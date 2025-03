Kanye West ha vuelto oficialmente con un nuevo álbum en solitario. “Bully”, su primer material individual desde “Donda” (2021), fue lanzado ayer a través de un corto de 30 minutos protagonizado por su hijo Saint West.

El filme, dirigido por el propio rapero junto a Hype Williams, se estrenó en tres diferentes versiones —”Screening”, “Post-Hype” y “Post post-Hype”— y compartido directamente en su cuenta de X.

El video generó críticas por mostrar al menor en un ring de lucha libre enfrentando a luchadores profesionales, armado con un mazo en algunas escenas.

Además, West reconoció que varias voces del disco fueron generadas por inteligencia artificial, aunque prometió regrabar los temas.

“El álbum no está terminado. Quiero ver qué canciones conectan más con ustedes”, escribió.

El lanzamiento se da en medio de una nueva disputa con su ex pareja, Kim Kardashian.

La empresaria pidió que West no publicara el tema “Lonely roads still go to sunshine”, donde su hija North canta junto a Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta cargos judiciales por agresión sexual.

West ignoró la solicitud, publicó el tema y difundió conversaciones privadas con su ex esposa, acompañadas de la frase: “El hombre toma la decisión final”.

Hace unos días se hizo público que Kardashian habría solicitado una audiencia de emergencia para revisar el acuerdo de custodia compartida establecido en 2022, tras su divorcio con West.

A esta polémica se sumaron mensajes ofensivos del cantante contra los hijos menores de Beyoncé y Jay-Z, Rumi y Sir, de siete años, a quienes cuestionó por haber sido concebidos por inseminación.

Aunque borró los mensajes, dijo que lo hizo sólo por temor a que le cancelaran la cuenta.

Bully recupera el sonido soul que marcó sus primeros discos de West, con samples de canciones como “Huit octobre 1971”, del grupo francés Cortex, y “You can’t hurry love”, del legendario grupo The Supremes.

Uno de los temas, “Last breath”, ha desatado rumores sobre una posible colaboración con Peso Pluma. El álbum aún no está disponible en plataformas.

