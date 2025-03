Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de marzo de 2025

Aries

Tu expareja podría regresar a hacerte sentir incómodo. Una amistad cercana podría comprometerse o formalizar su relación. Es importante que no te preocupes demasiado por el futuro, sino que aproveches el presente y vivas el momento.

Estás atravesando una etapa de grandes cambios que traerán nuevas energías a tu vida. Un familiar pasará por una enfermedad, pero poco a poco se recuperará. Algunas amistades te decepcionarán o se distanciarán de ti. Sin embargo, este período marcará un proceso de maduración en ti. Es un buen momento para empezar a tomar decisiones por ti mismo, sin permitir que otras personas interfieran en tus elecciones.

Tauro

La tentación podría llevarte a cometer un error del que podrías arrepentirte, especialmente si tienes pareja, ya que podrías causarle mucho dolor. En estos días, es probable que empieces a pensar en la posibilidad de hacer un viaje.

Un mensaje o una llamada podría alegrarte el día, pero debes darte cuenta de que la persona que esperas que te lo envíe probablemente no tiene la misma consideración por ti, por lo que seguir en esa situación solo te dañará. Evita criticar tanto a los demás, ya que no sabes por qué dificultades o experiencias han tenido que atravesar.

Géminis

Es momento de cerrar esos ciclos que ya te han causado demasiado dolor y comenzar a ver la vida con una perspectiva más positiva. Un viaje fuera de la ciudad podría ayudarte a revivir la chispa del amor. Una amistad del pasado regresará, aunque con cierta humildad.

Alguien cercano te mostrará interés romántico, pero debes tener cuidado. Si tienes pareja, presta atención a los cambios repentinos en tu relación, ya que podrían traer una temporada de inestabilidad amorosa.

Cáncer

Comenzarás una etapa llena de oportunidades para fortalecer tu carácter. A veces reaccionas de manera intensa con tus amistades, pero esto es resultado de las traiciones que has sufrido en el pasado. Un familiar necesitará tu atención. En el amor, experimentarás algo de tensión debido a malentendidos con tu pareja.

Es momento de dejar atrás las tonterías y aprender a ver a las personas tal como son, sin idealizarlas. A veces, por ser demasiado buena persona, terminas lastimado o lastimada, así que es hora de empezar a priorizar tu felicidad. No permitas que nadie te haga daño o te juegue sucio nuevamente.

Leo

El amor se corresponde con amor, y el olvido con olvido. Es hora de alejar de tu vida y mente a aquellas personas que no hacen el esfuerzo de estar a tu lado. No necesitas dar más de lo que recibes de alguien que solo te ofrece migajas de cariño.

Deja de quejarte sobre tu cuerpo; si algo no te gusta, trabaja para mejorar, ya que solo quejándote no lograrás nada. Un dinero extra llegará justo a tiempo para ayudarte a pagar tus deudas y conseguir eso que has estado deseando por mucho tiempo. No seas tan desconfiado con esa amistad que sigue a tu lado, hay una razón para ello. Aprende a confiar un poco más, pero sin bajar la guardia. Una amistad podría desaparecer de tu vida, pero todo tiene un motivo.

Virgo

Es el momento de empezar a cuidar de ti mismo. Elimina de tu vida todo lo que te ha causado tanto daño, ya has sufrido lo suficiente. A menudo dejas pasar oportunidades para complacer a los demás, pero ahora no es el momento de hacerlo, ya que solo estás sacrificando tus propios sueños y olvidando lo que realmente te hace feliz.

Un amor a distancia podría comenzar a debilitarse debido a la intervención de una tercera persona. Ten cuidado con los gastos innecesarios, no estás en una posición para malgastar tu dinero en cosas que no necesitas.

Libra

Si estás en una relación, ten cuidado con una amistad de tu pareja, ya que podría estar sembrando discordia entre ustedes para causarte problemas. No dejes que nadie te arrebate lo que con tanto esfuerzo has logrado. La soledad nunca será un obstáculo para ti, aunque a veces tiendes a tomarte las cosas demasiado en serio.

Aprende a disfrutar de tu independencia y, cuando menos lo esperes, aparecerá alguien que te complete. Una amistad del pasado se acercará para disculparse por un error que cometió.

Escorpión

Nunca permitas que nadie interfiera en tus planes y siempre lucha por lo que te motiva y te da sentido en la vida. No tengas miedo de los cambios en tu trabajo, ya que te traerán mejoras, especialmente en el ámbito económico y en lo relacionado con viajes. Es posible que se presenten relaciones fallidas, pero no dejes que eso te afecte ni te detenga.

Es el momento de ir tras lo que realmente deseas, hazlo ahora y no sientas la necesidad de dar explicaciones. Un viaje está por venir, así que planea todo cuidadosamente para asegurarte de que sea todo un éxito.

Sagitario

Hay días en los que te resulta difícil seguir adelante y, como consecuencia, tomas decisiones equivocadas. No pierdas el rumbo y sigue adelante hacia lo que realmente te inspira. Estás planeando un viaje con amigos, y es probable que conozcas a alguien con quien has estado en contacto a través de redes sociales desde hace un tiempo.

Recuerda siempre quién eres y adónde te diriges, y evita cometer los mismos errores del pasado. Si deseas mejorar tus ingresos, hay oportunidades, pero no esperes que el dinero llegue sin esfuerzo. Dos ofertas de trabajo se presentan, pero depende de ti hacer el esfuerzo necesario para que la mejor oportunidad se convierta en realidad.

Capricornio

Cuídate de problemas de gastritis y colitis, ya que podrías estar más vulnerable. Una amistad te necesitará más que nunca, así que préstale atención. No sigas esperando algo más de esa persona que te atrae, ya que sus intereses están dirigidos hacia otro lado y no te incluye.

Es alguien que suele mantener varias opciones abiertas sin comprometerse. Este fin de semana recibirás noticias inesperadas que te darán una razón para ser feliz. Ten cuidado con lo que comes, ya que te has excedido y podrías terminar enfrentando infecciones serias si no controlas tu alimentación.

Acuario

Es crucial que empieces a enfocarte más en ti mismo. Tu familia siempre será tu apoyo, pero no descuides tu vida personal por atender cuestiones que con el tiempo se resolverán. Alguien de tu pasado regresará o te dará noticias pronto, pero no dejes que eso te quite el sueño.

Aprende a disfrutar más del presente y lo que estás viviendo. Podrías experimentar cambios de humor inesperados que afecten a tu familia, así que es momento de dejar de lado esas actitudes, porque ahora mismo no es el momento para complicaciones.

Piscis

En el amor, estarás algo tenso o tensa, ya que estás cansado o cansada de que las cosas no salgan como esperas, o de que la persona con la que sales solo te busque para lo que le conviene y luego desaparezca sin más. Quien realmente te quiera, que lo demuestre; quien no, que se aleje y no te moleste. No gastes tu energía en quienes no te valoran y solo traen obstáculos a tu vida y estado de ánimo.

La vida te ofrecerá muchas oportunidades, pero si te pierdes buscando en los lugares equivocados, al final te quedarás en el mismo lugar, sin nada, como el perro de las dos tortas.

Con información de Nana Calistar.

EE