volver a pasar por un sufrimiento similar al del pasado. No dejes que nadie interfiera con tus sueños o altere tu entorno; estás en una etapa ideal para alcanzar lo que te propongas. Recibirás noticias del extranjero. Se avecina un embarazo dentro de tu círculo de amistades o familiares. Es posible que una fiesta o salida sea cancelada. También podrías enterarte de algún chisme relacionado con una expareja. Enfócate en visualizar con claridad el tipo de persona que deseas a tu lado, ya que tu energía atraerá aquello que realmente buscas.

Acuario

Hay una amistad que anda hablando de más, es momento de poner límites claros. Es hora de volver a confiar en tus sueños y metas, y no dejar que personas tóxicas intenten afectarte o dañarte. Olvida los chismes y deja que todo fluya como debe ser. Eres fuerte, seguro y con mucha presencia; no permitas que te quiten lo que te corresponde. Se acerca alguien especial que te hará reconocer la suerte que tienes. Recuerda que no debes permitir que te manipulen y que tus decisiones merecen respeto; si no es así, mejor cortar con esas influencias negativas.

Piscis

Es momento de cuidar más tu parte emocional, pues has estado un poco distante y cerrado debido a las experiencias difíciles que has vivido. Recuerda que las oportunidades no duran para siempre; si alguien no te valoró en el pasado, no te conviene darle otra chance. Aprende a dejar que el karma actúe. Tu pasado puede ser una carga si no estás dispuesto a superarlo, así que enfócate en avanzar y no quedarte atrapado en lo que ya fue. Pronto llegará una relación sentimental que podría cambiar tu vida.

